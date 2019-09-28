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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Filmekimi'nde görülmesi gereken 10 yapıt

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Filmekimi'nde görülmesi gereken 10 yapıt

Sonbaharda şehirde yapılacak en güzel etkinliklerden biri... Alın biletlerinizi, kurulun koltuğunuza, hem yeni oyuncular, yönetmenler keşfedin hem de ustaların en yeni filmlerini, hatta ülkelerin Oscar adayı yapımlarını izleyin. İKSV tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen Filmekimi, 4-13 Ekim tarihleri arasında seyircisini bekliyor, biletleri bugün satışa çıkıyor. Sinema eleştirmenlerine danıştık, kaçırılmaması gereken ilk 10 filmin adını aldık... Filmekimi, bu yıl İstanbul’un ardından 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

JÜRİ
Atilla Dorsay, Sinema eleştirmeni & gazeteci & yazar
Uğur Vardan, Hürriyet sinema eleştirmeni
Murat Erşahin, Sinema Müzik dergisi film eleştirmeni & yazar
Ömür Gedik, Hürriyet sinema eleştirmeni
Nil Kural, Milliyet sinema eleştirmeni

 Jürimizin favorisi
1. Parazit
Güney Kore’de tüm gişe rekorlarını kırarak 10 milyon izleyiciye ulaşan ve ülkesinin Oscar adayı olan ‘Parazit’in merkezinde birbirinden derin farklarla ayrılan Park ve Kim aileleri var. Neredeyse sefalet içinde yaşayan Kim ailesinin fertleri gerçek kimliklerini bir şekilde saklayarak birer birer, zenginlikleri sınır tanımayan Park ailesinin hizmetine giriyor.

Almodóvar’ın en yenisi
2. Acı ve Zafer

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

İspanya’nın en özgün sinemacısı Pedro Almodóvar’ın kendi yaşamından esinlenerek senaryosunu yazıp yönettiği film, yaşlandıkça eski şaşaalı günlerinin özlemini daha sık çeken dünyaca ünlü bir yönetmenin 1960’lardan günümüze yaşamöyküsünü çok duygusal ve çok kişisel bir bakış açısıyla anlatıyor. Antonio Banderas ve Penelope Cruz başrolde.

Evliliğe bir de bu açıdan bakın
3. Marriage Story

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt


Dağılan bir evlilik ve birlikte kalan bir aile... Oscar’lı film yapımcısı Noah Baumbach’in hayata geçirdiği filmin kadrosunda Scarlett Johansson ve Adam Driver’ın yanı sıra Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta da var.

Altın tozuna bulanan bir çift
4. Marianne ve Leonard

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

Efsanevi müzisyen Leonard Cohen ve ‘So Long, Marianne’ şarkısına ilham olan sevgilisi Marianne Ihlen... 1960’ta Ege’deki Hydra adasında sanatçılar, müzisyenler, yazarların da olduğu bohem bir toplulukta tanışan çift, ‘altın tozuna bulanmıştık” dedikleri o günlerin ardından yollarını ayırmış, 2016’da 4 ay arayla hayatlarını kaybetmişti. Film, bu trajik aşkın dönüm noktalarını Cohen’in kariyeriyle birlikte ele alıyor.

Efsanenin hayatı sinemada
5. Diego Maradona

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

Asif Kapadia’nın yeni filmi ‘Diego Maradona’, efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın yaşamını anlatıyor. Film, doğduğu Arjantin’deki gecekondu mahallesinden dünyanın tepesindeki altın tahtına rakipsiz bir süperstarı 1980’lerden başlayıp özellikle Napoli takımındaki yıllarına odaklanarak ele alıyor.

Genç ressam Marianne’in hikâyesi
6. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

Film, 18. yüzyılda, bir ressamın modeliyle aşkını anlatıyor. Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Héloïse’in portresi sipariş edilir. Ancak Marianne, bu portreyi Héloïse’dan habersiz çizmelidir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, gönülsüz gelin adayı Héloïse’ı önce gözlemler sonra da onunla yakınlaşır...

Sicilya’dan Brezilya’ya
7. Hain

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

İtalya’nın en saygın sinemacılarından Marco Bellocchio, Cannes’da Altın Palmiye için yarışan son filminde Sicilya’nın en kötü şöhretli mafya babalarından biri olan Tommaso Buscetta’nın hayat hikâyesini sinemaya aktarıyor. ‘İki dünyanın babası’ olarak da Buscetta, 1980’lerin başında Sicilya mafyalarının kanlı hesaplaşmaları sırasında İtalya’dan Brezilya’ya kaçmıştı.

Ülkesinin Oscar adayı
8. Monos

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

Kolombiya’nın Oscar adayı olan ‘Monos’, fantastik bir savaş ve hayatta kalma hikâyesi... Savaşçı lakapları takınmış sekiz çocuk asker, yaz kampını andıran bir yerde Amerikalı bir kadını rehin tutar. Ama süpriz bir baskın, birbirlerine duydukları güveni tamamen sarsar.

Altın Palmiye ödüllü
9. Üzgünüz, Size Ulaşamadık

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

‘İşçi sınıfının yönetmeni’ olarak birçok başyapıta imza atan Ken Loach, bu kez iki çocuklu bir aileye odaklanıyor. Filmde, telefon uygulamaları çağında kendi kamyonetini almak isteyen Ricky’nin bu hamlesi, evlere bakıcılığa giden eşi Abby’nin düzenli çalışma hayatını sekteye uğratıyor. Film, Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmıştı.

Gürcü halk dansıyla dolu bir film
10. Ve Sonra Dans Ettik

Filmekiminde görülmesi gereken 10 yapıt

Yetenekli dansçı Merab, yıllarını verdiği Gürcü devlet halk dansları ekibinde partneri ve kız arkadaşı Mary’yle birlikte kendini kanıtlamaya çalışır. Süreç hem sert eğitmenleri hem de geleneksel dansın gerekleri yüzünden katı ve sıkıdır. Merab, ekibe yeni katılan yakışıklı ve karizmatik bir gence kapılınca önce çok zorlansa da sonrasında aşkı keşfeder, kimliğini ve cinselliğini bulur. Film, İsveç’in Oscar adayı seçilmişti.

 

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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