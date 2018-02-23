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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Benli Belkıs-Efsane Aşkların Kadını (5 üzerinden 4,5 yıldız)
    Şaziye Karlıklı, Doğan Kitap
    Hilafet Ordusu Komutanı Süleyman Şefik Paşa’nın kızı, devrinin güzellik efsanesi Belkıs Kemali Söylemezoğlu’nun, namı diğer Benli Belkıs’ın belgelere dayanan ve bir roman kadar sürükleyici yaşamöyküsü. Gazeteci Şaziye Karlıklı’nın detaylı çalışması...

    En yeni kitaplar

    Metalin Şeytanları-Metallica (5 üzerinden 4 yıldız)
    Joel McIver, Mona Kitap
    Metallica, son 20 yıllık kariyerinde 110 milyona yakın CD ve albüm sattı. Buna muazzam rakamlarda tekli, video, DVD, kutu seti ve çeşitli ürünler ekledi. Heavy rock ve metal alanındaki en büyük rakipleri bu ticari başarının yanına bile yaklaşamadı. Konser ve turneleri, müzik dünyasında halen büyük olay yaratıyor. Ünlü gazeteci McIver’ın, yayımlandığında büyük ses getiren kitabı Türk müzikseverlerle buluşuyor.

    En yeni kitaplar

    Mrs. Dalloway (5 üzerinden 5 yıldız)
    Virginia Woolf, çeviren: Gökçe Müderrisoğlu Aktaş, İndigo Kitap
    Virginia Woolf’un ilk olarak 1925’te yayımlanan ünlü kitabı, hâlâ okumamış olanlara kendini bir kez daha hatırlatıyor. Zarif ve hayat dolu bir kadın olan Clarissa Dalloway’le Haziran 1923’te geçmişi, günceli ve geleceği bir araya getiren bir güne yolculuk ediyoruz.

    En yeni kitaplar

    Agatha-Agatha Christie’nin Gerçek Hayatı (5 üzerinden 4 yıldız)
    Anne Martinetti, Guillaume Lebeau, çizer: Alexandre Franc, Karakarga
    Agatha Christie’nin hayatı, kurgusu kadar gizemli ve olaylıydı. Özenle çalışılmış bu çizgi roman, onun İngiltere’deki çocukluk yıllarından İstanbul’a ve Mezopotamya’ya uzanan yıllarına kadar izini sürüyor. 1926’da Christie’nin ortadan kaybolduğu gizemli bir döneminin etrafında dönen kitap, ilgi çekici ve eğlenceli bir araştırma.

    Etiketler: Kitap , en yeni kitaplar , yeni çıkanlar
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