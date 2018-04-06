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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
06.04.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik

Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik

İstanbul’un kültürel haritasındaki en önemli noktalardan biri olan film festivali, 37’nci kez huzurlarımızda. Dün başlayan ve 17 Nisan’a kadar sürecek olan maratonda tam 198 uzun metrajlı film gösterilecek. Festival programında yer alan yapımlardan oluşan ‘En İyi 10 Film’lik bir seçkiyi iki hafta önce sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta da organizasyon dahilinde öne çıkan 10 etkinliğe dikkatinizi çekelim dedik.

Efkârım birikti
sığmaz içime...…
‘Arabesk’in sinemalarımıza uğramasının üzerinden tam 30 yıl geçmiş. Bugün artık bir klasik olan Ertem Eğilmez’in bu ‘vasiyet filmi’, festival kapsamında 9 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Bitmedi, bu buluşma vesilesiyle yalnızca festivale özel ve tekrarı olmayacak bir konser de gerçekleştirilecek ve Türkiye’de arabesk müziğin en unutulmaz, en çarpıcı isimleri Cahide’de sahneye çıkacak. Hem de sinema dünyasından isimlerle birlikte: Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesque Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt ve Melisa Doğu.

Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik



Veni, Vidi, ‘Viki’…
‘Vikingler’ dizisinde Kral Ragner rolüyle tanınan Travis Fimmel bu yılın festival konukları arasında. Andrew Haigh’in yönettiği ve Charlie Plummer’a Venedik’te En İyi Genç Oyuncu ödülü getiren ‘Lean on Pete’in başrol oyuncuları arasında yer alan Avustralyalı aktör, filmin bu gece saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’ndaki gösteriminin ardından hayranlarıyla buluşacak ve sorularını yanıtlayacak.

Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik



‘Yedinci Mühür’ kimdeyse sinema ondadır…
Ingmar Bergman, sinema tarihinin en saygın yönetmenlerinden. İsveçli büyük usta, doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiyeli yönetmenlerin seçtiği 9 filmle festival tarafından da hatırlanıyor ve yapıtları, özellikle genç kuşaklarla buluşturuluyor. Ayrıca efsanevi sinemacı, Bergman Merkezi’nin yöneticisi Jannike Ahlunds ile sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki festival sohbetinde enine boyuna tartışılacak. Etkinlik bugün saat 16.00’da, Yapı Kredi Sanat’ta gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik



Muhsin Akgün’ün kadrajından…
Birbirinden güzel kadrajlarına, elinizde tuttuğunuz eklerimiz dahilinde rastladığınız Muhsin Akgün, bu kez de İstanbul Film Festivali için yürüttüğü özel proje kapsamında huzurlarımızda. Akgün, festivalin Ulusal Yarışma ve Yarışma Dışı bölümlerindeki filmlerde rol alan yeni nesil oyuncuların, iPhone kullanarak portrelerini çekti. Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek sergi 4-28 Nisan tarihlerinde, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

Festival kapsamında öne çıkan 10 etkinlik



Bilge Olgaç’ın anısına…
‘Rahmetli’ Bilge Olgaç, öncü yönetmenlerimizdendi. Festival, ilk kez Zurich Sigorta işbirliğiyle sinemamızın en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Bu yıl, Olgaç’ın 1987 yapımı filmi ‘İpekçe’ restore ediliyor ve yenilenmiş kopyasıyla yeniden izleyiciyle buluşuyor. Bu çok özel gösterim, 10 Nisan Salı saat 21.30’da Cinemaximum City’s’de, filmin başrol oyuncusu Perihan Savaş ve senaristi Osman Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ankara’nın ‘Rock’ları…
Festival kapsamında 12 Nisan ve 17 Nisan günleri gösterilecek olan, Ufuk Önen’in yönettiği ‘Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks!’ filmi, müzisyenlerle şehrin arasındaki aşk-nefret hikâyesine vurgu yapıyor. Film dolayısıyla Ankara’nın yeraltı müzik camiası da Salon İKSV’ye taşıyor. Demir Demirkan, Son Feci Bisiklet, Kalben, Razor, konukları Ufuk Önen, Özge Fışkın, Asena Özçetin eşliğiyle filmin ve Ankara’nın şerefine Salon İKSV’de sahneye çıkıyor. Etkinliğin tarihi 12 Nisan, kapı açılışı 20.30, konser 21.30.

Yeşilçam’ın üç tanığı…
Öyküleri sık sık filmlerimize taşınan Osman Şahin, Yeşilçam’ın en üretken yönetmenlerinden Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner, sinema yazarı Atillâ Dorsay’ın moderatörlüğünde bir araya gelecek ve yaşadıkları deneyimleri, hatıraları paylaşacak. Bu yıl festivalin ‘Sinema Onur Ödülleri’ni alan bu üç özel ismin sohbeti, yarın saat 16.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.

Siz de hep eleştiriyorsunuz kardeşim!
9 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek ‘Eleştirmenler Neden Var?’ başlıklı söyleşiye Fatih Özgüven, Mehmet Açar, Kutlukhan Kutlu, Senem Aytaç ve Yeşim Tabak katılıyor. Moderatörlüğünü Hasan Cömert’in yapacağı etkinlik, Yapı Kredi Sanat’ta.

Sanal âlemlere akmak isteyenlere…
Festival, bu yıl ilk kez festival kapsamında Sanal Gerçeklik (VR) gösterimleri düzenleyecek. Salon İKSV’de yapılacak gösterimlerinde seyirciler özel sanal gözlükler aracılığıyla interaktif deneyimler yaşama imkânı bulacak. Sanal Gerçeklik gösterimleri yapılacak filmler şöyle: Your Spiritual Temple Sucks, The Last Chair, French Kiss, Proxima, Sergent James, Notes To My Father, Lifeline, The Hourglass, Oh Deer!, Mozart 360°. 8, 9 ve 10 Nisan’daki gösterimler, saat 11.00 ve 17.00’de gerçekleştirilecek.

Görüntülerinin ‘Tiryaki’siyiz
Kış Uykusu’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Kelebeğin Rüyası’, ‘Vavien’, ‘Unutursam Fısılda’, ‘Issız Adam’, ‘İşe Yarar Bir Şey’, ‘Sarmaşık’... Son dönemin öne çıkan birçok yapımında onun enfes kadrajlarına rastlarız. Deneyimli görüntü yönetmeni Gökhan Tirkyaki, sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki festival sohbetinde sinemaseverlerle buluşacak. Söz konusu etkinlik 10 Nisan’da, saat 16.00’da, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.

 

Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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