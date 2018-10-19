Ekrana gelmek için gün sayan, izlemek için sabırsızlandığımız üç yeni dizi
Bir ‘perili ev’ hikâyesi ama aslında çok acı bir aile portresi. Sosyal medya kullananların bu dizinin adına rastlamamış olmaları düşük ihtimal çünkü herkes harıl harıl izliyor, öneriyor. Yazarı Shirley Jackson’a yakışan bir uyarlama olduğunu Stephen King de bizzat onayladı.
‘Şahin Tepesi’: Yönetmen Hilal Saral, senarist Melek Gençoğlu. Oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç. İki kadının güç savaşı ve bunun ortasında kalan genç aşkların hikâyesi. (Ay Yapım, atv.)
‘Çarpışma’: Yönetmen Uluç Bayraktar, senarist Ali Aydın. Oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş. Dört arabanın çarpışmasıyla kaderleri birleşen dört kişinin hikâyesi. Teaser’ı çok etkileyici. (Ay Yapım, Show)
‘Muhteşem İkili’: Yönetmen Çağatay Tosun, senaristler Başar Başaran ve Emre Özdür. Oyuncular; İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel, Öykü Karayel, Engin Şenkan, Zafer Algöz. Organize şubenin iki iddialı komiseri birlikte çalışmak zorunda kalsa... (TMC, Kanal D)
Beş program
Yeni dizi: ‘Camping’. Komik bir kamp macerası. (beIN Series Comedy, pazartesi, 23.30)
Yeni dizi: ‘Love is...’. Bir Oprah Winfrey yapımı. (beIN Series Drama, çarşamba, 22.00)
Yeni dizi: ‘Bartu Ben’. Genç oyuncular resmi geçidi. (BluTv, perşembeleri)
Yeni film: ‘22 July’. 77 kişinin öldüğü saldırıyı kurtulanlar anlatıyor. (Netflix)
Yarışma: ‘Top Chef’. Jüride Padma Lakshmi de var. (24Kitchen, hafta içi her gün, 20.00)
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