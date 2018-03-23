Elindeki kaynakları akıllıca kullanmayı bilmiyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
ÖNE ÇIKANLAR- Ceren Şehirlioğlu seçti
23.03.2018 - 17:53, Son Güncelleme:

Elindeki kaynakları akıllıca kullanmayı bilmiyor

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
Elindeki kaynakları akıllıca kullanmayı bilmiyor

Fox TV’nin yeni dizisi ‘Yasak Elma’ çok popüler bir baştan çıkarma fantezisi üzerine kurulu. Tek sorun; bunu sıkıcı bir zengin-fakir zeminine oturtması.

Türk dizilerinde hep zenginler ‘kırıştırır’. Yoksullar flört ediyorsa bu, mutlaka evlenme hayaliyledir veya aldanmışlardır. İçinden geçtiğimiz süper ahlak devrinde, her türlü dalavereyi, erotik faaliyeti toplumda ‘elit’, ‘burnu havada’, ‘varlıklı beyaz Türk’ görünümlülere yıkmak sıradanlaştı.
Yasak Elma’da neyse ki, ‘baştan çıkarma’ işinde gönüllü bir Yıldız (Eda Ece) var. Über sosyete Ender Hanım’ın skandalımsı “Kocamı baştan çıkar, ben de sizi otelde basıp zina davası açayım” teklifine “Varım” diyecek kadar inisiyatif sahibi. Bizim dizilerde buna bile şükür. Sadece “Ben namusuma leke sürdürmem!” diye isyan edip sonra kalantor patron onu baştan çıkarınca, ‘Benim Sinemalarım’daki Fazilet’e de dönüşebilirdi. Elbette, Yıldız da önce “Ne münasebet” diyor ama sonra içindeki Fazilet (hem Hülya Avşar’ınki hem Nazan Kesal’ınki) para, şan, itibar hırsına yenik düşüyor. En erken 80’lerden kalma bir erotik filmde rastlayacağınız derecede klişe ‘hizmetçi’ kostümüyle Halit Argun’la (Talat Bulut) yasak aşk oyunlarına giriveriyor.
‘Yasak Elma’, kültürel bilinçaltımızda onyıllardır asılı duran nedensiz kinlerle, bastırılmış arzularla örülü fantezilerimize oynuyor. Evdeki genç hizmetçiyi baştan çıkaran adam/adamı baştan çıkaran hizmetçi, kendinden genç erkekle yasak aşk yaşayan orta yaşlı zengin kadın ve patron-sekreter ilişkisi. Bunlar pembe dizilerin en sevdiği mevzular, hiç de sorun yok güzel anlatılabilirse. Ama buradaki ilk ve en önemli sorun şu: Güzel anlatılamıyor.
İkinci sorun da şu: Bütün alengirli işler, hatta alengirli bile olmayan flört, cilve, dedikodu belirli bir sosyal sınıfa (zenginlere) yedirip ‘varoş’ diye ezilenler üzerinden ahlakçılığa girişiyor. Popüler fantezilerden ve nefretlerden ekmek çıkarmaya çalışırken bunu çaktırmamaya çalışıyor. En rahatsız edici tarafı da bu. Elindeki erotik malzemeyi akıllıca kullanmayı bilmediği gibi, izleyicisini de salak yerine koyuyor.
Halbuki Yıldız’dan çok fiyakalı bir dişi şeytan olur. Argun malikânesine kâbus gibi çökse, kardeşi Zeynep’le cansız manken Alihan arasındaki sıkıcı aşk gerilimine bile gerek kalmaz. İlk bölümden umut vermese de, Yıldız’daki ufacık hayat belirtisi için şans verilebilir. (Pazartesi, 20.00, Fox TV)

 

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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