En yeni kitaplar
Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.
Gevişgetirenler Zamanı (5 üzerinden 4 yıldız)
José J. Veiga, çeviren: Canberk Koçak, Delidolu
Brezilyalı usta yazar José J. Veiga bu kitabıyla ilk kez Türkiyeli okurla buluşuyor. Küçük kasaba yaşamı üzerine karanlık bir roman.
Berlin Efsaneleri (5 üzerinden 3 yıldız)
Reinhard Kleist, çeviren: Aylin Gergin, Sırtlan
Ödüllü grafik roman çizeri Reinhard Kleist’dan Berlin hikâyeleri... Suç, gizem bir arada. Kimi zaman güldüren kimi zaman ağlatan cinsten...
Farklı Bir Açıdan Star Wars (5 üzerinden 4 yıldız)
Kolektif, çeviren: Kerem Sanatel
Star Wars’un 40. yılı için hazırlanmış özel bir kitap. 40 yazarın kaleminden filmlerde görüp de hikâyesi merak edilen ‘diğer’ karakterler üzerine öyküler...
Bir Sırrım Var (5 üzerinden 3 yıldız)
Tess Gerritsen, çeviren: Algan Sezgintüredi
Tess Gerritsen’in en iyi kitaplarından biri. Korku filmi yapımcısı genç bir kadınla, bekâr bir muhasebecinin cesetlerinin hikâyesi.
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