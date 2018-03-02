En yeni kitaplar

Başka Bir Mutluluk Fikri (5 üzerinden 3 yıldız)

Marc Levy, Çeviri: İnci Malak Uysal, Can

Marc Levy bu kitabında iki kadının peşinden özgürlüğe dair bir hikâye anlatıyor.Romanları çok sayıda dile çevrilen Levy ile hasret gidermek için bir fırsat.

Dikbaşlılar: Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın (5 üzerinden 3 yıldız)

Rachel Swaby, Çeviren: Akın Emre Pilgir, Koç Üniversitesi

Bilimi ve dünyayı değiştiren 52 bilim insanı, uğradıkları haksızlıklara ve ayrımcılığa karşı bilime tutunan 52 kadın... Önemli yaşamöyküleri...

Umutsuzluk Yakışmaz (5 üzerinden 4 yıldız)

Doğan Kuban, Kırmızı Kedi

92. yaşını geride bırakan Doğan Kuban, Cumhuriyet’ten sanata, siyasetten eğitime, şehircilikten Osmanlı’ya kadar geniş yelpazede sorunları ele alıyor.

Moskova’da Bir Beyefendi (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Amor Towles, çeviren: Mehmet Gürsel, Hep Kitap

Hayatı boyunca hiç çalışmamış, sadece edebiyat ve sanatla ilgilenmiş bir adamın bir otel odasında yaşama zorunda kalışının ve Sovyetler Birliği’nin en çalkantılı yıllarını pencereden izleyişinin etkileyici hikâyesi.