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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor / elcinyahsi@ekranella.com
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ekranda transfer dönemi

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Ekranda transfer dönemi

Bir yaz daha kuş gibi uçup gitti, yeni sezon açılıyor, ekran başında geçirilecek saatlerin hesabı yapılıyor. Yaz başlarken bazı dizilere bir daha buluşmamak üzere veda ettik, bazılarınınsa eksikliği burnumuzun direğini sızlattı. Fakat tabii yapımcılar boş durmamış, yeni sezona öyle bir hazırlanmışlar, bir transferler yapmışlar ki... Kim bilir, belki veda ettiğimiz dizilerle bile yeniden ciddi düşünebiliriz. İşte eski dizilerin yeni sakinlerinden bir demet...

Çukur
Geçen sezon kadın izleyiciler yokmuş gibi davranan, hatta belli başlı kadın karakterlerini bile gözden çıkaran ‘Çukur’ bu sezon yepyeni bir dizi olarak geliyormuş, öyle diyorlar. Damla Sönmez, Baykal Beyefendi’nin kızı Efsun karakteriyle diziye katılıyor. İç açıcı bir gelişme. (Show)

Kadın
Fena bir kaza sahnesiyle bıraktığımız ‘Kadın’dan kimin gideceği bu yazın sorusuydu. Bahar’la Arif’i yakıştıranlar Caner’in, Caner’i yakıştıranlarsa Arif’in gitmesi için totem yaptılar. Hikâyeyi hantallaştıran kimse o gitmiştir elbette diyerek, esas konumuza, diziye kimin geleceğine dönelim ve izlemesi her zaman zevk olan Hümeyra’ya hoş geldin diyelim. (Fox)

Ekranda transfer dönemi


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
‘Çukur’un Baykal Bey’ini geçen sezon ‘Halka’da izlemiştik; Burak Sergen şimdi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ karakterlerinden biri olarak çıkacak karşımıza. Kadroya Selda Alkor da katılmış. Yeni isim Naz Elmas ise acaba eksikliği epey hissedilen Meryem Çakırbeyli’nin yerini doldurmaya mı aday? (atv)
Ekranda transfer dönemi

Bir Aile Hikâyesi
‘This is Us’ uyarlaması ‘Bir Aile Hikâyesi’nde Berk eski eşi Nil’i tekrar kazanmak için çabalarken karşısına büyük bir rakip olarak hayat iştahı çok kabarık, enerjisi yüksek, efkârı bile neşeli bir doktor olan Ufuk Damar çıkacakmış. Serkan Keskin’in canlandıracağı bu damarı merakla bekliyoruz. (Fox)

Bir Zamanlar Çukurova
Demir-Züleyha-Yılmaz aşk üçgeninde daha sorulacak çok hesap, sıkılacak çok kurşun var belli ki. Tüm bu karmaşanın arasına Esra Dermancıoğlu, hala karakteriyle iniş yapıyor bu sezon. Dizide dengeleri değiştireceğinden değilse de yerini derhal belli edeceğinden kuşkum yok. (atv)

Vuslat
Bültenden aynen aktarırsak: Onur Seyit Yaran dizide imadan ve dolaylı yoldan anlatımdan uzak, açık sözlü, yatırım uzmanı Enes’i canlandırırken; zeki ve hırslı, 20’li yaşlarının başında, üniversiteden yeni mezun olmuş ve holdingde stilist olarak çalışmaya başlayan Damla karakterine sevilen oyuncu Yaprak Durmaz hayat verecek. Büşra Yılmaz, 20’li yaşlarında, takıntılı ve tehlikeli olabilecek bakımlı ve güzel bir stajyeri oynayacak. 30’lu yaşlarının başında, enerjik, atletik ve mesleğinin gereği sert bir mizaca sahip gözü kara polis Yağmur’u ise Ergül Miray Şahin canlandıracak. (TRT 1)

Arka Sokaklar
14’üncü sezonunu idrak etmeye hazırlanan kadim dizimiz ‘Arka Sokaklar’ın bu sezonuna Yiğitcan Ergin gizemli bir tiple, Ezgi Vural komiser yardımcısı Ela Yörüklü karakteriyle, Gamze Topuz ise Savcı Ceyda olarak katılıyor. (Kanal D)

Payitaht Abdülhamid
Gündemin nabzını tutan dizilerden ‘Payitaht Abdülhamid’e bu sezon epey yeni isim katılıyor. Merakla beklediklerimiz arasında aman vermez Cemile Sultan yani Devrim Yakut, global sermayenin savaş mimarı olarak görevlendirdiği Zalman Levontin yani Sermet Yeşil ve Cemile Sultan’ın Avrupa’da çok iyi bir eğitim almış vatansever oğlu Mehmet Celaleddin yani Ceyhun Mengiroğlu var. (TRT 1)

Ekranda transfer dönemi

Kuzgun
Dila ile Kuzgun’un kurşunlu yüzleşmesinin ardından ‘Kuzgun’da yeni sezonda üç yeni karakter var: Hiç ara vermeden yepyeni kişiliklerle sürekli ekranda olan Onur Saylak, sonbaharda ‘Karakomik Filmler’de de izleyeceğimiz Nilperi Şahinkaya ve ‘Fi’nin kilit karakteri Eti olarak hatırlayacağımız Tülay Günal. (Star)

Ekranda transfer dönemi

Ayrıca...
‘Kardeş Çocukları’na Erdem Yılmaz’ın, ‘Güldür Güldür Show’un yeni bölümlerine de Çağlar Çorumlu, İrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente’nin katılacağını belirtmek gerek. ‘İstanbullu Gelin’den hikâye yazarları olarak ‘Elimi Bırakma’ya transfer olan Ayşe Işıkmen ve Selin Yaltaal isimlerini de alalım. Hepimize yeni sezonda da iyi seyirler...

Beş program

1 - Yeni dizi: ‘Çocuk’. Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve daha birçok isim dramatik bir hikâyede buluşuyor. (Star, pazartesi, 20.00)

2 - Yeni dizi: ‘Mucize Doktor’. ‘The Good Doctor’ uyarlamasında savant sendromlu dâhi doktor rolünde Taner Ölmez var. Kadroda da Onur Tuna, Murat Aygen, Hayal Köseoğlu, Reha Özcan gibi isimler... (Fox, perşembe, 20.00)

3 - Yeni dizi: ‘Şampiyon’. Oğlu için hayatla mücadele eden boksörün hikâyesinde başrol Tolgahan Sayışman’ın. Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Mehmet Bozdoğan da kadroda. (TRT 1, perşembe, 20.00)

4 - Yeni sezon: ‘Yasak Elma’. Ender öldü mü? Dizi entrikasız kaldı mı? Tabii ki hayır. Argunların köşkü bu sezon da kaynamaya devam edecek. (Fox, pazartesi, 20.00)

5 - Yeni sezon: ‘Çok Güzel Hareketler 2’. Yeni sezonun ilk bölümünde gıybet, semtsel dönüşüm, ‘Arka Sokaklar’, anneanneler, banka kartları, ‘Açın Kapıyı’ genç âşıkları var. (Kanal D, pazar, 20.00)

 

 

 

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