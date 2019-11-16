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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor / elcinyahsi@ekranella.com
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ekranı da kadınlar kurtaracak!

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Ekranı da kadınlar kurtaracak!

Kraliçe de var aralarında, garson da... ‘Kurtarmak’ abartılı bir kelime, evet. Fakat kadınların, hem de böyle güçlü kadınların olduğu ne kadar çok dizi izlesek o kadar iyi diyerek platformlarda yerini alan yepyeni dizilere bakalım...

Sıradan insani tepkileri olan sıradışı bir aile: The Crown

Üçüncü sezon yepyeni bir kadroyla geliyor ekrana. En flaş yeni isim de geçen yıl ‘Sarayın Gözdesi’ ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar alan Olivia Colman. Yazar Peter Morgan, ilk iki sezona nasıl dikiş tutturacakları konusunda epey kıvranmış ama ilk eleştirilere bakılırsa sonuçtan herkes çok memnun. Bu sezon, Kraliçe Elizabeth ve ailesinin Britanya’nın hızlı değişimi karşısında verdiği mücadeleyi konu alıyor. Soğuk Savaş paranoyası, ihtişam ve uzay çağının başlangıcı, 1960’ların coşkusu ve 1970’lerin bitmek bilmeyen karmaşası arasında temelde bir aile hikâyesi izleyeceğiz. ‘The Crown’da bu sezon Prenses Margaret’i Helena Bonham Carter, Edinburgh Dükü’nü Tobias Menzies, Prens Charles’ı Josh O’Connor, Prenses Anne’i Erin Doherty, Lord Snowdon’u Ben Daniels, Başbakan Harold Wilson’ı Jason Watkins ve Lord Mountbatten’i Charles Dance canlandırıyor. (Pazar gününden itibaren, Netflix)

Çocuk üniversitede, anne evde tek başına: Mrs. Fletcher
Diziye adını veren, en son geçen yıl ‘The Romanoffs’ dizisinin bir bölümünde ve Netflix’in ne kadar övülse az ‘Private Life’ında başrolde izlediğimiz Kathryn Hahn’ın canlandırdığı karakter Eve Fletcher. Mrs. Fletcher, yani bizdeki karşılığıyla ‘Eve Teyze’. Dizi de, bencil ergen oğlu üniversiteye gittikten sonra evde yalnız kalan, ilk kez hayatının kontrolünü eline alan ve cinsellikle yeniden, başka bir boyutta tanışırken en son isteği ‘Eve Teyze’ olarak anılmak olan Bayan Fletcher’ın hikâyesi. Yarımşar saatlik yedi bölümü olan bir HBO dizisi. (beIN Connect)

Ekranı da kadınlar kurtaracak

Hayata kapılıp gitmek mi, hayatı kontrol etmek mi: Sweetbitter

Stephanie Danler’ın kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizi New York’ta yeni bir hayat peşinde koşan 22 yaşındaki Tess’in hayatını anlatıyor. Tess, şehrin en iyi restoranlarından birinde eğitim almaya davet edildiğinde, hem sabit bir gelir hem güvenli bir yere sahip olacağını düşünürken kendisini alkol, uyuşturucu, aşk ve şehvetin olduğu bir dünyada bulur. Tess bir yandan bu imrendiği hayatı yaşamaya çalışırken bir yandan da kendini ve yeni hayatını kontrol etmeyi öğreniyor, biz de Tess’le birlikte ‘fine dining’ dünyasının arka planına göz atma fırsatını buluyoruz. İlk sezon altı bölüm. İkinci sezon da ABD’de yayımlanıp bittiğine göre kısa süre içinde platformda yerini alacaktır. (BluTv)

Yayıncıların kurtlar sofrasında: The Morning Show

Önce, Apple tv+ uygulamasının resmi sitede tanıtımının olmasına karşılık henüz Türkiye’de faaliyette olmadığını belirtmek gerek. Ancak başka ülkeler üzerinden iTunes hesabı olanların uygulamaya erişebilmesi ve dizinin Türkçe altyazısının da bulunması nedeniyle, ‘The Morning Show’dan söz etmeden geçmek olmaz. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup ve Steve Carrell’in başrolleri paylaştığı dizi, sabah haberlerini sunan ve ABD’li izleyicinin gözbebeği ikiliden erkek olanının ‘Time’ dergisine sızan bir haber nedeniyle #metoo hareketi kapsamında işten atılmasıyla başlıyor. 15 yıldır her sabah ABD’ye ‘Günaydın’ diyen adamın yerini kim alacak, sosyal medyaya çok önem veren genç yöneticinin ayağını kaydırmak istediği ‘yaşlı’ sunucu (harika bir Jennifer Aniston) işini koruyabilecek mi, izleyicinin gerçeğin peşinde olduğunu savunan genç haberci kadın (harika bir Reese Witherspoon) ekranda nasıl potlar kıracak, bu iki kadın birbirlerini mi yiyecekler, yoksa el ele verip kurtlar sofrasını mı basacaklar... (Apple tv+)

HAFTANIN PROGRAMI

D-Smart GO

Şimdiye kadar sadece uydu üyelerine ücretsiz ek servis olarak sunulan D-Smart GO artık uydu üyeliğinden bağımsız yeni bir platform haline getirildi. Akıllı televizyon, bilgisayar, tablet ya da telefonundan izlediğiniz içerikleri durdurma, canlı yayınları üç güne kadar geri alma ve çocuk profili oluşturma gibi birçok yeni özelliğiyle istenilen zamanda istenilen yerde izleme kolaylığı sağlıyor. Mevcut D-Smart TV aboneleri D-Smart GO’yu ücretsiz olarak kullanmaya devam ederken abone olmayan yeni kullanıcılar da uygun fiyatlı paketlerle kutu, kurulum ve taahhüt olmadan D-Smart GO’dan içeriklere ulaşabilecek. Uygulama APP Store ve Google Play’den indirilip kredi kartı bilgileri girilmeden sadece cep telefonu numarasıyla bir ay ücretsiz denenebilir.

3 Bizim ekranların üç yeni dizisi de şöyle...

Azize (Kanal D, salı, 20.00)
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı dizide Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman gibi isimler var. Anne-babasını ve kardeşini kaybetmesine neden olan güçlü mafya ailesinden intikam almak için yaşayan Azize, o ailenin bir üyesine âşık oluyor.

Ekranı da kadınlar kurtaracak

Kuruluş Osman (atv, çarşamba, 20.00)
Yurtdışında ‘The Ottoman’ adıyla yayımlanacak olan ‘Kuruluş Osman’ Türkiye’den önce ilk defa Cannes’da basının karşısına çıkıp dev bir Osmanlı çadırında tanıtılmıştı. Yapımcı Mehmet Bozdağ lansmanda dizinin küçük bir çadırdan çıkıp dev bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu anlattığını söylemişti. Başroldeki Burak Özçivit’e Saruhan Hünel, İsmail Hakkı Ürün, Özge Törer, Ragıp Savaş, Alma Tarziç gibi isimler eşlik ediyor.
Ekranı da kadınlar kurtaracak

Ferhat ile Şirin (fox, cuma, 20.00)
“Kimse göründüğü kadar değildir” diyerek işe başlayan dizide ‘Ferhat ile Şirin’ efsanesinin günümüze uyarlanmış halini izleyeceğiz. Başrolleri paylaşan Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’a Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Işıl Yücesoy, Şehsuvar Aktaş, Emel Çölgeçen gibi usta oyuncular eşlik ediyor. Yönetmen, ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi şu sıralar seyirci rekoru kırmakta olan Mehmet Ada Öztekin.

Ekranı da kadınlar kurtaracak


 

 

 

 

 

 

 

 

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