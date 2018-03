Ekranda kadının adı

‘Bilim adamı’nı sarsan kadın

Jane Goodall, 1960’ta 26 yaşındayken Tanzanya’ya gidip şempanzeler üzerinde araştırma yapmaya başlıyor. Sabırla ve sevgiyle hayvanların güvenini kazanıyor, şempanzelerin zeki ve sosyal yaratıklar olduğunu ve alet kullanabildiklerini ortaya çıkarıp ismini manşetlere yazdırıyor. Bu, erkeklerin egemenliğindeki bilim dünyası için bir ilk. Eleştirmenlerin “Nefes kesici” diye tanımladığı, BAFTA adaylığı bulunan, ABD’de eleştirmenlerin 2017’nin en iyi belgeseli seçtiği ve !f İstanbul Film Festivali kapsamında bizde de izlenen belgesel ‘Jane’i kaçırmayın. (National Geographic, pazartesi, 23.00)

Bir manga kadın asker

Amerikan kıyı şeridi boyunca genişleyen X Bölgesi’nin içinde ne olduğunu öğrenmek üzere bölgeye giden keşif ekiplerinden geri dönen yok. Biyolog ve eski asker Lena’nın kocası da ortadan yok olanlardan. Lena, kocasının başına ne geldiğini bulmak üzere bir göreve katılıyor... Netflix’in en yeni filmi ‘Annihilation’ / ‘Yok Oluş’un konusu kısaca böyle. Filmde alışılmışın dışında, keşif ekibinin tamamı mesleğinin uzmanı kadınlardan oluşuyor. Yönetmeni Alex Garland. Başrollerde Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh var. (Netflix, pazartesi)

Ve ‘Kadın’ karakterleri

Önce Enver Dede (Şerif Erol). Ekranda onun gibi merhametli, sorumluluk ve aklıselim sahibi hem de nazik bir erkek karakter hatırlamıyorum. Höt zöt dünyasında yetişen ama Bahar’ın ışığıyla içindeki bütün iyilik çiçekleri açan Arif’i (Feyyaz Duman) anlatmaya gerek yok zaten. Bahar (Özge Özpirinçci) deseniz, acıların kadını olma kolaylığına kaçmadan, durum ne olursa olsun umuda yönelen bir Pollyanna. En yırtıcı olanın ayakta kaldığı dünyanın kadını Ceyda’nın (Gökçe Eyüboğlu), hasmı da olsa acı çeken bir kadına şefkatli kollarını açmakta tereddüt etmediğini unutmak ne mümkün. Ya da annesinin deyimiyle ‘pırlanta gibi çocuğu, evi, arabası, kurulu düzeni’ olan Jale’nin (Ece Özdikici) artık hiçbir şey hissetmediği kocasından boşanmakta diretmesini... ‘Kadın’ dizisinin benzerleri çoğalsa. (Fox, salı, 20.00)

HAFTANIN PROGRAMI

Popstar 2018 (Kanal D, çarşamba, 20.00)

Jüride Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Can Bonomo, Deniz Seki var. Sunucu Osmantan Erkır. 15 yılda neler değişti bakalım.



BEŞ PROGRAM

Yeni program: ‘Rehber’, gezerken doğal güzellik arayanlara (teve2, cumartesi, 11.45)

Yeni program: ‘Gelinim Mutfakta’, sunucu Fatih Ürek (Kanal D, pazartesi, 12.45)

Talk show: ‘My Next Guest Needs No Introduction: Malala Yosafzai’ (Netflix)

Müzik: Üsküdar Musiki Cemiyeti 100. Yıl Konseri (TRT Müzik, cumartesi, 19.30)

Maç: Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, Manchester United- Sevilla (TRT1, salı, 22.45)