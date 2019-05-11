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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Game of Thrones finaline 2 kala Demir tahta kim oturur?

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
Game of Thrones finaline 2 kala Demir tahta kim oturur?

Arya’nın destansı hareketiyle zirve yapan macerada son dönemece girildi. Demir Taht’ın sahibinin kim olacağına 2 kala, sabırsızlığa deva 3 teori...

1 - Daenerys’in gizli silahı

Game of Thrones finaline 2 kala Demir tahta kim oturur

Gönlümüzün kraliçesi, özgürlük savaşçısı, ejderha anamız, Khaleesi’miz final sezonunda bir miktar arıza yaptı. Canavarla savaşan canavara dönüşür, doğru. Daenerys de tiranlıkları yıkma yolunda gözünü kan bürümüş bir diktatör olmanın eşiğinde duruyor. Stark kardeşler ve Kuzeyliler tahtı ona bırakmaya niyetli değil. Son durumda avuç içi kadar kalmış ordu ve tek ejderhayla  Cersesi’nin karşısında. Şehri içindeki masum insanlarla yakıp yıksa mı, merhametli halk kahramanı, zincirkıran mitine sadık mı kalsa? Bir teoriye göre, Missandei’nin korkunç ölümünün ardından Dany’nin merhametli olmaya hiç niyeti yok. 5’inci bölümün trailer’ından da çıkarım yapacak olursak Euron’un öldürdüğü Rhaegal’ın yerine yeni bir ordu gelebilir. Westeros ve Essos’ta başka ejderhaların yaşadığına inanılıyor. Bu durumda annelerini en zor zamanda yalnız bırakmayacakları düşünülebilir. Bir diğer teori de Bran’in Rhaegal’ı dirilteceği yönünde. Zaten beş bölümdür bir işe yaramasını beklediğimiz üç gözlü kuzgun, böyle bir hareketle olaya son noktayı koyup Cersei’nin sonunu getirebilir.

2 - Neden Sansa olmasın?

Game of Thrones finaline 2 kala Demir tahta kim oturur

Sansa, GoT dünyasının en enteresan karakterlerinden biri. Yıllar içinde minik kuşluktan, şapşal prenseslikten Westeros’un en etkili politik karakterlerinden birine dönüşmesini izledik. Belki pek çok karakterden daha beter acı çekti, işkence gördü, bin türlü kâbusun içinden Leydi Winterfell olarak evine döndü. Şimdi tüm karakterler zaman zaman çok kısa vadeli, vizyonsuz planlar içinde dağılırken, o halkının ihtiyaçlarını düşünen akıllı bir stratejist olarak öne çıkıyor. Tabii bu lider vasıfları onu tahta oturtmaya yetmiyor. Teorilerden biri Daenerys’in aile geleneğini kıramayıp Deli Kraliçe’ye dönüşmesi. Bu durumda Jon, Dany ile savaşmak zorunda kalıp bu savaş sırasında ölüyor, Cersei’nin ‘küçük kardeş tarafından öldürüleceği’ kehaneti doğrulanıyor ve Tyrion ablasının hayatına son veriyor. Bu durumda boş kalan Demir Taht da Sansa’ya kalıyor.

3 - Tahtı istemeyen kral

Game of Thrones finaline 2 kala Demir tahta kim oturur

Yedi Krallık’a hükmetmek için en popüler aday Jon Snow görünüyor. Ama tüm isimler arasında Demir Taht’a oturma ihtimali en düşük olan da o. Hem Kuzey, hem Güney kanı taşıması, duvarın ötesindeki özgür halklarla ittifak kurabilmesi, ölüp dirilmek gibi efsanelerle çevrili olmasına rağmen tek bir sorun var: Jon tahtı istemiyor. Gözü güçte, iktidarda olmayan Stark/Targaryen son dakika tüm heybetiyle tahtla karşı karşıya kalınca fikrini değiştirir mi izleyip göreceğiz.

 

 

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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