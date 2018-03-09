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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş bu.aktas@gmail.com
    09.03.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Casusun Mirası (5 üzerinden 4 yıldız)
    John Le Carré, çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, Kırmızı Kedi
    John Le Carré’nin unutulmaz kahramanı George Smiley, yıllar sonra geri döndü. Yazardan Soğuk Savaş’ın hayaletlerini bugüne taşıyan bir casus romanı...

    En yeni kitaplar

    Bitmemiş Defter (5 üzerinden 4 yıldız)
    Halid Ziya Uşaklıgil, Can
    Halid Ziya’nın kadınları ya da karakterler şöleni... Ülkesinden kaçırılıp cariye olarak konaklara satılan kadınlar, kocasını öldürenler, evlenme telaşındaki genç kızlar, bohçacı kadınlar...

    En yeni kitaplar

    Dünyanın Kıyısında Dans (5 üzerinden 4,5 yıldız)
    Ursula K. Le Guin, çeviren: Seda Ersavcı, İthaki
    Modern edebiyattan menopoza, ütopya düşüncesinden rodeoya, aile planlamasından sansüre, fikirlerini aşina olduğumuz o güzel üslubuyla anlatıyor.

    En yeni kitaplar

    Bay Leonidas’ın Tuhaf Hikâyesi (5 üzerinden 3 yıldız)
    Tuncay Çevik, Doğan
    İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde yaşanan sefalet, buhran devam ederken kilisenin avlusunda yaşanan sır dolu bir cinayetin peşinde bir ilk roman.

    Etiketler: en yeniler , en yeni kitaplar , Kitap
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