Final Four’a 1 kala

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımının kuruluşu Kuzey Kıbrıs’ta 1993 yılına dayanıyor ama Türkiye liglerinde 2013-2014 sezonundan beri oynuyorlar. Takımın baş antrenörü 28 kupasıyla Türkiye Kadın Basketbol tarihine adını yazdıran Zafer Kalaycıoğlu... 2015 yılında Türkiye Kadınlar Basketbol 1 Ligi’ne çıktılar, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, EuroCup ve Lig Kupası’nı kazandılar. Bu yıl aynı kupa serisi için çalışan takımın yeni hedefi Final Four şampiyonluğu...

Antrenman öncesi bir araya geldiğimiz takımın enerjisi ve kendilerine olan inançları çok yüksek. Herkes tarafından Q olarak bilinen Quanitra Hollingswort, “Herkes en iyi olmak istediğini söyler ama biz buna inanıyoruz” diyoruz. Kaptan Bahar Çağlar takımın kısa sürede yakaladığı başarının sırrını takım içi sağlam ilişikiler olarak açıklıyor. İşte karşınızda taraftarının deyimiyle YDU melekleri...

Kayla McBride (25) Oyun kurucu

Bu yıl hedeflerimiz daha büyük

“Geçen yıl dört kupa aldık. Bu yıl hedeflerimiz daha büyük. Ligde lideriz, Türkiye Kupası’nı kazandık, şimdi önümüzde Final Four oynayabilmek için son bir maç kaldı. Tüm hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum.”

◊ Türk çayına ve kahvaltısına bayılıyor. Favorisi menemen.

◊ Beşiktaş ve Boğaz’da gezmeyi seviyor.

Quanitra Hollingsworth (29) Pivot

Taraftar ya bize âşık ya da bizden nefret ediyor

“Bu Türkiye’de altıncı senem. Yakın Doğu’da da iki yıldır oynuyorum. Türk basketbolunda enterasan şeylerden biri de taraftar. Çok dürüstler, ya bize âşıklar ya da bizden nefret ediyorlar. Saygı duyuyorum.”

◊ İstanbul’u ikinci evi olarak görüyor.

◊ Aynı zamanda Türk Milli Takım oyuncusu.

Bahar Çağlar (29) Takım kaptanı ve uzun forvet oyuncusu

Yarattığımız aile ortamı bize başarıyı getiriyor

“Bütün sezon boyunca çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Yazın da milli takımın kampları başlıyor. Bir yandan da kendi özel hayatınız devam ediyor. Gönül vermeden, altından kalkılabilecek bir durum değil. Hiç kimsenin egosu olmayan uyumlu bir takım olması kısa sürede bize büyük başarılar getirdi. Sırada Final Four var ve başaracağımıza inanıyoruz.”

◊ Dördü Yakın Doğu’da olmak üzere 14 kupa gördü.

◊ İki kez olimpiyatlara gitti ve milli takımda oynuyor.

Jantel Lavender (29) Pivot

Basamakları tek tek çıkıyoruz

“Yöneticilerimizden, koçumuza ve oyunculara kadar herkesin takım içinde çok güçlü bir bağı var. Takımın deneyimli oyunculardan oluşması da bizi güçlü kılan bir diğer etken. Önümüzdeki hedef ne ise ona konsantre oluyoruz, sonra yenisine geçiyoruz. Basamakları tek tek çıkmayı tercih ediyoruz.”

◊ Dört yıldır Türkiye’de yaşıyor.

◊ Türk yemeklerini ve çarşıda alışveriş etmeyi seviyor.

Ann Wauters (37) Pivot

Sezon bizim için yeni başlıyor

“Geçen hafta Türkiye Kupası’nı aldık, ligde lider gidiyoruz fakat önümüzde Final Four’a kalmak için son derece önemli bir maç var. Sezon bizim için yeni başladı. Biz iyi bir takımız ama Eurolig’de gerçekten çok iyi takımlar ve başarılı oyuncular var, bunun farkındayız. Başarmak için her gün çalışmaya devam ediyoruz. “

◊ Evli, üç çocuk annesi. İstanbul’da ailesiyle beraber yaşıyor.

◊ Eurolig tarihinde en skorer oyuncu.

Olcay Çakır Turgut (24) Oyun kurucu

Motivasyonu çok güçlü bir takımız

“Bir kişinin hatasını her zaman takım olarak gidermeye çalışıyoruz. Motivasyonu çok güçlü bir takımız. Takım olarak sahaya çıkmadan önce bir

ritüelimiz var. Önce Quanitra ‘Haydi’ diye bağırır ve tüm taraftar bunu duyar, ondan sonra hep birlikte sahaya çıkarız.”

◊ Milli takım oyuncusu.

Courtney Vandersloot (28) Şutör Gard

Eurolig şampiyonu neden biz olmayalım?

Eurolig gerçekten farklı bir seviye ama biliyorsunuz biz geçen sene EuroCup’ı kazandık. Bu yıl sıra Final Four’u da. Neden Eurolig şampiyonu biz olmayalım? Takım olarak buna gerçekten inanıyoruz ve çok çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay hepimiz için büyük bir meydan okuma olacak.”

◊ 3 yıldır İstanbul’da yaşıyor.

◊ Türk çayını ve Boğaz’ı seviyor.

Cansu Köksal (23) Forvet

Hedefimiz dört kupa

”Sezona başlarken yazın ilk konuştuğumuz dört kupayı da almaktı. Türkiye Kupası’nı aldık. Ligde birinciyiz, sırada Final Four ve sezon sonunda Cumhurbaşkanlığı kupası var. Hedefimiz 4’te 4 yapmak. Dört kupa bu takıma çok yakışır.”

◊ Aynı zamanda milli takımda da forma giyiyor.

Elin Eldebrink (29) Gard

Final Four zorlu olacak

“Her maçı aynı derecede zor görüp, hepsine kazanmak için odaklanıyoruz. Bu sezon geçen sezon olduğu gibi hedeflediğimiz tüm kupaları almak istiyoruz. Eurolig gerçekten zorlu ama Final Four daha da zorlu olacak. Çok çalışmaktan başka bir işimiz yok.”

◊ 1.5 yıldır İstanbul’da yaşıyor.

◊ Avrupa Yakası’nı özellikle Bebek sahilini seviyor.

Gökçe Doğan (31) Kısa forvet

Maçları Kuzey Kıbrıs’ta oynamayı çok isteriz

“Takımı takip eden, destekleyen bir grup var ama taraftar aslında Kuzey Kıbrıs’ta, üniversite öğrencileri... FIBA tanımadığı için güvenlik açısından maçların orada oynanmasına izin vermiyor. Orada oynayabilsek muhteşem bir ambiyans olur ancak her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz.”

◊ 2015 yılında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi En İyi Savunma oyuncusu.