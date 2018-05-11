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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Gizem COŞKUNARDA \ gcoskunarda@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU
11.05.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

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Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

Spor tarihimizde birçok ilke ve büyük başarılara imza atan Fenerbahçe Spor Kulübü, tüm sporseverleri Türk futbol efsanelerinin ayak izlerini takip etmeye çağırıyor: Rehber eşliğinde yapılan ‘Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turları’...

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 111 yıllık geçmişine ev sahipliği yapan, Türk futbol tarihinin aynası niteliğindeki Papazın Çayırı’ndan bugüne gelen Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, bilinmeyen ve en merak edilen alanlarını sporseverlere açıyor. Biz de ‘Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu’na katılarak hem kulübün tarihi hakkında bilgi edindik, hem de futbolcu tüneli, soyunma odaları gibi birçok özel alanı gezme şansı yakaladık.
Aslında Türkiye’de futbol ilk kez bu sahada oynanıyor. İlk Türk futbol takımı Siyah Çoraplılar da ilk resmi maçına bu alanda çıkıyor. Türk milli takımının ilk golcüsü Zeki Rıza Sporel bu sahada efsaneleşiyor. Türkiye’nin radyodan ilk canlı maç yayını da bu stattan yapılıyor...
Bu bilgileri ve daha fazlasını dinlediğimiz rehberli turumuz stadın girişinde takımın efsane futbolcularıyla başlıyor. Bina içindeki duvarların birçoğu ‘İlkler ve Enler’ konseptiyle giydirilmiş durumda. Neredeyse her duvarda bir tarih, bir bilgi, geçmişten isimler ve resimler yer alıyor.
Stadın içinde yönetim ve basın locaları ziyaret ediliyor, devamında adını gazeteci İslam Çupi’den alan basın tribününe geçiliyor. Kadrajında sadece sizin olduğunuz Sarı-Lacivertli tribünlerde fotoğraf çekebilmek için bulunmaz bir fırsat.
Rotanın devamında içinde kocaman bir Halit Kıvanç portresi yer alan Canlı Yayın Anlatım Odası’na giriliyor. Büyük bir camın ardından sahanın dört bir yanını görebiliyorsunuz. Canlı yayın masasında duran kulaklıklardan dinleyebildiğiniz eski maç anlatımlarıysa sporseverleri büyülü bir atmosferin içine sokuyor: “Şimdi orta alanda Serhat, Serhat pasını verdi, Tuncay şut ve gooool! Tuncay Şanlı hat-trick yaptı. Fenerbahçe 3 - Manchester United 0!”

Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

En çok soyunma odası merak ediliyor

Turumuz canlı yayın anlatım odasından sonra yönetim locası ve şeref tribünüyle devam ediyor ama aslında herkes sabırsızlıkla tur sonunda girilecek olan Fenerbahçe ve misafir takım soyunma odalarını gezmeyi bekliyor. Duvarlarında gol kralları, kupalar, tarihi galibiyetler gibi birçok istatiğin yer aldığı koridorlardan geçerek kendimizi soyunma odaları orta alan girişinde buluyoruz. Sağ taraf Fenerbahçe soyunma odasına sol taraf misafir takım soyunma odasına gidiyor. Her ikisi de taraftarlara gezdiriliyor. Fenerbahçe soyunma odasında futbolcuların formaları yer alıyor. Duvarındaysa şu yazı:
“Sadece bir forma değil üstümüzdeki, efsanelerin kutsal emaneti. Ve sadece bir oda değil burası, tüm şanlı destanların öncesi ve sonrası...”
Misafir takım soyunma odasındaysa bugüne kadar bu stadda maça çıkan dünyaca ünlü futbolcuların formaları yer alıyor.
Soyunma odaları gezildikten sonra tekrar futbolcuların maça çıkmadan son kez bir araya geldiği orta alana geçiliyor. Bu defa tam karşımızda duran açılır kapanır kapının ardından sarı lacivert tribünleri görüyoruz. Fenerbahçe marşı eşliğinde koridordan geçip sahaya ayak basmak, Fenerbahçe taraftarları için tarifsiz bir an... Yedek kulübelerine oturmak serbest. 
Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

Tam karşımızda duran açılır kapanır kapının ardından Sarı- Lacivert tribünleri görüyoruz. Fenerbahçe marşı eşliğinde koridordan geçip sahaya ayak basmak, Fenerbahçe taraftarları için tarifsiz bir an... Yedek kulübelerine oturmak serbest.
Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

Bina içindeki duvarların birçoğu “İlkler ve Enler” konseptiyle giydirilmiş durumda. Neredeyse her duvarda bir tarih, bir bilgi, geçmişten isimler ve resimler yer alıyor.
Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

Türkiye’de futbol ilk kez bu sahada oynanıyor. İlk Türk futbol takımı Siyah Çoraplılar da ilk resmi maçına bu alanda çıkıyor. Türk milli takımının ilk golcüsü Zeki Rıza Sporel bu sahada efsaneleşiyor. Türkiye’nin radyodan ilk canlı maç yayını da bu stattan yapılıyor...
Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

En son fotoğraf faslı
Çıkışa doğru yönelirken, isterseniz ‘green box’ teknolojisiyle futbolcularla fotoğraf çektiriyorsunuz, isterseniz adınızın yazdığı formayla fotoğraf çektirerek ‘Fenerbahçe’ye transfer deneyiminizi’ ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Stat turu bittikten sonra içinde General Harrington, Euro Lig gibi önemli kupaların bulunduğu, kulübün tarihini anlatan forma ve eşyaların yer aldığı müzede istediğiniz kadar vakit geçirebiliyorsunuz. Bilet fiyatları tam 30, indirimli 20 TL olarak değişiyor. 0-6 yaş ise ücretsiz.
Fenerbahçe’ye transfer ol oyuncusu gibi sahaya çık

 

 

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