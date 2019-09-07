Evanescence’ın kurucu lideri Amy Lee: Kimse mükemmel değil ve dünyayı güzel yapan da bu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriEvanescence’ın kurucu lideri Amy Lee: Kimse mükemmel değil ve dünyayı güzel yapan da bu!
GeriHürriyet Cumartesi Evanescence’ın kurucu lideri Amy Lee: Kimse mükemmel değil ve dünyayı güzel yapan da bu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
takyildiz@hurriyet.com.tr
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Evanescence’ın kurucu lideri Amy Lee: Kimse mükemmel değil ve dünyayı güzel yapan da bu!

Tolga AKYILDIZ
Tolga AKYILDIZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga AKYILDIZ
Tolga AKYILDIZ
Evanescence’ın kurucu lideri Amy Lee: Kimse mükemmel değil ve dünyayı güzel yapan da bu!

2000’lerin başında ‘Bring Me To Life’ adlı parçaları ile ortalığı kasıp kavuran Evanescence’ın lideri Amy Lee ile 13 Eylül Cuma akşamı İstanbul Volkswagen Arena’da verecekleri konser öncesi bir araya geldik. Altı yıl aradan sonra yayımladıkları ‘Synthesis’ albümünden, eskilerden, 2020’lerin Evanescence’ından konuştuk.

Kulağımıza gelenlere göre önümüzdeki yıl yeni bir albüm yayımlama planınız var... Yeni şarkılarla ilgili bize biraz tüyo verir misiniz?

- Bu yıl bir yandan turne yaparken diğer yandan şarkı yazıp kaydetmeye çabalıyoruz. Bu ruh halini çok seviyorum. Bir yandan yaratıcı hisler içindesin, bir yandan sahnede performans durumundasın. Bu ikisi aslında çok farklı duygu durumlarıdır. Öte yandan bir akış içindeyiz ve son 3-4 aydır yaptığımız müziği ya da sound’unu tanımlamak için biraz erken bence. Bu yıl için yapmayı hayal ettiğimiz her şeyi yapıyoruz ve bu durumdan çok mutluyum.

 Evanescence’in geleceğine dair beklenti ve umutlarınız neler?

- Konfor alanında sıkışmamayı, sürekli gelişmeyi ve değişebilmeyi; yapabileceklerimizin sınırlarını zorlamayı diliyorum. Yeni ilhamların peşinden koşmayı, açık fikirliliğimizi korumayı; hem dünyanın bizi şaşırtmasını hem de birbirimizi şaşırtabilmeyi umuyorum.

 Dijital müzik dinleme servislerinin insanların müzikle ilişkisini değiştirdiğini düşünüyor musunuz?

- Ben yeni formatları seviyorum doğrusu. Herkesin olduğu gibi benim de müziği tüketme alışkanlıklarımı değiştiriyor bu durum. Albüm meselesiyle ilgili kendimi özgür hissetmek; ‘Bir albüm nasıl olmalı’ gibi önyargılı fikirlere takılmadan dilediğimiz zaman şarkılar yayımlamak çok güzel. Öte yandan dediğin gibi biz bir albüm grubuyduk her zaman ve geçmişten gelen hayranlarımız ne yaparsak yapalım sonucunda bir ‘albüm kıymeti’ yaratmamızı bekleyeceklerdir bizden.

Gündelik saçmalıklara takılıp kalmamalıyız

 Sıkı birer Pantera ve Nine Inch Nails hayranı olduğunuzu biliyorum. Bugünlerde kimleri dinliyorsunuz?

- Çok farklı müzik türlerine ilgi duyuyorum. Ama bu aralar ‘Dark Pop’la biraz daha haşır neşirim diyebilirim. Özellikle de kafası farklı ve deneysel takılan kadın solistlere odaklanmış durumdayım. Başta Billie Ellish olmak üzere; Kiiara, Lana Del Rey, Florence and the Machine ve yeni dönemin Missy Elliott’ı...

 Soundgarden’ın Chris Cornell’ı ve Linkin Park’ın Chester Bennington’ını trajik şekilde kaybettik ve bunun üzerine ‘Imperfection’ adlı bir şarkı yazdınız. Neler söylemek istersiniz?

- Birkaç ay sonra da ağabeyimi kaybedince daha özel bir şarkı haline geldi benim için ‘Imperfection’. Hayat kendimize ait mücadeleler, önümüze çıkan engeller, içine düştüğümüz karanlıklar ve kırgınlıklarla geçiyor... Bazen bunların üstesinden gelmemiz mümkün olmayabiliyor da... Diyebileceğim tek şey şu: Anı yaşamak, dünyanın iyiliklerini içimize çekmek gerekiyor. Hiçbir manası olmayan gündelik saçmalıklara takılıp kalmamalıyız. Sevdiğimiz insanlarla kaliteli zamanlar geçirelim. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve esasen dünyayı güzel yapan da bu zaten.

 İstanbul’a yeniden gelmek nasıl hissetiriyor? Sizi dört gözle bekleyenlere söylemek istediğiniz bir şey varsa iletelim...

- İstanbul’u ve Türkiye’yi seviyoruz. Samimi söylüyorum, bu turnede yer alan duraklarımız arasında bizi en çok heyecanlandıranların başında geliyor İstanbul. Geleceğiz ve bu enerjiyle sizin için çalıp söyleyeceğiz!

 

 

Tolga AKYILDIZ
Tolga AKYILDIZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
11 aylık Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş!
'Muson yağmurlarına yakalandık!'
Partide kriz patladı
Dört iddiaya da cevap vermedi!