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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En iyi 10 balık-ekmekçi

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En iyi 10 balık-ekmekçi

Balık sezonunun açılışını kutlamak için onlardan birine uğramanız şart. Kimi özel sosla pişiriyor, kimi yanına salata, soğan halkası ekliyor. Önden çorba, fazladan karides, kalamar söylemek size kalmış. Türkiye’nin dört bir yanından en iyi balık-ekmekçileri jürimize sorduk.

En iyi 10 balık-ekmekçi

1 - Ferhat Büfe Balık Ekmek (İzmir)
Yağ emmeyen, gevrek bir balık
En iyi 10 balık-ekmekçi

Süreyya Üzmez: “Balıkçılar çarşısının hemen dibinde, deniz kenarında.
Sardalyesi çok lezzetli. Hijyene çok dikkat ediyor, iyi yağ kullanıyorlar.
Yağ emmeyen, gevrek bir balık, ekmek arasında lezzete dönüşüyor.” Balık-ekmek 14 lira.
Adres: Yalı Mah. Mithatpaşa Cd. No: 166 Güzelbahçe/İzmir Tel: (0232) 234 60 64

2 - Mönü çeşitlendi
Can Balık (Ankara)
En iyi 10 balık-ekmekçi

1983’te İlhami Ergincan tarafından kuruldu. Midye ve hamsi-ekmekle başlayıp sonra uskumru, somon, alabalık, çipura ve levrekle mönüsü çeşitlendirildi. Süreyya Üzmez’in ve Aynur Tartan’ın favorilerinden. Adres: Sakarya Cad. No:13 Çankaya
Ankara Tel: (0312) 431 78 70

3 - Gazda değil közde
Balıkçı Tufan (İstanbul)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Salih Seçkin Sevinç: “Tufan Osman Bekdemir, mesleği babasından devralmış. 2004’te o vefat edince tezgâhın başına geçmiş. Farkı; balıkları gazlı ızgarada değil, közde pişirmesi.” Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 1/B, Beyoğlu İstanbul Tel: (0534) 739 04 40

4 - Salatası da çok özel
Balıkçı (Süper MarIo) Emin Usta (İstanbul)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Emin Usta balığı, tarifini kimselere vermediği özel bir sosla hazırlıyor.
İsteyene ekmek arasında, isteyene lavaşta sunuyor. Salatası da çok özel.
Adres: Perşembe Pazarı, Makaracılar Cad. No: 17 Karaköy Tel: (0543) 407 40 77

5 - Hamsi zamanı uğranmalı
Taka Balık Ekmek (İstanbul)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Müge Akgün: “İstanbul’un en güzel ve güvenli balık- ekmekçilerinden. Özellikle hamsi zamanı uğramayı ihmal etmeyin ama kılçıklı yemeyi seviyorsanız...” Adres: Yeniköy, Köybaşı Cad. No: 44 Sarıyer İstanbul Tel: (0539) 789 95 62

6 - Renkli atmosfer
Tarihi Eminönü Balıkçı Tekneleri (İstanbul)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Lezzeti biraz tartışmalı olsa da İstanbul’da balık-ekmek deyince akla ilk onlar geliyor. Yemek için değilse bile renkli atmosferi görmek için gidin. Adres: Eminönü sahil

7 - En taze, en lezzetli
Temel Reis Balık Ekmek (Ordu)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Aynur Tartan: “Söz konusu balık ekmek olur da listede Karadeniz olmaz mı? Ordu’dan, en tazesinden, en lezzetlisinden bir balık-ekmek adresi: Temel Reis.” Adres: Sahil Cad. No: 422/A Fatsa/Ordu Tel: (0452) 424 12 12

8 - Ekmek arası uskumru
Muradoğlu Balıkçılık (İstanbul)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Boğaz manzarası eşliğinde balık-ekmek keyfi için doğru adres. Ekmek arasında sadece uskumru veriyorlar. Porsiyon olarak da hamsi, levrek söyleyebiliyorsunuz. Adres: Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. Beykoz/İstanbul Tel: (0537) 285 64 96

9 - Omega 3 durağı
Balukçi (İzmir)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Aynur Tartan: “Kemeraltı’nın can sokağı, lezzet sokağı Havra’da en yeni, en taze, en lezzet Omega 3 durağı. Spesiyali olan soğan halkaları kaçırılmamalı.” Adres: Güzelyurt Mah, Havra Sok. No: 10 D: F Konak/İzmir Tel: (0232) 441 16 17

10 - Kuyruklar oluşuyor
DOĞATA (ANKARA)

En iyi 10 balık-ekmekçi

Erdal İpekeşen: “Ayaküstü balık-ekmek yenebilecek en iyi yer. Günde binlerce insanın yolu buradan geçiyor. Özellikle hamsi zamanı kuyruklar oluşuyor. Kalamar ve midye tavayı da tavsiye ederim.”
Adres: Silahtar Cad. No: 3 Atatürk Orman Çiftliği Ankara Tel: (0533) 690 68 00

 

 

 

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