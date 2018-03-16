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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    İstanbul Batakhaneleri (5 üzerinden 4,5 yıldız)
    Adnan Veli, VE Yayınevi
    Orhan Veli’nin kardeşi Adnan Veli’nin çarpıcı yazıları, titiz bir çalışmayla bir arada. ‘İstanbul Batakhaneleri’, kumarbazlar, külhanbeyleri, uyuşturucu bağımlıları, seks işçileri üzerine etkileyici bir kitap.

    En yeni kitaplar

    Beyaz Gürültü (5 üzerinden 4 yıldız)
    Don DeLillo, Çeviren: Handan Balkara, Siren
    Don DeLillo’dan tüketime ve tükenişe odaklı yaşamlarımıza atılan esprili bir bakış. ‘Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap’tan biri.

    En yeni kitaplar

    Yapraklar Evi (5 üzerinden 4,5 yıldız)
    Mark Z. Danielewski, Çeviren: Gökhan Sarı, monoKL
    ‘Yapraklar Evi’, 2000 yılında yayımlandığında hayli konuşulmuştu. Hacmiyle dikkat çeken kitap Türkçede. Navidson ailesinin yeni taşındıkları evde başına gelenlerin ve daha fazlasının hikâyesi. Sıradışı bir kitap okumak isteyenler için biçilmiş kaftan.

    En yeni kitaplar

    Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu (5 üzerinden 4 yıldız)
    Celil Oker, Altın
    Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Celil Oker, deneyimlerini yazar adayları için açıklayıcı ve özendirici bir şekilde aktarıyor. Genç yazar adayları için faydalı bir kılavuz .

    Etiketler: en yeni kitaplar , yeni çıkanlar , Kitap
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