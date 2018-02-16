En yeni kitaplar

Hayatta Kalmak İçin Küçük Felsefe Seti (5 üzerinden 4 yıldız)

Alexandra Ahouandjinou, çeviren: Işık Ergüden, Sel

Fransa’da kung-fu şampiyonu olmuş özsavunma hocası Alexandra Ahouandjinou, Aristoteles, Locke, Spinoza, Hobbes, Kant, Sartre gibi filozofların düşünceleriyle özsavunmanın ilkelerini kaynaştırıyor.

Suat’ın Mektubu (5 üzerinden 4,5 yıldız)

Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergâh

Tanpınar Arşivi’nden yayına hazırlanan ilk eser ‘Suat’ın Mektubu’. Kitap, ‘Huzur’ romanının karakterlerinden Suat’ın, arkasında Mümtaz’a hitaben yazdığı bir mektup bırakarak intihar etmesini anlatıyor.

Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi (5 üzerinden 4 yıldız)

Priscilla Mary Işın, YKY

Muhallebinin ismi nereden geliyor? Sofrada sohbet etme alışkanlığı ne zaman yaygınlaştı? On bin yıl önce yaşamış insanların yedikleriyle bizim bugün yaptığımız yemekler arasında nasıl ortaklıklar var? Hepsinin cevabı titizlikle hazırlanmış bu yemek kültürü kitabında.

Elmet (5 üzerinden 4 yıldız)

Fiona Mozley, çeviren: Berna Günen, Çınar

2017 Man Booker ödülünün finalisti olunca dikkat çekmişti Fiona Mozley. Kitap şimdi Türkçede. Kötülüğün filizlenişi üzerine çarpıcı bir roman.