Evde Oscar hazırlığı

Sinema sektörünün en önemli ödülleri pazar gecesi sabaha karşı 90’ıncı kez dağıtılacak. Akademi’nin gençleşme ve genişleme politikasının izlerini görmeye başlamıştık ödüllerde, ancak bu yıl sektörü şiddetle sarsan cinsel taciz skandalları ve hemen ardından yükselen #MeToo hareketi törene nasıl yansıyacak, merak ediliyor. Sadece bu merakla ekran başına geçecek değiliz elbette, sonuçta önemli olan ödüller. İşte sinemalarda gösterimde olanların dışında, 2018 Oscar adaylarından hangilerine, nereden, nasıl ulaşabileceğimiz aşağıda. İyi hazırlanmalar.

Törenin yayın akışı

00.00: ‘Oscar Gecesi’ programını Yekta Kopan ve Hande Doğandemir sunacak, eleştirmen Mehmet Açar ve akademisyen Melis Behlil yorumlayacak.

01.10: Önce ‘önemsiz’ şöhretlerin boy gösterdiği Kırmızı Halı’da törenin başlamasına yakın, yıldız enflasyonu yaşanacak, kıyafetleri Ceylan Atınç yorumlayacak.

04.00: Oscar Ödül Töreni

İstediğiniz zaman izleyebilecekleriniz...

Animasyon dalındaki adaylardan ‘Boss Baby’, BluTV’de.

Netflix’te belgesel dalından üç aday var. Uzun metrajlı belgesel adaylarından ‘Icarus’ ve ‘Strong Island’ ile kısa metrajlı belgesel adayı ‘Heroin(e)’.

beIN Connect Movies’de Box Office bölümünden izleyebilecekleriniz...

Yabancı Dilde En İyi Film adayı ‘Insult’ / ‘Hakaret’

En İyi Şarkı adayı ‘Marshall’

Beş dalda aday olan ‘Blade Runner 2049’/ ‘Bıçak Sırtı 2049’

En İyi Görsel Efekt adayı ‘War of the Planet of the Apes’ / ‘Maymunlar Cehennemi: Savaş’

En İyi Film dahil sekiz dalda aday ‘Dunkirk’. (Son iki filmi izlemek için 21.50TL ödeyip satın almak gerekiyor.)

Aday filmlerin yayın akışı

beIN Movies Oscar kanalı (Digiturk 1. kanal): Oscar dönemine özel yayına giren bir aylık pop-up kanalda törenden önceki son iki günde izleyebileceğimiz adaylar şöyle:

Cumartesi 20.00, pazar 10.55 ‘Beauty and the Beast’ / ‘Güzel ve Çirkin’ - En İyi Kostüm Tasarımı adayı

Cumartesi 22.15 ‘On Body and Soul’ / ‘Beden ve Ruh’ - Yabancı Dilde En İyi Film adayı

Cumartesi 00.15, pazar 22.05 ‘Get Out’ / ‘Kapan’ - En İyi Film dahil, dört dalda aday.

Pazar 02.05 ve 20.00 ‘Wonder’ / ‘Mucize’ - En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı adayı.

Pazar 04.35 ve 13.10 ‘Kong: Skull Island’ / ‘Kong: Kafatası Adası’ - En İyi Görsel Efekt adayı.

Pazar 06.50 ve 17.35 ‘Guardians of the Galaxy Vol 2’ / ‘Galaksinin Koruyucuları 2’ - En İyi Görsel Efekt adayı.