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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fadik Sevin Atasoy: Batı gibi akılcı, Doğu gibi sıcakkanlı

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE
Fadik Sevin Atasoy: Batı gibi akılcı, Doğu gibi sıcakkanlı

hayatta Batı ve Doğu’nun sentezini yakalamaya çalıştığını anlatıyor. Yaşama dair verdiği cevapların değiştiğini ve kendini artık daha korkusuz bulduğunu söylüyor. Atasoy’la yeni oyunu ‘Muse’ için buluştuk.

Uzun süredir ABD ile Türkiye arasında yaşıyorsunuz. Biraz Amerikalılaştınız mı?
- Kişisel sürecimde Batı’yla Doğu’nun sentezini yakalamaya çalıştım. Batı gibi akılcı ve analitik olmayı hep sevdim. Doğu’nun sıcakkanlı ve yaşamı kutlayan taraflarını kaybetmemeye çalıştım.
◊ Eski ve yeni Fadik arasında nasıl farklar var?
- Hayata bakış değişmedi, hep umuttan ve büyük düşünmekten yanaydım ama hayata dair verdiğim cevaplar değişti. Kendimi daha korkusuz ve daha güvenli buluyorum; hem gerçek hem de mecazi anlamda. ABD, eğlence endüstrisi içinde iş yapmak, sendika üyesi olma süreci, Pasifik Okyanusu’nda sörf yapmayı öğrenmek beni yaşamda daha cesur ve bilge kıldı.
◊ Peki Türkiye’deki arkadaşlarınızla haberleşirken gündeme dair konularınız neler oluyor?
- Dünya genelinde kaygılarımız var. Maalesef insan gün geçtikçe kendinden ve gerçeğinden uzaklaşan bir tür oldu. Fiziksel güzelliğin birçok değerin üstüne çıkması, materyalizmin kaba çizgilerle neredeyse dayılanarak gezmesi, açgözlülük, yerle bir edilen insan sevgisi... Olumsuz o kadar çok şey var ki... Ama hâlâ bir okulda bir öğretmen öğrencisinin başını sevgiyle okşuyor, hâlâ ihtiyacı olan birine toplanıp yardım edenler var. Keşke bunlar da gündem olup örnek alınsa...
◊ Yeni oyununuz ‘Muse’u ilk kez Edinburgh Fringe Festivali’nde sahnelediniz. Orada olmak nasıldı?
- Cannes Film Festivali sinemacılar için nasıl bir önem taşıyorsa, Edinburgh Fringe Festivali de performans sanatları için aynı önemde. 2 milyon seyircinin buluştuğu, 21 gün süren bir festival. ‘Muse’ ortak yapım olarak davet aldı ve dokuz oyun sergiledim. Çıkan yazı ve övgüler beni çok mutlu etti.

Fadik Sevin Atasoy: Batı gibi akılcı, Doğu gibi sıcakkanlı


Önce kadın, sonra insan olmaya dair bir güzelleme
◊ ‘Muse’, eserlerini yaratma sürecinde Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo da Vinci’ye ilham veren bir esin perisi. Peki sonra neler oluyor?
- Sanat gezegeninden dünyaya gönderilmiş, görevli bir esin perisi ‘Muse’. Lakin bu ustaların, kadın karakterlere yazdığı finalleri beğenmemiş ve işlerine müdahale etmiş. Ustalar onu sanat gezegeninin mahkemesine şikâyet ediyor. Oyun ‘Muse’un mahkemede kendini savunması üzerine kurulu. Dolayısıyla seyirci yaratıların hem orijinal versiyonlarını izliyor hem de ‘Muse’un kadın karakterlere yazdığı yeni finalleri. Oyunda beş orijinal şarkı var, piyano eşliğinde canlı söylüyorum. Besteleri Los Angeles’ta yaşayan arkadaşım Emir Işılay yaptı, sözler bana ait.
◊ Nedir oyunun derdi?
- Önce kadın, sonra insan olmaya dair bir güzelleme, bir hatırlatma. Antik Yunan’daki hümanizm çıkış noktam oldu.
◊ Oyunun yönetmeni Erdal Beşikçioğlu’yla yollarınız nasıl kesişti?
- Eski arkadaşız. Ben 2010’da, ‘Fadik ve Kırmızı Bavul’ sürecine girdim. Bütün hayatımı bir bavula sığdırıp sadece iş yaptığım yerlerde yaşama kararı verdiğim bir yaşam biçimi. İlk durağım tiyatroyla bağlantılı bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiğim Berlin’di. Erdal bu süreci iyi bilen bir dostumdu. O da o sene oynadığı filmle festivale gelmişti. Bir gün bu ‘kırmızı bavul’ yaşam biçimimden bir eser çıkarsa işbirliği yapalım diye de sözleşmiştik. Aradan dokuz sene geçti, ben o süreçte ‘kırmızı bavul’dan dört ürün çıkardım. ‘Muse’ oyununu Türkiye’de yapma kararı verince Erdal’la buluştuk, oyunu çevirdim; o da hem reji yeteneğini ve deneyimini hem de kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi’nin tüm imkânlarını sundu.
Sessizlik kampında tanıştık
◊ Aşka bakışınızda yıllar içinde neler değişti?
- Aşk benim için hep bir gizem, bir bilinmezlik olarak kaldı. Aşk çok derin bir kelime benim için, onu algılayışımsa sadece varlığa dair. Kadın ve erkek arasındaki paylaşıma gelince, bu konuda pek yetkin ve bilge değilim açıkçası.
◊ Şu an âşık mısınız?
- Ben her an aşk halindeyim, aksi takdirde yaşam yolunda pusulamı kaybetmiş olurum.
◊ Hayatınızda biri var mı?
- Uzun süreli bir birlikteliğim vardı ama yollarımızı ayırdık. Sessizlik kampında tanıştık, sonra kelimeler işin içine girdi, anlaşamadık ve farklı yönlere büyüdük. Hayatımda biri yok ama kalbimde biri var.
◊ Kırmızı bavulunuz hâlâ sizinle yolculuğa devam ediyor mu? Kırılıp dağılmadı mı?
- Maalesef üzerindeki çıkartmalar seyahatler sırasında çıktı, yeni çıkartmalar arıyorum şimdi. Ama hâlâ birlikte yolculuk ediyoruz, hatta yolda önce onu tanıyıp bana dönen, “Aa kırmızı bavul ve Fadik” diyenler var.
Fadik Sevin Atasoy’un ‘Muse’ oyunu,
1, 2, 21 ve 22 Kasım’da Ankara Tatbikat Sahnesi’nde, aralık ayında Los Angeles’ta sahnelenecek.

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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