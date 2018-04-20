Ekranda pişer, bize de düşer
İzlemesi en az yemesi kadar zevkli olan yemek programları...
Momofuku restoran zincirinin kurucusu David Chang’den her bölümde ayrı bir yemeğin tarihinin, dünyadaki uygulamalarının anlatıldığı, ünlü şefleri, ünlü ve ünsüz yemek yazarlarını da konuk olarak görebileceğimiz ‘Ugly Delicious’. Sekiz bölümde pizzadan barbeküye, pilavdan karidese, hatta ev yemeğine uzanan çok lezzetli bir yolculuk. (Netflix)
Şef Rick Stein’in macerası ise ‘Lezzet Avcısı’: Venedik’ten İstanbul’a’ belgeselinde. İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye’den geçen bu gastronomi yolculuğunda birçok yemeğin bilinmeyen tarihi de ortaya çıkıyor. Aslında tekrar yayında ama her tekrarı aynı zevkle izlenebilecek bir program. (NTV, hafta içi her gece 02.00)
‘Sedefli Lezzetler’de Sedef İybar hafta içi dört gün canlı yayında konuk ağırlıyor, beşinci gün de haftanın ‘best of’unu yayımlıyor. Mevsimlik malzemeyle sağlıklı ve uygulaması kolay yemekler seçen İybar’ın konukları da gündemin tam ortasından. O hafta vizyona giren bir filmin oyuncusu, kitabı çıkan bir yazarın yanı sıra iş dünyasında, sağlık sektöründe, toplumsal sorumluluk projelerinde yer alan birçok ünlü isim de programda hem yemekten hem projelerinden söz ediyor. (beIN Gurme, hafta içi her gün 12.10 ve 21.50)
Afiyetle izlenen ‘Chef’s Table’ serisinin sonuncusu geçen hafta yayımlandı. Dört bölümlük yeni sezonda bu kez dört ünlü pasta şefinin keşif ve icatları, mücadele ve zafer öyküleri var. Tabii bir de tam ‘yeme de yanında yat’ deyiminin hakkını veren tatlı ve pastalar. (Netflix)
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