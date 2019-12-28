En beğenilen TV dizileri

Veriler Türkiye’de yerli dizi seyretme oranının yüzde 90’a yakın olduğunu söylüyor. Son üç senenin favori dizisi ‘Çukur’, ‘Türkiye Barometresi 2019’da da kendi kategorisinde başı çekiyor. ‘Mucize Doktor’ yeni bir dizi olmasına, konu ve içerik olarak ‘Çukur’dan çok farklı bir kulvarda yer almasına rağmen onun kadar beğeniliyor.

Ipsos Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Sosyal Araştırmalar Hizmet Birimi Lideri Özlem Bora, ‘Mucize Doktor’un kadınların gözdesi olduğunu söylüyor: “Kadınlar empati kurabilecekleri, mağduriyetin olduğu duygusal içeriklere daha yakın duruyor. Erkeklerinse polisiye ve aksiyon dizilerine eğiliminin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama ‘Mucize Doktor’ erkeklerin de ilk 5’inde yer alıyor.”





