Ekranda pişer, bize de düşer

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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20.04.2018 - 19:57, Son Güncelleme:

Ekranda pişer, bize de düşer

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Ekranda pişer, bize de düşer

İzlemesi en az yemesi kadar zevkli olan yemek programları...

 Momofuku restoran zincirinin kurucusu David Chang’den her bölümde ayrı bir yemeğin tarihinin, dünyadaki uygulamalarının anlatıldığı, ünlü şefleri, ünlü ve ünsüz yemek yazarlarını da konuk olarak görebileceğimiz ‘Ugly Delicious’. Sekiz bölümde pizzadan barbeküye, pilavdan karidese, hatta ev yemeğine uzanan çok lezzetli bir yolculuk. (Netflix)

 Şef Rick Stein’in macerası ise ‘Lezzet Avcısı’: Venedik’ten İstanbul’a’ belgeselinde. İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye’den geçen bu gastronomi yolculuğunda birçok yemeğin bilinmeyen tarihi de ortaya çıkıyor. Aslında tekrar yayında ama her tekrarı aynı zevkle izlenebilecek bir program. (NTV, hafta içi her gece 02.00)

Ekranda pişer, bize de düşer

  ‘Sedefli Lezzetler’de Sedef İybar hafta içi dört gün canlı yayında konuk ağırlıyor, beşinci gün de haftanın ‘best of’unu yayımlıyor. Mevsimlik malzemeyle sağlıklı ve uygulaması kolay yemekler seçen İybar’ın konukları da gündemin tam ortasından. O hafta vizyona giren bir filmin oyuncusu, kitabı çıkan bir yazarın yanı sıra iş dünyasında, sağlık sektöründe, toplumsal sorumluluk projelerinde yer alan birçok ünlü isim de programda hem yemekten hem projelerinden söz ediyor. (beIN Gurme, hafta içi her gün 12.10 ve 21.50)

 Afiyetle izlenen ‘Chef’s Table’ serisinin sonuncusu geçen hafta yayımlandı. Dört bölümlük yeni sezonda bu kez dört ünlü pasta şefinin keşif ve icatları, mücadele ve zafer öyküleri var. Tabii bir de tam ‘yeme de yanında yat’ deyiminin hakkını veren tatlı ve pastalar. (Netflix)

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