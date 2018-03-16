En yeni kitaplar

İstanbul Batakhaneleri (5 üzerinden 4,5 yıldız)

Adnan Veli, VE Yayınevi

Orhan Veli’nin kardeşi Adnan Veli’nin çarpıcı yazıları, titiz bir çalışmayla bir arada. ‘İstanbul Batakhaneleri’, kumarbazlar, külhanbeyleri, uyuşturucu bağımlıları, seks işçileri üzerine etkileyici bir kitap.

Beyaz Gürültü (5 üzerinden 4 yıldız)

Don DeLillo, Çeviren: Handan Balkara, Siren

Don DeLillo’dan tüketime ve tükenişe odaklı yaşamlarımıza atılan esprili bir bakış. ‘Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap’tan biri.

Yapraklar Evi (5 üzerinden 4,5 yıldız)

Mark Z. Danielewski, Çeviren: Gökhan Sarı, monoKL

‘Yapraklar Evi’, 2000 yılında yayımlandığında hayli konuşulmuştu. Hacmiyle dikkat çeken kitap Türkçede. Navidson ailesinin yeni taşındıkları evde başına gelenlerin ve daha fazlasının hikâyesi. Sıradışı bir kitap okumak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu (5 üzerinden 4 yıldız)

Celil Oker, Altın

Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Celil Oker, deneyimlerini yazar adayları için açıklayıcı ve özendirici bir şekilde aktarıyor. Genç yazar adayları için faydalı bir kılavuz .