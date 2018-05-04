Festival alanından bekleniyorsunuz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Festival alanından bekleniyorsunuz!

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Festival alanından bekleniyorsunuz!

Şu sıralar Türkiye’nin her yerinde ayrı bir koşuşturma var. Elimizde biletler ve programlar; müzikten gastronomiye, hobiden doğa sporlarına, tiyatrodan uçurtmaya eğlence, bilgi, deneyim peşindeyiz. Bu hafta sonundan başlayarak, önümüzdeki günlere damga vurmaya hazırlanan çok renkli, çok çeşitli festivallerin peşine düştük. Size uygun olanını hemen seçip yazı mutlulukla karşılamaya hazırlanın.

CAPPADOX
Gerçek bir ‘özgürleşme’ deneyimi

Kapadokya’ya hâlâ gitmediyseniz 14-19 Haziran’da düzenlenecek Cappadox, bahaneniz olsun! Müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava disiplinlerini bir araya getiren festivalde yaratıcı, paylaşımcı ve sorgulayıcı tarafınızı keşfedeceksiniz.

İpek İzci iizci@hurriyet.com.tr

Pozitif tarafından ilk olarak 2015’te hayata geçirilen Cappadox, Pozitif kurucu ortağı ve CEO’su Cem Yegül’e göre, ilhamını Kapadokya’nın benzersiz coğrafyasından alan bir organizasyon. Festivalin içinde bulunduğu coğrafyaya bir kurulum yapmadığını, aksine coğrafyayla yarışmadan, ondan beslendiğini söyleyen Yegül, Cappadox’un bugün bir anlamda kaybolan bir festival anlayışına ortam sağladığı görüşünde.

Bu yılki teması ‘sessizlik’ olarak belirlenen festivalde, Kapadokya vadilerini keşfedeceğiniz yürüyüş ve koşular, bisiklet turları, yoga ve meditasyon etkinliklerinden oluşan bir dizi açık hava etkinliği var.

Festival alanından bekleniyorsunuz

İlk retrospektifleri nisan ayında SALT Beyoğlu’nda izleyiciyle buluşan Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar, geleneksel bir müzik formatını sanat performansına dönüştüren bir proje gerçekleştirecek. İkili, çağdaş sanatın kapitalist ve kapalı sistemlerde oynadığı rolü sorgularken, sanatın olası gücünü ve sosyal değişimdeki rolünü de ortaya koyacak.

Sanatçı İnci Eviner ise Ortahisar’ın ilk kütüphanesi Hüseyin Galip Efendi Halk Kütüphanesi’ne özgü yeni bir iş yapacak.

Festival alanından bekleniyorsunuz

Sığlığa veda...

Mimar Ronald Rietveld ve felsefeci Erik Rietveld tarafından kurulan Hollandalı sanat ve mimarlık stüdyosu RAAAF da bu yıl Cappadox’ta! Üstelik bir zamanlar Ortahisar Balkanderesi Vadisi’nde canlı olan yaşamla ilişkili üç parçadan oluşan bir proje üretecekler.

Festivalde ayrıca Mulatu Astatke, Flamingods, The Dwarfs of East Agouza, Nicola Cruz, Birsen Tezer ve Ceylan Ertem’in canlı performanslarını dinlemek mümkün olacak. Şef Mustafa Otar önderliğindeki Doğada Açık Ateşte Pişirme etkinliğiyse 14, 15, 16 ve 17 Haziran’da Kral Deresi Vadisi’nde yapılacak.
Cem Yegül, Cappadox’u bir ‘pozitopia’ olarak görüyor; insanın içindeki banalliği ve sığlığı değil; yaratıcı, paylaşımcı ve sorgulayıcı tarafı ortaya çıkardığını düşünüyor. Yegül’e göre katılımcılar, yaratıcılar ve yapımcılar arasındaki bariyerleri kaldırıyor; suni değil, gerçek anlamda bir özgürleşme, kopuş, ayrılış peşinde koşuyor.

Kapadokya’ya hâlâ gitmediyseniz bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi?

Festival alanından bekleniyorsunuz

HELİKOPTERLE İSTANBUL TURU: Kaan Air’le helikopter turu, Big Boyz Festival’de keşfedebileceğiniz 70’i aşkın etkinlikten sadece biri. Festivalin biletleri biletix.com’da satışta.

BIG BOYZ FESTIVAL
‘Koca çocuklar’ın adresi belli

Enduro eğitimleri, drone yarışları ya da balta atma, mangal yakma kursları... Kemer Country’de yapılan Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite organizasyonu Big Boyz Festival, bugün ve yarın eğlenceye davet ediyor.

Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr

Söze “Bu aslında sadece bir festival değil, hayallerinizi gerçekleştirmek için de bir fırsat” diyerek giriyor Big Boyz Festival’in yaratıcısı Tolga Alişoğlu. Haksız sayılmaz; zira bunu FSM Köprüsü üzerinde helikopterle turlarken söylüyor. Benim de İstanbul’u kuşbakışı görme düşüm böyle gerçek oluyor.

Kaan Air’le helikopter turu, Big Boyz Festival’de keşfedebileceğiniz 70’i aşkın etkinlikten sadece biri. Mangal yakmaktan balta atmaya, DJ’lik workshop’larından binicilik kurslarına, drone ve motosiklet eğitimlerine pek çok farklı deneyim 5-6 Mayıs tarihlerinde Kemer Country’de meraklılarını bekliyor.
“İsmi ‘Big Boyz Festival’ ama aslında kadın-erkek herkes için” diyor Alişoğlu: “Hepimiz iş hayatının çarklarına uygun bir hayat yaşıyoruz. Bizi besleyecek hobilere, rutinden kurtarıp nefes almamızı sağlayacak deneyimlere ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz, aklımıza takılan şeyler. Mesela sizin için helikopter turu... Buna son derece makul bir fiyata ulaşabileceğinizi gösteriyoruz. Herkese uygun bir hobi var, keşfetmeniz için bir çatıda topladık. Bunun yanı sıra konserler, yarışlar, türlü aktiviteler... Keyifli bir hafta sonu geçirmek için harika bir fırsat bu.”

Peki, ikincisi düzenlenen Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite festivalinde neler var? Alişoğlu şöyle anlatıyor: “Meraklılarına araba ve motosikletin yanı sıra hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Ayrıca Teoman, Fatma Turgut, DJ Burak Yeter, Deeperise konserleri, kick boks gösteri maçları...”

Festival alanından bekleniyorsunuz

Hız tutkunları buraya!…

Festivalde sürat, adrenalin ve teknolojiye dair pek çok şey var. Alişoğlu şöyle anlatıyor: “Klasik otomobil tutkunlarının ikonu London Morgan, Mercedes X Class ve dev arazi araçları meraklılarını bekliyor. Macera-aksiyon oyunu ‘Airsoft’ bir diğer alternatif. Ayrıca enduro, golf ve binicilik eğitimlerinden zepline, insan sapanından tohum takas şenliğine, paramotor gösterilerinden elektrikli bisiklet deneyimine sayısız etkinlik bulunuyor.”

Gyrocopter modelleri ve uçaklar, katılımcıları kişisel hava araçlarıyla tanıştıracak. Bir yandan hayalinizdeki ‘oyuncakları’ test ederken, diğer yandan festival bünyesindeki markalardan alışveriş yapabileceksiniz.

Etkinlik birçok ünlü isim ve influencer’ı da bir araya getiriyor. Detayları yine Alişoğlu anlatsın: “Ragıp Savaş, Murat Yorgancılar ve Okan Can Yantır gibi isimlerin yer alacağı ilginç sohbet buluşmaları festival severlerin ilgi odaklarından biri olacak. Birkan Polat’ın stunt rider şovu, sosyal medya fenomenleri Çift Silindir, Motorcu Abi, Nesli Avcı ve YoldanÇık ile tanışma imkânı da var. Krav maga workshop’u ve dev konserleriyle Big Boyz, bu yıl da şehir insanlarının kaçırmak istemeyeceği bir festival olacak.”

Festival alanından bekleniyorsunuz

ULUSLARARASI İSTANBUL ÇAY FESTİVALİ
İki demli çek!

Çayı nasıl seversiniz? Tavşan kanı mı, bergamotlu mu, taç yapraklı mı? Zevkinize uygununu burada bulabilirsiniz.

Santralİstanbul bugün ve yarın, ikinci kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Çay Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Farklı ülkelerin çaylarını tatma imkânı, sektörün duayen isimleriyle ücretsiz atölyeler, çayın yanında olmazsa olmaz atıştırmalıklar... Onur Ünlü ve Murat Menteş, ‘Çaylı Muhabbetler’de bir araya gelecek, yazar Yekta Kopan içinden çay geçen şarkılarla yazarlık yolculuğunu anlatacak, Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan tiryakilere teknikler öğretecek. Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman ise Oolong adlı Çin çayını, sarı ve beyaz çayları, Rooibos ve Pu-Erh çaylarını tanıtacak. Marmara Babil organizasyonuyla gerçekleşen festivale giriş 30 TL. 

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