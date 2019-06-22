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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Evde keramet mi var?

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Evde keramet mi var?

Yaz ekranının romantik komedi kahramanları bu yıl aynı çatı altında buluşuyor.İZLEMEDEN GEÇMEYİN Elçin Yahşi öneriyor

Kışın herkes birbirini vuruyor, yazın herkes birbirine vuruluyor” yorumunu bırakmış bir izleyici YouTube’a; dizi âlemimizin güzel bir özeti. Zengin, yakışıklı, çapkın, güzel yemek yapan, burnu düşse yerden almayacak genç erkekler ile fakir, çok becerikli, inatçı, aksi ve burun sürtmeye kararlı güzel genç kızlar mevsimi açıldı ekranlarda. Bu yılın romantik komedilerinde, hanım kızımız ve bey oğlumuzun yanında üçüncü bir unsur da var belli ki: Ev. Didişen ikililerimiz bir şekilde aynı evde yaşamak zorunda kalacaklar bu yaz.
‘Her Yerde Sen’in tapuda aldatıldıkları için aynı evi satın alan ve tabii ikisi de inatçı olduğu için paylaşmak zorunda kalan çift (Furkan Andıç, Aybüke Pusat) hikâyesi bütün elemanları birbirinden değişik modern mimarlık şirketiyle, yakışıklı veterineriyle, “Sana ellerimle bir suşi hazırlayayım”ıyla doğrudan AB grubu izleyiciye hitap ediyor gibi görünüyor.
(Fox, cuma, 20.00)

Evde keramet mi var

‘Benim Tatlı Yalanım’ın en büyük kozu küçük Kayra (Lavinia Ünlüer); adı boşuna Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın yanında başrol oyuncusu olarak yazılmıyor. Babası o üzülmesin diye yalanlarına devam ediyor ama o kendine bir ‘anne’ seçip onu fethetti bile. Yani bu annelik meselesi sadece doğum günüyle de sınırlı kalmayacak, dizinin yetişkin ikilisini ama tam zamanlı, ama yarı zamanlı bir ev hayatı bekliyor.
(Star, perşembe, 20.00)
Evde keramet mi var

İsmi önceleri ‘Kötü Kız’ olarak geçen ‘Afili Aşk’ ise yazın en çok izlenen romantik komedisi olacak gibi görünüyor. İyilik yapıp iyilik bulmayınca kötü kız olmaya karar veren Selin’in (Burcu Özberk) ve okkanın altına sürüklediği Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) evlilik oyunu çok renkli ailelerinin de işin içine (hatta birbirine) girmesiyle sıcak yaz gecelerinde izleyiciye eğlenceli saatler yaşatacak. (Kanal D, çarşamba, 20.00)
Evde keramet mi var

Beş program
Eski film: ‘Entourage’ Hollywood’da çarkların nasıl döndüğünün yanı sıra artık kült haline gelmiş diziye de nostaljik bir bakış diyebileceğimiz tam pazar gecelik bir film.
(Foxlife, pazar, 21.30)
Yarışma: ‘Güven Bana’. Kazanmak için bilginin yetmediği, güvenmenin ve güven vermenin de gerektiği yarışmayı Müge Anlı sunacak. (atv, perşembe, 20.00)
Yeni sezon: ‘Billions’: Bir milyarder ile bölge savcısı arasındaki güç oyunlarında dördüncü perde/sezon.
(FX, perşembe, 23.30)
Yeni film: ‘Murder Mystery’ Agatha Christie hikâyelerini hicveden, Jennifer Aniston ile Adam Sandler’lı bu filmi üç günde 30.9 milyon kişi izlemiş! (Netflix)
Yeni dizi: ‘City on a Hill’ Yapımcılar Ben Affleck ve Matt Damon. Başroldeki Kevin Bacon, 90’lar Boston’ında suçla mücadele eden bir FBI ajanı. (beIN Series Vice, pazartesi, 22.00 ve beIN Connect)

Evde keramet mi var


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