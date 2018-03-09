En yeni kitaplar

Casusun Mirası (5 üzerinden 4 yıldız)

John Le Carré, çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, Kırmızı Kedi

John Le Carré’nin unutulmaz kahramanı George Smiley, yıllar sonra geri döndü. Yazardan Soğuk Savaş’ın hayaletlerini bugüne taşıyan bir casus romanı...

Bitmemiş Defter (5 üzerinden 4 yıldız)

Halid Ziya Uşaklıgil, Can

Halid Ziya’nın kadınları ya da karakterler şöleni... Ülkesinden kaçırılıp cariye olarak konaklara satılan kadınlar, kocasını öldürenler, evlenme telaşındaki genç kızlar, bohçacı kadınlar...

Dünyanın Kıyısında Dans (5 üzerinden 4,5 yıldız)

Ursula K. Le Guin, çeviren: Seda Ersavcı, İthaki

Modern edebiyattan menopoza, ütopya düşüncesinden rodeoya, aile planlamasından sansüre, fikirlerini aşina olduğumuz o güzel üslubuyla anlatıyor.

Bay Leonidas’ın Tuhaf Hikâyesi (5 üzerinden 3 yıldız)

Tuncay Çevik, Doğan

İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde yaşanan sefalet, buhran devam ederken kilisenin avlusunda yaşanan sır dolu bir cinayetin peşinde bir ilk roman.