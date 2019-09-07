Ekranda transfer dönemi

Çukur

Geçen sezon kadın izleyiciler yokmuş gibi davranan, hatta belli başlı kadın karakterlerini bile gözden çıkaran ‘Çukur’ bu sezon yepyeni bir dizi olarak geliyormuş, öyle diyorlar. Damla Sönmez, Baykal Beyefendi’nin kızı Efsun karakteriyle diziye katılıyor. İç açıcı bir gelişme. (Show)

Kadın

Fena bir kaza sahnesiyle bıraktığımız ‘Kadın’dan kimin gideceği bu yazın sorusuydu. Bahar’la Arif’i yakıştıranlar Caner’in, Caner’i yakıştıranlarsa Arif’in gitmesi için totem yaptılar. Hikâyeyi hantallaştıran kimse o gitmiştir elbette diyerek, esas konumuza, diziye kimin geleceğine dönelim ve izlemesi her zaman zevk olan Hümeyra’ya hoş geldin diyelim. (Fox)





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

‘Çukur’un Baykal Bey’ini geçen sezon ‘Halka’da izlemiştik; Burak Sergen şimdi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ karakterlerinden biri olarak çıkacak karşımıza. Kadroya Selda Alkor da katılmış. Yeni isim Naz Elmas ise acaba eksikliği epey hissedilen Meryem Çakırbeyli’nin yerini doldurmaya mı aday? (atv)



Bir Aile Hikâyesi

‘This is Us’ uyarlaması ‘Bir Aile Hikâyesi’nde Berk eski eşi Nil’i tekrar kazanmak için çabalarken karşısına büyük bir rakip olarak hayat iştahı çok kabarık, enerjisi yüksek, efkârı bile neşeli bir doktor olan Ufuk Damar çıkacakmış. Serkan Keskin’in canlandıracağı bu damarı merakla bekliyoruz. (Fox)

Bir Zamanlar Çukurova

Demir-Züleyha-Yılmaz aşk üçgeninde daha sorulacak çok hesap, sıkılacak çok kurşun var belli ki. Tüm bu karmaşanın arasına Esra Dermancıoğlu, hala karakteriyle iniş yapıyor bu sezon. Dizide dengeleri değiştireceğinden değilse de yerini derhal belli edeceğinden kuşkum yok. (atv)

Vuslat

Bültenden aynen aktarırsak: Onur Seyit Yaran dizide imadan ve dolaylı yoldan anlatımdan uzak, açık sözlü, yatırım uzmanı Enes’i canlandırırken; zeki ve hırslı, 20’li yaşlarının başında, üniversiteden yeni mezun olmuş ve holdingde stilist olarak çalışmaya başlayan Damla karakterine sevilen oyuncu Yaprak Durmaz hayat verecek. Büşra Yılmaz, 20’li yaşlarında, takıntılı ve tehlikeli olabilecek bakımlı ve güzel bir stajyeri oynayacak. 30’lu yaşlarının başında, enerjik, atletik ve mesleğinin gereği sert bir mizaca sahip gözü kara polis Yağmur’u ise Ergül Miray Şahin canlandıracak. (TRT 1)

Arka Sokaklar

14’üncü sezonunu idrak etmeye hazırlanan kadim dizimiz ‘Arka Sokaklar’ın bu sezonuna Yiğitcan Ergin gizemli bir tiple, Ezgi Vural komiser yardımcısı Ela Yörüklü karakteriyle, Gamze Topuz ise Savcı Ceyda olarak katılıyor. (Kanal D)

Payitaht Abdülhamid

Gündemin nabzını tutan dizilerden ‘Payitaht Abdülhamid’e bu sezon epey yeni isim katılıyor. Merakla beklediklerimiz arasında aman vermez Cemile Sultan yani Devrim Yakut, global sermayenin savaş mimarı olarak görevlendirdiği Zalman Levontin yani Sermet Yeşil ve Cemile Sultan’ın Avrupa’da çok iyi bir eğitim almış vatansever oğlu Mehmet Celaleddin yani Ceyhun Mengiroğlu var. (TRT 1)

Kuzgun

Dila ile Kuzgun’un kurşunlu yüzleşmesinin ardından ‘Kuzgun’da yeni sezonda üç yeni karakter var: Hiç ara vermeden yepyeni kişiliklerle sürekli ekranda olan Onur Saylak, sonbaharda ‘Karakomik Filmler’de de izleyeceğimiz Nilperi Şahinkaya ve ‘Fi’nin kilit karakteri Eti olarak hatırlayacağımız Tülay Günal. (Star)

Ayrıca...

‘Kardeş Çocukları’na Erdem Yılmaz’ın, ‘Güldür Güldür Show’un yeni bölümlerine de Çağlar Çorumlu, İrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente’nin katılacağını belirtmek gerek. ‘İstanbullu Gelin’den hikâye yazarları olarak ‘Elimi Bırakma’ya transfer olan Ayşe Işıkmen ve Selin Yaltaal isimlerini de alalım. Hepimize yeni sezonda da iyi seyirler...

Beş program

1 - Yeni dizi: ‘Çocuk’. Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve daha birçok isim dramatik bir hikâyede buluşuyor. (Star, pazartesi, 20.00)

2 - Yeni dizi: ‘Mucize Doktor’. ‘The Good Doctor’ uyarlamasında savant sendromlu dâhi doktor rolünde Taner Ölmez var. Kadroda da Onur Tuna, Murat Aygen, Hayal Köseoğlu, Reha Özcan gibi isimler... (Fox, perşembe, 20.00)

3 - Yeni dizi: ‘Şampiyon’. Oğlu için hayatla mücadele eden boksörün hikâyesinde başrol Tolgahan Sayışman’ın. Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Mehmet Bozdoğan da kadroda. (TRT 1, perşembe, 20.00)

4 - Yeni sezon: ‘Yasak Elma’. Ender öldü mü? Dizi entrikasız kaldı mı? Tabii ki hayır. Argunların köşkü bu sezon da kaynamaya devam edecek. (Fox, pazartesi, 20.00)

5 - Yeni sezon: ‘Çok Güzel Hareketler 2’. Yeni sezonun ilk bölümünde gıybet, semtsel dönüşüm, ‘Arka Sokaklar’, anneanneler, banka kartları, ‘Açın Kapıyı’ genç âşıkları var. (Kanal D, pazar, 20.00)