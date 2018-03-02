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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş bu.aktas@gmail.com
    02.03.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Başka Bir Mutluluk Fikri (5 üzerinden 3 yıldız)
    Marc Levy, Çeviri: İnci Malak Uysal, Can
    Marc Levy bu kitabında iki kadının peşinden özgürlüğe dair bir hikâye anlatıyor.Romanları çok sayıda dile çevrilen Levy ile hasret gidermek için bir fırsat.

    En yeni kitaplar

    Dikbaşlılar: Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın (5 üzerinden 3 yıldız)
    Rachel Swaby, Çeviren: Akın Emre Pilgir, Koç Üniversitesi
    Bilimi ve dünyayı değiştiren 52 bilim insanı, uğradıkları haksızlıklara ve ayrımcılığa karşı bilime tutunan 52 kadın... Önemli yaşamöyküleri...

    En yeni kitaplar

    Umutsuzluk Yakışmaz (5 üzerinden 4 yıldız)
    Doğan Kuban, Kırmızı Kedi
    92. yaşını geride bırakan Doğan Kuban, Cumhuriyet’ten sanata, siyasetten eğitime, şehircilikten Osmanlı’ya kadar geniş yelpazede sorunları ele alıyor.

    En yeni kitaplar

    Moskova’da Bir Beyefendi (5 üzerinden 3,5 yıldız)
    Amor Towles, çeviren: Mehmet Gürsel, Hep Kitap
    Hayatı boyunca hiç çalışmamış, sadece edebiyat ve sanatla ilgilenmiş bir adamın bir otel odasında yaşama zorunda kalışının ve Sovyetler Birliği’nin en çalkantılı yıllarını pencereden izleyişinin etkileyici hikâyesi.

    Etiketler: Kitap , yeni çıkanlar , en yeni kitaplar
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