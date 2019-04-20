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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır!

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En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında birbirinden renkli etkinliklerle kutlanıyor. İster Anıtkabir, İlk Meclis, Troya Antik Kenti gibi tarihi önemi olan yerleri gezin, ister özel müzelerin ve alışveriş merkezlerinin eğlenceli aktivitelerine katılın... Çocukların en çok seveceği programları jürimize sorduk.

Yazar, gazeteci, blogger ve çocuk psikolojisi uzmanları seçti

En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır


1 - Atatürk’ün manevi huzurunda
Anıtkabİr (Ankara)
Her bayram olduğu gibi bu kez de onbinlerce kişi Anıtkabir’e koşacak. Atatürk’ün hatıralarıyla dolu özel eşyalar, ülkenin kurtuluş ve cumhuriyetin kuruluş hikâyesinin anlatıldığı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı müzeleri, Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı sergi alanları çocukları ve ebeveynleri bekliyor. Akşam saat 21.00’e kadar açık kalacak.

2 - Başka ülkelerdeki çocuklara mektup 
İstanbul Oyuncak Müzesi (İstanbul)
Kuruculuğunu yazar Sunay Akın’ın üstlendiği müzeyi gezdikten sonra 13.00-13.45 arasında gerçekleşecek olan ‘Gönül Yeprem ve Kukla Şerbet’ konserine katılabilir, 14.00-14.45 arasında ‘İstanbul Oyuncak Müzesi’nden Mektup Var!’ başlıklı atölyede farklı ülkelerdeki çocuklara mektuplar gönderebilirsiniz. Müze, bugüne özel olarak 0-18 yaş için ücretsiz. Tel: (0216) 359 45 50
En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır


3 - Açık havada eğlenceli bir gün
Nesİn Vakfı 23 Nİsan ŞenlİĞİ (İstanbul)
Nesin Vakfı bu yıl da çocukları Çatalca’daki çiftliğinde ağırlıyor. Şenlik çerçevesinde çocuklar açık havada eğlenceli bir gün geçirecek, boyama, çömlek yapımı, müzik aleti çalma gibi etkinliklere katılacak. Saat 10.30’da Taksim, Gümüşsuyu’ndaki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önünden servis var. Katılım ücretsiz, destek olmak isteyenler bağışta bulunabilir. Tel: (0212) 783 63 58
En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır


4 - Macun, pamuk şekeri ve mısır
Bayram Şenliği (İzmir)
Cumhuriyet Meydanı her yaştan İzmirliyi bekliyor. Baleden halkoyunları gösterisine, atölyelerden konserlere, kostümlü karakter bandosundan koro şovlarına pek çok etkinlik meydanda olacak. Gün boyu katılımcılara kâğıt helva, macun, pamuk şekeri ve patlamış mısır dağıtılacak.
Tel: (0232) 293 12 00
En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır

5 - Şubadap konseri
Masal Şatosu (Eskİşeh,r)
Eskişehir Sazova Parkı’nın içindeki Masal Şatosu özel bir programla kapılarını açıyor. 10.00-17.00 saatleri arasında sürecek olan 6’ncı Çocuk Şenliği kapsamında Şubadap sahneye çıkacak. Müjde Peksaygılı Gezer, “Doğa bilinci kazandırma, barış kültürünü içselleştirme, mülteci sorunları gibi sosyal konularda dokunmayı bilen bir grup. Konserini kaçırmayın” diyor.
Tel: (0222) 300 00 15

En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır

6 - Bir gün önce çenenizi dinlendirin
Rahmİ M. Koç Müzesİ (İstanbul, Ankara)
İstanbul’dakini de Ankara’dakini de gezmek için en az bir gün gerekli. Ankara’da yaşayan yazar Şermin Yaşar, “Buraya gitmeden önce bir gün çenenizi dinlendirin.O kadar çok anlatacak şey var ki gezi boyunca konuşacaksınız, enerjiye ihtiyacınız olacak” diyor. Hafta içi saat 10.00-17.00 arası açık. Öğrenci 5 TL.
Tel: (0312) 309 68 00

En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır

7 - Günün anlam ve önemine uygun
Kurtuluş Savaşı Müzesi - I. TBMM Binası (Ankara)
Çocuklarla birlikte Ankara’da geçirilecek bir 23 Nisan için en güzel duraklardan biri. Şermin Yaşar, tarihi yerinde görüp öğrenmenin önemine değiniyor, “Anlatın, meclis ne zaman kuruldu, duvarlarda resimleri olan bu insanlar kimler, ne şartlarda kurdular meclisi...” Müze 09.00-17.30 saatleri arasında açık, giriş ücretsiz.
Tel: (0312) 310 53 61
En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır

8 - ‘Küçük Arkeologlar Müzede’
Rezan Has Müzesİ (İstanbul)
Yazar Nazlı Deniz Güler bu etkinlik için, “Beş-altı yaş grubu katılımcılar küçük kazı aletleri yardımıyla çamur kütleleri üzerinde çalışacak ve minyatür eşya ve objeleri açığa çıkaracaklar. Çocukların arkeoloji hakkında fikir edineceği hem de eğlenebileceği bir çalışma” diyor. 11.00-12.00 arasındaki etkinlik ücretsiz. Tel: (0212) 533 65 32

En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır

9 - Dünya çocuklarını boyayacaklar
Tırtıl Kids Kİtabevİ (İstanbul)
Özge Lokmanhekim’in kendi çocuğunu da götürmeyi düşündüğü bu etkinlikte çocuklar yıkandıkça temizlenip tekrar boyanabilen bir malzemeden yapılmış olan ‘funny mat’ları renklendirecek. Etkinliğin sonunda bu matlar çocuklara hediye edilecek. Üç şubede gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz. Kanyon şube tel: (0212) 353 08 23

En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır

10 - 10. Efsaneyi canlandırabilirsiniz
Troya Antİk Kentİ (Çanakkale) Vanda Şalom bu seçenek için,
“Binlerce yıllık geçmişe sahip antik Troya şehrinin, Homeros’un ünlü ‘Truva Atı Efsanesi’nin geçtiği yer olarak çocukları büyüleyeceği kesin. Ören yerinde tahta at heykeli efsaneyi canlandırmak için eğlenceli bir durak olacaktır” diyor.

En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır



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