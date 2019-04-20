En iyi 10 23 Nisan etkinliği... Çocukların bayramı böyle kutlanır!

Yazar, gazeteci, blogger ve çocuk psikolojisi uzmanları seçti





1 - Atatürk’ün manevi huzurunda

Anıtkabİr (Ankara)

Her bayram olduğu gibi bu kez de onbinlerce kişi Anıtkabir’e koşacak. Atatürk’ün hatıralarıyla dolu özel eşyalar, ülkenin kurtuluş ve cumhuriyetin kuruluş hikâyesinin anlatıldığı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı müzeleri, Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı sergi alanları çocukları ve ebeveynleri bekliyor. Akşam saat 21.00’e kadar açık kalacak.



2 - Başka ülkelerdeki çocuklara mektup

İstanbul Oyuncak Müzesi (İstanbul)

Kuruculuğunu yazar Sunay Akın’ın üstlendiği müzeyi gezdikten sonra 13.00-13.45 arasında gerçekleşecek olan ‘Gönül Yeprem ve Kukla Şerbet’ konserine katılabilir, 14.00-14.45 arasında ‘İstanbul Oyuncak Müzesi’nden Mektup Var!’ başlıklı atölyede farklı ülkelerdeki çocuklara mektuplar gönderebilirsiniz. Müze, bugüne özel olarak 0-18 yaş için ücretsiz. Tel: (0216) 359 45 50





3 - Açık havada eğlenceli bir gün

Nesİn Vakfı 23 Nİsan ŞenlİĞİ (İstanbul)

Nesin Vakfı bu yıl da çocukları Çatalca’daki çiftliğinde ağırlıyor. Şenlik çerçevesinde çocuklar açık havada eğlenceli bir gün geçirecek, boyama, çömlek yapımı, müzik aleti çalma gibi etkinliklere katılacak. Saat 10.30’da Taksim, Gümüşsuyu’ndaki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önünden servis var. Katılım ücretsiz, destek olmak isteyenler bağışta bulunabilir. Tel: (0212) 783 63 58





4 - Macun, pamuk şekeri ve mısır

Bayram Şenliği (İzmir)

Cumhuriyet Meydanı her yaştan İzmirliyi bekliyor. Baleden halkoyunları gösterisine, atölyelerden konserlere, kostümlü karakter bandosundan koro şovlarına pek çok etkinlik meydanda olacak. Gün boyu katılımcılara kâğıt helva, macun, pamuk şekeri ve patlamış mısır dağıtılacak.

Tel: (0232) 293 12 00



5 - Şubadap konseri

Masal Şatosu (Eskİşeh,r)

Eskişehir Sazova Parkı’nın içindeki Masal Şatosu özel bir programla kapılarını açıyor. 10.00-17.00 saatleri arasında sürecek olan 6’ncı Çocuk Şenliği kapsamında Şubadap sahneye çıkacak. Müjde Peksaygılı Gezer, “Doğa bilinci kazandırma, barış kültürünü içselleştirme, mülteci sorunları gibi sosyal konularda dokunmayı bilen bir grup. Konserini kaçırmayın” diyor.

Tel: (0222) 300 00 15



6 - Bir gün önce çenenizi dinlendirin

Rahmİ M. Koç Müzesİ (İstanbul, Ankara)

İstanbul’dakini de Ankara’dakini de gezmek için en az bir gün gerekli. Ankara’da yaşayan yazar Şermin Yaşar, “Buraya gitmeden önce bir gün çenenizi dinlendirin.O kadar çok anlatacak şey var ki gezi boyunca konuşacaksınız, enerjiye ihtiyacınız olacak” diyor. Hafta içi saat 10.00-17.00 arası açık. Öğrenci 5 TL.

Tel: (0312) 309 68 00



7 - Günün anlam ve önemine uygun

Kurtuluş Savaşı Müzesi - I. TBMM Binası (Ankara)

Çocuklarla birlikte Ankara’da geçirilecek bir 23 Nisan için en güzel duraklardan biri. Şermin Yaşar, tarihi yerinde görüp öğrenmenin önemine değiniyor, “Anlatın, meclis ne zaman kuruldu, duvarlarda resimleri olan bu insanlar kimler, ne şartlarda kurdular meclisi...” Müze 09.00-17.30 saatleri arasında açık, giriş ücretsiz.

Tel: (0312) 310 53 61



8 - ‘Küçük Arkeologlar Müzede’

Rezan Has Müzesİ (İstanbul)

Yazar Nazlı Deniz Güler bu etkinlik için, “Beş-altı yaş grubu katılımcılar küçük kazı aletleri yardımıyla çamur kütleleri üzerinde çalışacak ve minyatür eşya ve objeleri açığa çıkaracaklar. Çocukların arkeoloji hakkında fikir edineceği hem de eğlenebileceği bir çalışma” diyor. 11.00-12.00 arasındaki etkinlik ücretsiz. Tel: (0212) 533 65 32



9 - Dünya çocuklarını boyayacaklar

Tırtıl Kids Kİtabevİ (İstanbul)

Özge Lokmanhekim’in kendi çocuğunu da götürmeyi düşündüğü bu etkinlikte çocuklar yıkandıkça temizlenip tekrar boyanabilen bir malzemeden yapılmış olan ‘funny mat’ları renklendirecek. Etkinliğin sonunda bu matlar çocuklara hediye edilecek. Üç şubede gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz. Kanyon şube tel: (0212) 353 08 23



10 - 10. Efsaneyi canlandırabilirsiniz

Troya Antİk Kentİ (Çanakkale) Vanda Şalom bu seçenek için,

“Binlerce yıllık geçmişe sahip antik Troya şehrinin, Homeros’un ünlü ‘Truva Atı Efsanesi’nin geçtiği yer olarak çocukları büyüleyeceği kesin. Ören yerinde tahta at heykeli efsaneyi canlandırmak için eğlenceli bir durak olacaktır” diyor.







