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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş bu.aktas@gmail.com
    16.02.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Hayatta Kalmak İçin Küçük Felsefe Seti (5 üzerinden 4 yıldız)
    Alexandra Ahouandjinou, çeviren: Işık Ergüden, Sel
    Fransa’da kung-fu şampiyonu olmuş özsavunma hocası Alexandra Ahouandjinou, Aristoteles, Locke, Spinoza, Hobbes, Kant, Sartre gibi filozofların düşünceleriyle özsavunmanın ilkelerini kaynaştırıyor.

    En yeni kitaplar

    Suat’ın Mektubu (5 üzerinden 4,5 yıldız)
    Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergâh
    Tanpınar Arşivi’nden yayına hazırlanan ilk eser ‘Suat’ın Mektubu’. Kitap, ‘Huzur’ romanının karakterlerinden Suat’ın, arkasında Mümtaz’a hitaben yazdığı bir mektup bırakarak intihar etmesini anlatıyor.

    En yeni kitaplar

    Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi (5 üzerinden 4 yıldız)
    Priscilla Mary Işın, YKY
    Muhallebinin ismi nereden geliyor? Sofrada sohbet etme alışkanlığı ne zaman yaygınlaştı? On bin yıl önce yaşamış insanların yedikleriyle bizim bugün yaptığımız yemekler arasında nasıl ortaklıklar var? Hepsinin cevabı titizlikle hazırlanmış bu yemek kültürü kitabında.

    En yeni kitaplar

    Elmet (5 üzerinden 4 yıldız)
    Fiona Mozley, çeviren: Berna Günen, Çınar
    2017 Man Booker ödülünün finalisti olunca dikkat çekmişti Fiona Mozley. Kitap şimdi Türkçede. Kötülüğün filizlenişi üzerine çarpıcı bir roman.

    Etiketler: yeni çıkanlar , yeni çıkan kitaplar , en yeni kitaplar
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