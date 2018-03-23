Elindeki kaynakları akıllıca kullanmayı bilmiyor
Fox TV’nin yeni dizisi ‘Yasak Elma’ çok popüler bir baştan çıkarma fantezisi üzerine kurulu. Tek sorun; bunu sıkıcı bir zengin-fakir zeminine oturtması.
Türk dizilerinde hep zenginler ‘kırıştırır’. Yoksullar flört ediyorsa bu, mutlaka evlenme hayaliyledir veya aldanmışlardır. İçinden geçtiğimiz süper ahlak devrinde, her türlü dalavereyi, erotik faaliyeti toplumda ‘elit’, ‘burnu havada’, ‘varlıklı beyaz Türk’ görünümlülere yıkmak sıradanlaştı.
‘Yasak Elma’da neyse ki, ‘baştan çıkarma’ işinde gönüllü bir Yıldız (Eda Ece) var. Über sosyete Ender Hanım’ın skandalımsı “Kocamı baştan çıkar, ben de sizi otelde basıp zina davası açayım” teklifine “Varım” diyecek kadar inisiyatif sahibi. Bizim dizilerde buna bile şükür. Sadece “Ben namusuma leke sürdürmem!” diye isyan edip sonra kalantor patron onu baştan çıkarınca, ‘Benim Sinemalarım’daki Fazilet’e de dönüşebilirdi. Elbette, Yıldız da önce “Ne münasebet” diyor ama sonra içindeki Fazilet (hem Hülya Avşar’ınki hem Nazan Kesal’ınki) para, şan, itibar hırsına yenik düşüyor. En erken 80’lerden kalma bir erotik filmde rastlayacağınız derecede klişe ‘hizmetçi’ kostümüyle Halit Argun’la (Talat Bulut) yasak aşk oyunlarına giriveriyor.
‘Yasak Elma’, kültürel bilinçaltımızda onyıllardır asılı duran nedensiz kinlerle, bastırılmış arzularla örülü fantezilerimize oynuyor. Evdeki genç hizmetçiyi baştan çıkaran adam/adamı baştan çıkaran hizmetçi, kendinden genç erkekle yasak aşk yaşayan orta yaşlı zengin kadın ve patron-sekreter ilişkisi. Bunlar pembe dizilerin en sevdiği mevzular, hiç de sorun yok güzel anlatılabilirse. Ama buradaki ilk ve en önemli sorun şu: Güzel anlatılamıyor.
İkinci sorun da şu: Bütün alengirli işler, hatta alengirli bile olmayan flört, cilve, dedikodu belirli bir sosyal sınıfa (zenginlere) yedirip ‘varoş’ diye ezilenler üzerinden ahlakçılığa girişiyor. Popüler fantezilerden ve nefretlerden ekmek çıkarmaya çalışırken bunu çaktırmamaya çalışıyor. En rahatsız edici tarafı da bu. Elindeki erotik malzemeyi akıllıca kullanmayı bilmediği gibi, izleyicisini de salak yerine koyuyor.
Halbuki Yıldız’dan çok fiyakalı bir dişi şeytan olur. Argun malikânesine kâbus gibi çökse, kardeşi Zeynep’le cansız manken Alihan arasındaki sıkıcı aşk gerilimine bile gerek kalmaz. İlk bölümden umut vermese de, Yıldız’daki ufacık hayat belirtisi için şans verilebilir. (Pazartesi, 20.00, Fox TV)
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