En iyi 10 balık-ekmekçi
Balık sezonunun açılışını kutlamak için onlardan birine uğramanız şart. Kimi özel sosla pişiriyor, kimi yanına salata, soğan halkası ekliyor. Önden çorba, fazladan karides, kalamar söylemek size kalmış. Türkiye’nin dört bir yanından en iyi balık-ekmekçileri jürimize sorduk.
1 - Ferhat Büfe Balık Ekmek (İzmir)
Yağ emmeyen, gevrek bir balık
Süreyya Üzmez: “Balıkçılar çarşısının hemen dibinde, deniz kenarında.
Sardalyesi çok lezzetli. Hijyene çok dikkat ediyor, iyi yağ kullanıyorlar.
Yağ emmeyen, gevrek bir balık, ekmek arasında lezzete dönüşüyor.” Balık-ekmek 14 lira.
Adres: Yalı Mah. Mithatpaşa Cd. No: 166 Güzelbahçe/İzmir Tel: (0232) 234 60 64
2 - Mönü çeşitlendi
Can Balık (Ankara)
1983’te İlhami Ergincan tarafından kuruldu. Midye ve hamsi-ekmekle başlayıp sonra uskumru, somon, alabalık, çipura ve levrekle mönüsü çeşitlendirildi. Süreyya Üzmez’in ve Aynur Tartan’ın favorilerinden. Adres: Sakarya Cad. No:13 Çankaya
Ankara Tel: (0312) 431 78 70
3 - Gazda değil közde
Balıkçı Tufan (İstanbul)
Salih Seçkin Sevinç: “Tufan Osman Bekdemir, mesleği babasından devralmış. 2004’te o vefat edince tezgâhın başına geçmiş. Farkı; balıkları gazlı ızgarada değil, közde pişirmesi.” Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 1/B, Beyoğlu İstanbul Tel: (0534) 739 04 40
4 - Salatası da çok özel
Balıkçı (Süper MarIo) Emin Usta (İstanbul)
Emin Usta balığı, tarifini kimselere vermediği özel bir sosla hazırlıyor.
İsteyene ekmek arasında, isteyene lavaşta sunuyor. Salatası da çok özel.
Adres: Perşembe Pazarı, Makaracılar Cad. No: 17 Karaköy Tel: (0543) 407 40 77
5 - Hamsi zamanı uğranmalı
Taka Balık Ekmek (İstanbul)
Müge Akgün: “İstanbul’un en güzel ve güvenli balık- ekmekçilerinden. Özellikle hamsi zamanı uğramayı ihmal etmeyin ama kılçıklı yemeyi seviyorsanız...” Adres: Yeniköy, Köybaşı Cad. No: 44 Sarıyer İstanbul Tel: (0539) 789 95 62
6 - Renkli atmosfer
Tarihi Eminönü Balıkçı Tekneleri (İstanbul)
Lezzeti biraz tartışmalı olsa da İstanbul’da balık-ekmek deyince akla ilk onlar geliyor. Yemek için değilse bile renkli atmosferi görmek için gidin. Adres: Eminönü sahil
7 - En taze, en lezzetli
Temel Reis Balık Ekmek (Ordu)
Aynur Tartan: “Söz konusu balık ekmek olur da listede Karadeniz olmaz mı? Ordu’dan, en tazesinden, en lezzetlisinden bir balık-ekmek adresi: Temel Reis.” Adres: Sahil Cad. No: 422/A Fatsa/Ordu Tel: (0452) 424 12 12
8 - Ekmek arası uskumru
Muradoğlu Balıkçılık (İstanbul)
Boğaz manzarası eşliğinde balık-ekmek keyfi için doğru adres. Ekmek arasında sadece uskumru veriyorlar. Porsiyon olarak da hamsi, levrek söyleyebiliyorsunuz. Adres: Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. Beykoz/İstanbul Tel: (0537) 285 64 96
9 - Omega 3 durağı
Balukçi (İzmir)
Aynur Tartan: “Kemeraltı’nın can sokağı, lezzet sokağı Havra’da en yeni, en taze, en lezzet Omega 3 durağı. Spesiyali olan soğan halkaları kaçırılmamalı.” Adres: Güzelyurt Mah, Havra Sok. No: 10 D: F Konak/İzmir Tel: (0232) 441 16 17
10 - Kuyruklar oluşuyor
DOĞATA (ANKARA)
Erdal İpekeşen: “Ayaküstü balık-ekmek yenebilecek en iyi yer. Günde binlerce insanın yolu buradan geçiyor. Özellikle hamsi zamanı kuyruklar oluşuyor. Kalamar ve midye tavayı da tavsiye ederim.”
Adres: Silahtar Cad. No: 3 Atatürk Orman Çiftliği Ankara Tel: (0533) 690 68 00
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