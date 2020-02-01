Efsanevi şarkılar üçüncü nesil sanat yolculuğunda...

Selçuk ailesinin üçüncü kuşak sanat temsilcisi olan Mercan Selçuk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun olduktan sonra Londra’da modern dans eğitimi aldı ve pek çok projede dans etti. Daha sonra kendi adını verdiği farklı yaş gruplarından dansçıların dahil olduğu Mercan Selçuk Dans Topluluğu’nu kurdu. Bu topluluk birçok farklı eseri sahneye koydu ancak torun Selçuk’un aklında dedesinin ve babasının müzikleriyle bir eser yaratmak vardı. Bunun için uzun yıllar doğru zamanı bekledi. “Bu eseri çok uzun zamandır hayal ediyorum ancak hayata geçirmem için kendimden emin olmam gerekiyordu” diyen Selçuk, eserin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: “Çocukluğumu ve hayatımı oluşturan, beni ben yapan şarkılara, kalitelerini ve ruhlarını bozmadan beden dilimize aktarmamız gerekiyordu. Üzerine fazla düşündüğümden çoğu zaman erteledim, vazgeçtim... Ama sonunda iki perde bir eser halini aldı: ‘Babamın Şarkıları’. Bu süreçte babamın beni yüreklendirmesi çok önemliydi, hep destek oldu. Dansçılarımın verdiği destek de beni cesaretlendirdi. Timur Selçuk şarkılarıyla aylardır hemhal olduk. Özetle; efsane şarkılar üçüncü nesil sanat yolculuğunda...”

‘Babamın Şarkıları’ yarın Zorlu PSM’de prömiyerini yapacak. Biletler Zorlu PSM gişelerinde ve passo.com.tr’de.