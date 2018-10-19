Ekrana gelmek için gün sayan, izlemek için sabırsızlandığımız üç yeni dizi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor - elcinyahsi@ekranella.com
19.10.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Ekrana gelmek için gün sayan, izlemek için sabırsızlandığımız üç yeni dizi

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Ekrana gelmek için gün sayan, izlemek için sabırsızlandığımız üç yeni dizi

Bir ‘perili ev’ hikâyesi ama aslında çok acı bir aile portresi. Sosyal medya kullananların bu dizinin adına rastlamamış olmaları düşük ihtimal çünkü herkes harıl harıl izliyor, öneriyor. Yazarı Shirley Jackson’a yakışan bir uyarlama olduğunu Stephen King de bizzat onayladı.

‘Şahin Tepesi’: Yönetmen Hilal Saral, senarist Melek Gençoğlu. Oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç. İki kadının güç savaşı ve bunun ortasında kalan genç aşkların hikâyesi. (Ay Yapım, atv.)

Ekrana gelmek için gün sayan, izlemek için sabırsızlandığımız üç yeni dizi

Çarpışma’: Yönetmen Uluç Bayraktar, senarist Ali Aydın. Oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş. Dört arabanın çarpışmasıyla kaderleri birleşen dört kişinin hikâyesi. Teaser’ı çok etkileyici. (Ay Yapım, Show)

Ekrana gelmek için gün sayan, izlemek için sabırsızlandığımız üç yeni dizi

Muhteşem İkili’: Yönetmen Çağatay Tosun, senaristler Başar Başaran ve Emre Özdür. Oyuncular; İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel, Öykü Karayel, Engin Şenkan, Zafer Algöz. Organize şubenin iki iddialı komiseri birlikte çalışmak zorunda kalsa... (TMC, Kanal D)
Ekrana gelmek için gün sayan, izlemek için sabırsızlandığımız üç yeni dizi

Beş program

Yeni dizi: ‘Camping’. Komik bir kamp macerası. (beIN Series Comedy, pazartesi, 23.30)
Yeni dizi: ‘Love is...’. Bir Oprah Winfrey yapımı. (beIN Series Drama, çarşamba, 22.00)
Yeni dizi: ‘Bartu Ben’. Genç oyuncular resmi geçidi. (BluTv, perşembeleri)
Yeni film: ‘22 July’. 77 kişinin öldüğü saldırıyı kurtulanlar anlatıyor. (Netflix)
Yarışma: ‘Top Chef’. Jüride Padma Lakshmi de var. (24Kitchen, hafta içi her gün, 20.00)

 

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