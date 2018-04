Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik

Efkârım birikti

sığmaz içime...…

‘Arabesk’in sinemalarımıza uğramasının üzerinden tam 30 yıl geçmiş. Bugün artık bir klasik olan Ertem Eğilmez’in bu ‘vasiyet filmi’, festival kapsamında 9 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Bitmedi, bu buluşma vesilesiyle yalnızca festivale özel ve tekrarı olmayacak bir konser de gerçekleştirilecek ve Türkiye’de arabesk müziğin en unutulmaz, en çarpıcı isimleri Cahide’de sahneye çıkacak. Hem de sinema dünyasından isimlerle birlikte: Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesque Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt ve Melisa Doğu.







Veni, Vidi, ‘Viki’…

‘Vikingler’ dizisinde Kral Ragner rolüyle tanınan Travis Fimmel bu yılın festival konukları arasında. Andrew Haigh’in yönettiği ve Charlie Plummer’a Venedik’te En İyi Genç Oyuncu ödülü getiren ‘Lean on Pete’in başrol oyuncuları arasında yer alan Avustralyalı aktör, filmin bu gece saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’ndaki gösteriminin ardından hayranlarıyla buluşacak ve sorularını yanıtlayacak.







‘Yedinci Mühür’ kimdeyse sinema ondadır…

Ingmar Bergman, sinema tarihinin en saygın yönetmenlerinden. İsveçli büyük usta, doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiyeli yönetmenlerin seçtiği 9 filmle festival tarafından da hatırlanıyor ve yapıtları, özellikle genç kuşaklarla buluşturuluyor. Ayrıca efsanevi sinemacı, Bergman Merkezi’nin yöneticisi Jannike Ahlunds ile sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki festival sohbetinde enine boyuna tartışılacak. Etkinlik bugün saat 16.00’da, Yapı Kredi Sanat’ta gerçekleştirilecek.







Muhsin Akgün’ün kadrajından…

Birbirinden güzel kadrajlarına, elinizde tuttuğunuz eklerimiz dahilinde rastladığınız Muhsin Akgün, bu kez de İstanbul Film Festivali için yürüttüğü özel proje kapsamında huzurlarımızda. Akgün, festivalin Ulusal Yarışma ve Yarışma Dışı bölümlerindeki filmlerde rol alan yeni nesil oyuncuların, iPhone kullanarak portrelerini çekti. Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek sergi 4-28 Nisan tarihlerinde, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.







Bilge Olgaç’ın anısına…

‘Rahmetli’ Bilge Olgaç, öncü yönetmenlerimizdendi. Festival, ilk kez Zurich Sigorta işbirliğiyle sinemamızın en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Bu yıl, Olgaç’ın 1987 yapımı filmi ‘İpekçe’ restore ediliyor ve yenilenmiş kopyasıyla yeniden izleyiciyle buluşuyor. Bu çok özel gösterim, 10 Nisan Salı saat 21.30’da Cinemaximum City’s’de, filmin başrol oyuncusu Perihan Savaş ve senaristi Osman Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilecek.



Ankara’nın ‘Rock’ları…

Festival kapsamında 12 Nisan ve 17 Nisan günleri gösterilecek olan, Ufuk Önen’in yönettiği ‘Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks!’ filmi, müzisyenlerle şehrin arasındaki aşk-nefret hikâyesine vurgu yapıyor. Film dolayısıyla Ankara’nın yeraltı müzik camiası da Salon İKSV’ye taşıyor. Demir Demirkan, Son Feci Bisiklet, Kalben, Razor, konukları Ufuk Önen, Özge Fışkın, Asena Özçetin eşliğiyle filmin ve Ankara’nın şerefine Salon İKSV’de sahneye çıkıyor. Etkinliğin tarihi 12 Nisan, kapı açılışı 20.30, konser 21.30.



Yeşilçam’ın üç tanığı…

Öyküleri sık sık filmlerimize taşınan Osman Şahin, Yeşilçam’ın en üretken yönetmenlerinden Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner, sinema yazarı Atillâ Dorsay’ın moderatörlüğünde bir araya gelecek ve yaşadıkları deneyimleri, hatıraları paylaşacak. Bu yıl festivalin ‘Sinema Onur Ödülleri’ni alan bu üç özel ismin sohbeti, yarın saat 16.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.



Siz de hep eleştiriyorsunuz kardeşim!

9 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek ‘Eleştirmenler Neden Var?’ başlıklı söyleşiye Fatih Özgüven, Mehmet Açar, Kutlukhan Kutlu, Senem Aytaç ve Yeşim Tabak katılıyor. Moderatörlüğünü Hasan Cömert’in yapacağı etkinlik, Yapı Kredi Sanat’ta.



Sanal âlemlere akmak isteyenlere…

Festival, bu yıl ilk kez festival kapsamında Sanal Gerçeklik (VR) gösterimleri düzenleyecek. Salon İKSV’de yapılacak gösterimlerinde seyirciler özel sanal gözlükler aracılığıyla interaktif deneyimler yaşama imkânı bulacak. Sanal Gerçeklik gösterimleri yapılacak filmler şöyle: Your Spiritual Temple Sucks, The Last Chair, French Kiss, Proxima, Sergent James, Notes To My Father, Lifeline, The Hourglass, Oh Deer!, Mozart 360°. 8, 9 ve 10 Nisan’daki gösterimler, saat 11.00 ve 17.00’de gerçekleştirilecek.



Görüntülerinin ‘Tiryaki’siyiz

‘Kış Uykusu’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Kelebeğin Rüyası’, ‘Vavien’, ‘Unutursam Fısılda’, ‘Issız Adam’, ‘İşe Yarar Bir Şey’, ‘Sarmaşık’... Son dönemin öne çıkan birçok yapımında onun enfes kadrajlarına rastlarız. Deneyimli görüntü yönetmeni Gökhan Tirkyaki, sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki festival sohbetinde sinemaseverlerle buluşacak. Söz konusu etkinlik 10 Nisan’da, saat 16.00’da, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.