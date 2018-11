Fark yaratan öğretmenlerden 50 altın öğüt

DİLEK LİVANELİ:‘Küresel Öğretmen Ödülü’nün ilk Türk finalisti



2014’te yaptığı çalışmalarla İngiliz Varkey Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitim Nobel’i’ olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. Samsun Çarşamba’daki 40 yıllık Kumköy İlkokulu’nun iç donanımı ve fiziki şartlarını tamamen yenileyen Livaneli, sosyal içerikli projeler hazırlayıp öğrencilerine ilkleri yaşattı. Öğrencilerini operaya, tiyatroya, sinemaya götürüp buz pateni pistinde paten yapmalarını sağlayan öğretmen, velileri de unutmayarak köydeki kadınlara okuma yazma öğretti.

Öğretmenlere...

1Her zaman takdir edin ve her durumda tutarlı olun.

2 Öğrenciniz hangi yaşta olursa olsun ve hangi derste olursanız olun, mizah ve oyunun hayatın bir parçası olduğunu onlara gösterin.

3 Öğretmenin ses tonu, beden dili, duygu ve düşüncelerini ifade ediliş şekli, bakışlar

öğrencileri çok etkiler.

Her çocuğun hayatında

bir iz bırakacağınızı unutmayın. Bırakacağınız izin olumluluk ve olumsuzluk derecesi sizin elinizde.

4 Bir öğretmen kendi saygınlığını kendisi yaratır. Mesleğinizin gücüne inanın. Siz işinizi ne kadar çok severseniz öğrencileriniz de sizi o kadar çok sevecektir.

5 Her derste fark yaratın, küçücük farklılıklar öğrencilerinizde büyük heyecanlar yaratacaktır. Onları heyecanlandırmaktan vazgeçmeyin. Bu, sizin mesleğinize olan heyecanınızı da artıracaktır.



Öğrencilere...

1 Başarısızlıktan korkmayın,

mücadele edin, hatalardan ders alın; yanlışlardan çok şey öğrenilir.

2 Kendinizi sevin ve

kendinize güvenin.

3 Tutkularınızı, yeteneklerinizi keşfedin, peşinden gidin, gerekirse bunun için yardım alın,

bunu dile getirmekten çekinmeyin.

4 Soru sorun. Sorgulayın. Çalışmadan, sormadan, araştırmadan başarı şanstır.

5 Sistemde sizi üzen unsurları düşünmeden öğrenciliğin tadını çıkarın.

SAADET ÖZKAN:Baskılara boyun eğmedi, istismarcıyı deşifre etti



Okulöncesi öğretmeni Saadet Özkan, İzmir’in Menderes ilçesinde görev yaptığı okuldaki altı kız öğrencinin, müdürlerinin cinsel istismarına maruz kaldığını öğrendi. Baskılara karşın sesini kısmadı ve okul müdürü 82 yıl hapis cezası aldı. Özkan, bu cesur davranışıyla 2017’de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ‘Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ne layık görüldü.



Öğretmenlere...

1 Öğretmen, bir çocuğun hayatında ebeveyninden sonra gelen ana karakterdir. Ona sevgiyle, saygıyla, ilgiyle anlayış ve kapsayıcı yaklaşımınızı sunmanız geleceğe dair en büyük öğretiniz olur.

2 Farklı olandan korkmayan öğretmen, bir süper kahramandır. Farklılıkların zenginliğimiz olduğunu bilin ve çocuklara hayallerini gerçekleştireceği fırsatlar sunun.

3 Öğretmenlik, rehberliktir. Öğrencinizin hayatına iz vuran adımların bu rehberliğe ihtiyacı var.

4 Her çocuk bir evrendir. Ve öğretmen yaşam boyu pek çok evrenin yolcusudur. İyi izler bırakmak kalıcı bir mirastır.

5 Bir zamanlar çocuk olduğunuzu asla unutmayın, onlarla empati kurun. Mesleği çocukları yürekten seviyorsanız seçin.

Öğrencilere...

1 Bir sosyal sorumluluk projesinde mutlaka yer alın. Başkasının gözündeki ışık olmanın verdiği huzuru yaşayın.

2 Unutmayın, hayatınızın hiçbir yılı geri gelmeyecek. Her yılınızı kendinize ait faydalı bir ilgi alanı oluşturarak yaşayın.

3 Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, hedeflerinize ulaşmak için hırslı olmak yerine azimli olmayı tercih edin.

4 Duygularınızı önemseyin. Onları tanıyın ve ifade edin. Unutmayın ki duygularını konuşabilen bir nesil, gelecekte empatiyi topluma yayacaktır.

5 Haklarınızı bilin, mutlaka haklarınızın sizlere öğretilmesini talep edin. Bu ilkelere uymayan hiçbir durumu kabul etmeyin.

ECEM ŞENER TAD:95 kız çocuğunu okulla buluşturdu



Ağrı’da kız çocuklarının okula gönderilme oranının düşük olması üzerine ‘Benim Öğrencim’ projesini hayata geçiren öğretmen Ecem Şener Tad, iki ayda 95 kız çocuğunun okula devamını sağladı. Dikbıyık Ortaokulu Müdürlüğü görevini yürüten Tad, ilçe genelinde kız çocuklarının okula gönderilmesinde sıkıntılar yaşandığını fark edince kapı kapı gezerek ailelerle görüştü. Daha çok kız çocuğunu eğitime dahil edebilmek için çalışmalarına devam ediyor.



Öğretmenlere...

1 Uluslararası eşit becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek için tüm ülkeleri takipte kalın. Avrupa’daki okulların çalışma planlarını entegre ederek dersimizi zenginleştirebiliriz.

2 Ulusal ve uluslararası kardeş okul edinin, birlikte projelere katılın.

3 Yaşam boyu öğrenme felsefesini içselleştirin. Hafta içi eğitimlere katılamasak da online eğitim platformları her zaman bizlere açık.

4 Göçmen ve kız öğrenciler konusunda hassas olun. Özellikle Doğu’da kız öğrencilerimizi okula kazandırmada büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde takibini yaparsak kazanamayacağımız öğrenci olmayacaktır.

5 Velilere yalnızca karne günü değil her ay öğrencilerin durumları hakkında yazılı ve sözlü bilgi verin. Bu uygulamanın velilerin okulla işbirliği içinde çalışması için önemli bir teşvik olduğunu göreceksiniz.



Öğrecilere...

1 Fikirlerinizi sunun. Unutmayın, okulları geliştiren sizlersiniz. Bizler sizin önerilerinizle yaratıcı çalışmalar yapabiliriz.

2Psikolojik danışma ve rehberlik desteği almaktan çekinmeyin. Öğretmenlerinizin her zaman sizin destekçiniz olduğunu unutmayın. Dijital ortamlarda güvenliğinizi ihmal etmeyin. Siber zorbalığa maruz kalmayın.

3 Düzenli olarak bilim ve teknoloji dergileri okuyun, arkadaşlarınızla paylaşın. Rekabet değil işbirliği içinde çalışmayı önemseyin.

4 Devamsızlık yapmayın. Klasik cümlemizdir ama gerçekten ders, derste öğrenilir. Siz okula gelmeyince biz çok üzülüyoruz.

5 Yaptığınız çalışmaları, aldığınız eğitimleri, kazandığınız belgeleri dosyalayın. Şimdiden kariyer dosyalarınızı oluşturun.

NURİ DAĞDELEN:Beş plastik bardakla gelen başarının hikâyesi



Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Yılın Öğretmeni’ ödülüne 2017’de Balıkesir Kepsut’ta müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen layık görüldü. Nuri Öğretmen, dağ köylerinden gelen ve yatılı olarak eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir ritm grubu kurdu. Beş plastik bardak ve sıralardan yardım alarak ritm tutmaya başlayan öğrencilerin hikâyesi köyden çıkıp Almanya’ya, Gürcistan’a ve Kazakistan’a kadar uzandı. Öğrenciler sonunda öğretmenlerinin emekleriyle 2014’te, içinde sayısız enstrümanın bulunduğu Ahşap Müzik Atölyesi’ne kavuştu. Grup 2016’da ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasının şampiyonu, 2018’de ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ Türkiye birincisi oldu.

Öğretmenlere...

1 Öğrencilerimizi elinden tutup hazır bir yolda yürütmeyelim, biz onlara alternatif yollar çizelim, bırakalım o yollarda kendileri yürüsünler.

2 Öğrencilerinize değerler eğitiminin öneminden bahsedin. Siz sahip çıkın ki onlar da sahiplensinler.

3 Sorunlarıyla içlerinde savaşıp kendilerini dış dünyaya kapatmalarını engellemek için onları sosyal etkinliklere teşvik edin. Sanat, duygularımızın en açık dilidir.

4 Öğrencinizi dinleyin. Mutluluklarını, heyecanını, hüznünü ve enstrümanını dinleyin. Dinlemek konuşmak kadar önemli hatta ondan daha büyük bir meziyettir.

5 Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar, öğrencilerin stres attığı en önemli derslerdendir. Okulunuzda ayrı mekân yoksa ilk iş, içinde her dersin kendine ait malzemelerinin bulunduğu bir spor salonu, müzik odası ve resim atölyesi kurmak için harekete geçin.

Öğrencilere...

1 Ömrünüzün neredeyse üçte birini kapsayan öğrencilik hayatınızın her anını öğrenmek için harcayın.

2 Birbirinizi hep ileri taşımak için arkadaş seçiminizi iyi yapın.

3 Başarı hazırlığa bağlıdır. Hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması da muhtemeldir. Bunun için iyi bir plan ve program yapıp her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünün.

4 İşinde en etkili birey,

en erken yola çıkandır. Bunun için de çalışmaya küçük yaşlarda başlayın.

5 Kitap okumaya bolca vakit ayırın. Okudukça kelime hazneniz zenginleşir. Bir ortamda konuşacağınız zaman kitap okumanın yararını fazlasıyla görürsünüz.



NURTEN AKKUŞ:Dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri





İngiliz Varkey Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitim Nobel’i’ olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist arasına adını yazdırdı. ‘Baba Bana Masal Anlat’ projesiyle, babaları yöneticiliğini yaptığı anaokuluna davet ederek, çocuklara masal anlatmalarını sağlayan Nurten Öğretmen, ‘Oyuncak Kumbarası’ girişimiyle de toplanan oyuncakların köylerdeki 40 anaokuluna ulaşmasını sağladı.

Öğretmenlere...

1 Öğrencilerinizi iyi tanıyın ve keşfedin. Onların bizlerin sihirli dokunuşlarına, rehberliğimize, sevgimize ihtiyaçları var. Onların gözlerine inançla, umutla, sevgiyle bakmaktan asla vazgeçmeyin.

2 Gelişen ve değişimin hızlı olduğu bir çağdayız. Kendimizi her daim yeniliğe ve gelişime açık tutmalıyız.

3 Öğrencilerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlayabilmek için sadece onların değil, çevresinin de yaşamında kalıcı izler bırakmalıyız.

4 Her daim öğrenci kalalım ve unutmayalım, hayatımıza dahil olmuş herkesten öğrenecek çok şeyimiz var.

5 Hayal etmek yalnızca çocuklara mahsus değildir. Hayallerimizin ve umutlarımızın peşinden gitmeliyiz ki öğrencilerimize de bunu aşılayabilelim.

Öğrencilere...

1 Öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirin. Öğrenmek sadece okul hayatı dönemine ait değildir ve yaşam boyu sürecek bir olgudur.

2 Bilmediğiniz şeyleri sormaktan ve araştırmaktan asla çekinmeyin. Araştırarak ve merak duygumuzu her daim

canlı tutarak bilgimizi kalıcıhale getirebiliriz.

3 Mutlaka bir hobiniz olsun. Sizi motive edecek, yaşamınıza artılar katacaktır.

4 Kendinizi keşfedin ve başkalarıyla kıyaslamayın. Hepiniz eşsiz ve farklı birer yeteneğe sahipsiniz.

5 Akademik başarı kadar, sosyal başarı da önemlidir. Değerlerimize ve çevremize karşı duyarlı olmalıyız. İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal özellikleri yüksek bireyler her zaman bir adım daha önde olacaktır.