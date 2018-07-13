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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Foto: Emre YUNUSOĞLU
13.07.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Eski aşklar bir ömürlüktü, artık mevsimlik oldu

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE
Eski aşklar bir ömürlüktü, artık mevsimlik oldu

‘Özledim’, ‘Namert Olayım’, ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’, ‘Gitme Sana Muhtacım’ ve daha sayısız hite imza atan Selami Şahin’in aşk şarkıları müzikal oldu. ‘Seninle Başım Dertte’ isimli projenin başrollerindeyse oğlu Lider Şahin ve oyuncu Toprak Sağlam var. 20-21 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sergilenecek müzikalden önce Selami Şahin ve oyuncularla buluştuk. Uzun süredir üzerinde çalışılan proje için ekip hayli iddialı konuşuyor: “ABBA ve Queen müzikalleri kadar büyük ve iddialı bir iş yaptık.”

Selami Şahin şarkılarından bir müzikal yapma fikri nasıl doğdu?
SELAMİ ŞAHİN: Fikir, Yavuz Hakan Tok, Hakan Altıner, Kedi Sahne Sanatları ve yönetmen Damla Cercisoğlu’ndan geldi. Proje tiyatro ve müzikalin karışımı, bir kokteyl gibi... Bu farklılık çok hoşuma gitti ve “Tamam” dedim.
Yüzlerce Selami Şahin şarkısı arasında müzikalde kullanılacakları nasıl seçtiniz?
TOPRAK SAĞLAM: Senaristimiz sahne ve konulara göre Selami Bey’in şarkıları arasından seçim yaptı. Hikâyemiz 1980’lerde geçiyor. Özlediğimiz Yeşilçam filmleri tadında... Selami Şahin şarkılarını bir de bizden dinleyip saf ve temiz bir aşk hikâyesi izleyeceksiniz. Özlediğimiz duygulara geri dönmeye hazır olun.
Ne anlatıyor hikâye?
TOPRAK SAĞLAM: Canlandırdığım ‘Neriman’ sazda şarkıcılık yapan bir kadın. Plak yapma hevesiyle gittiği bir stüdyoda Selami Şahin’le yolları kesişiyor ve gazinoda sahne almaya başlıyor. O sırada şoförü İbrahim’le (Lider Şahin) tanışıyor ve aralarında bir aşk başlıyor. Şarkıların hepsini canlı orkestrayla hem seslendiriyor hem dans ediyoruz.
LİDER ŞAHİN: 10 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Ortaya efsane bir iş çıkardık. Maliyeti yüksek ve salon altyapıları yetersiz olduğu için Türkiye’de bu işi ilk yapanlardanız. Yurtdışındaki ‘ABBA’ ve ‘Queen’ müzikalleri kadar büyük ve iddialı bir iş. Görünce anlayacaksınız.

Eski aşklar bir ömürlüktü, artık mevsimlik oldu


Daha önce oyunculuk, şarkı, dans ve sahne deneyimleriniz var mıydı?
LİDER ŞAHİN: Zaten babamla konserlere gidiyor, vokal yapıyordum ve sahnedeydim. Ama oyunculuk deneyimim yoktu. Beş aydır bu konuda çalışıyorum.
TOPRAK SAĞLAM: Ben oyunculuğun yanında zaten müzikle uğraşıyordum. Yönetmenimiz Damla Cercisoğlu bir gün bir mekânda otururken bir şarkı duyuyor ve “Bu lezzette bir ses istiyorum” diyor. ‘Shazam’ uygulamasıyla çalan şarkıyı araştırıp buluyor ve karşısına benim single’ım çıkıyor. Ben de projeye böylece dahil oldum.
Selami Bey sahnede olacak mı?
SELAMİ ŞAHİN: Bu benim hayat hikâyem değil. Oyuncu da değilim, sadece izleyici olarak orada bulunacağım.
Müzikale ismini veren ‘Seninle Başım Dertte’ nasıl çıktı ortaya?
SELAMİ ŞAHİN: Yıl, 1981, bekârlık zamanlarım... Bir sevgilim vardı. Tarabya’da bir restoranda oturuyorduk. Sevenlerim gelip imzalı resim istiyordu. Benimki masanın altından sürekli ayağıma tekme atıyor, “Önüne bak, ona bakma, şuna bakma” diyordu. Çok kıskançtı, “Ne yapacağım ben seninle” dedim. ”Bir şarkı yapsana” dedi. “Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum” sözleri böylece ortaya çıktı. Slogan yapmadan beste yapmak olmaz. Birine alışmısındır, onsuz yapamıyorsundur, “Alışmak sevmekten daha zor geliyor” dersiniz.
Eski aşklar bir ömürlüktü, artık mevsimlik oldu

Eski aşklar bir ömürlüktü, artık mevsimlik oldu

Selami Şahin şarkıları size ne ifade ediyor?
LİDER ŞAHİN: Aşk. Bu projeyle insanlara aşkı yeniden hatırlatacağız.
SELAMİ ŞAHİN: Aşk insanın ömrünü uzatır. O heyecanı yaşamadığın zaman ot gibi yaşıyorsun demektir. Birini sevecek, özleyecek, arayacaksın. O hazzı, mutluluğu başka bir şeyde bulmak mümkün değil.
Hikâye 80’lerde geçiyor dedik, o zamandan günümüze aşklar nasıl değişti?
SELAMİ ŞAHİN: Eski aşklar, dostluklar bir ömürlüktü. Artık mevsimlik oldu.
TOPRAK SAĞLAM: Çok çabuk tüketiyoruz. Ruhumuzda da hâlâ eski aşkları yaşama hayali kuruyoruz. Doyduğumuz ve iyi hissettiğimiz nokta orası.
 Aşkı yeniden sorguladınız mı bu şarkıları söylerken?
TOPRAK SAĞLAM: Ben aşkı bugün de 80’lerdeki gibi yaşıyorum. Benim için her şey hâlâ temiz ve yavaş ilerliyor.
Peki, o zamanlar ve günümüz Türkiye’sini kıyasladığınızda neler gözlemliyorsunuz?
LİDER ŞAHİN: O dönem insanlar birbirlerine saygı ve sevgi duyuyormuş. Nasılsan seni öyle kabul ediyorlarmış.
TOPRAK SAĞLAM: Tahamülsüzleştik. Eskiden kazansak da kaybetsek de “Hep birlikte yapalım” duygusu vardı. Şimdi herkes kendi paçasını kurtarma derdinde.

İnsanlara aşkı yeniden hatırlatacağız‘Özledim’, ‘Namert Olayım’, ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’, ‘Gitme Sana Muhtacım’ ve daha sayısız hite imza atan Selami Şahin’in aşk şarkıları müzikal oldu. ‘Seninle Başım Dertte’ isimli projenin başrollerindeyse oğlu Lider Şahin ve oyuncu Toprak Sağlam var. 20-21 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sergilenecek müzikalden önce Selami Şahin ve oyuncularla buluştuk. Uzun süredir üzerinde çalışılan proje için ekip hayli iddialı konuşuyor: “ABBA ve Queen müzikalleri kadar büyük ve iddialı bir iş yaptık.”
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Lider’in isim babası Zeki Müren

Nasıl bir baba-oğul ilişkiniz var?
LİDER ŞAHİN: 30 sene beraber yaşadık, sekiz sene sahnede ona eşlik ettim. Öyle çok birlikteyiz ki arkadaş gibiyiz.
SELAMİ ŞAHİN: Rahmetli anne-babam değil bana el kaldırmak, “Lan” bile demezlerdi. Ben de çocuklarıma öyle davrandım. İki oğlum ve bir kızım, en yakın üç arkadaşım gibidir. Her şeyi paylaşırız.
Projede başrolde oğlunuz var, ona biraz torpil mi geçtiniz?
SELAMİ ŞAHİN: Hayır, kesinlikle torpil yok.
LİDER ŞAHİN: Bu aslında iki senedir çalışmaları süren ve bizlere öneriyle gelen bir proje. Ben de ‘Lider Entertaiment’ adına proje toplantılarına katılıyordum. O sırada karakterler kimler olacak diye tartışılıyordu. Yönetmenimiz Damla Cercistoğlu “Sen neden yapmıyorsun?” dedi.
Siz ne kadar bu projede oğlunuza müdahil oldunuz?
SELAMİ ŞAHİN: Ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Onu sadece provalarda izledim ve bayıldım.
Neden oğlunuzun adını ‘Lider’ koydunuz?
SELAMİ ŞAHİN: Lider’in isim babası Zeki Müren. 77 yılında bir kadın falıma baktı, Aslan burcuyum, burcumun özelliğinin liderlik olduğunu söyledi, ‘lider’ sözcüğü de benim hoşuma gitti. 1980’de Lider Plak Firması’nı kurdum. Zeki Müren de bizden albüm çıkarıyordu. Bir gün otururken “Selamiciğim baba oluyorsun, çok sevindim. Senin Lider isminde bir firman var. Oğlunun adı da Lider olsun ve isim babası ben olacağım” dedi.
Babanız için hep çapkındır derler. Siz?
SELAMİ ŞAHİN: Çekmiş bu bana (Gülüyor).
LİDER ŞAHİN: Yok ya ne çapkınlığı. Ben işimde gücümdeyim.

‘Seninle Başım Dertte’ müzikali 20-21 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta, 17 Ağustos’ta Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda, 18 Ağustos’ta Alanya Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 26 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da olacak.

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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