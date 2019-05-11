Game of Thrones finaline 2 kala Demir tahta kim oturur?

1 - Daenerys’in gizli silahı



Gönlümüzün kraliçesi, özgürlük savaşçısı, ejderha anamız, Khaleesi’miz final sezonunda bir miktar arıza yaptı. Canavarla savaşan canavara dönüşür, doğru. Daenerys de tiranlıkları yıkma yolunda gözünü kan bürümüş bir diktatör olmanın eşiğinde duruyor. Stark kardeşler ve Kuzeyliler tahtı ona bırakmaya niyetli değil. Son durumda avuç içi kadar kalmış ordu ve tek ejderhayla Cersesi’nin karşısında. Şehri içindeki masum insanlarla yakıp yıksa mı, merhametli halk kahramanı, zincirkıran mitine sadık mı kalsa? Bir teoriye göre, Missandei’nin korkunç ölümünün ardından Dany’nin merhametli olmaya hiç niyeti yok. 5’inci bölümün trailer’ından da çıkarım yapacak olursak Euron’un öldürdüğü Rhaegal’ın yerine yeni bir ordu gelebilir. Westeros ve Essos’ta başka ejderhaların yaşadığına inanılıyor. Bu durumda annelerini en zor zamanda yalnız bırakmayacakları düşünülebilir. Bir diğer teori de Bran’in Rhaegal’ı dirilteceği yönünde. Zaten beş bölümdür bir işe yaramasını beklediğimiz üç gözlü kuzgun, böyle bir hareketle olaya son noktayı koyup Cersei’nin sonunu getirebilir.



2 - Neden Sansa olmasın?



Sansa, GoT dünyasının en enteresan karakterlerinden biri. Yıllar içinde minik kuşluktan, şapşal prenseslikten Westeros’un en etkili politik karakterlerinden birine dönüşmesini izledik. Belki pek çok karakterden daha beter acı çekti, işkence gördü, bin türlü kâbusun içinden Leydi Winterfell olarak evine döndü. Şimdi tüm karakterler zaman zaman çok kısa vadeli, vizyonsuz planlar içinde dağılırken, o halkının ihtiyaçlarını düşünen akıllı bir stratejist olarak öne çıkıyor. Tabii bu lider vasıfları onu tahta oturtmaya yetmiyor. Teorilerden biri Daenerys’in aile geleneğini kıramayıp Deli Kraliçe’ye dönüşmesi. Bu durumda Jon, Dany ile savaşmak zorunda kalıp bu savaş sırasında ölüyor, Cersei’nin ‘küçük kardeş tarafından öldürüleceği’ kehaneti doğrulanıyor ve Tyrion ablasının hayatına son veriyor. Bu durumda boş kalan Demir Taht da Sansa’ya kalıyor.

3 - Tahtı istemeyen kral



Yedi Krallık’a hükmetmek için en popüler aday Jon Snow görünüyor. Ama tüm isimler arasında Demir Taht’a oturma ihtimali en düşük olan da o. Hem Kuzey, hem Güney kanı taşıması, duvarın ötesindeki özgür halklarla ittifak kurabilmesi, ölüp dirilmek gibi efsanelerle çevrili olmasına rağmen tek bir sorun var: Jon tahtı istemiyor. Gözü güçte, iktidarda olmayan Stark/Targaryen son dakika tüm heybetiyle tahtla karşı karşıya kalınca fikrini değiştirir mi izleyip göreceğiz.

