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    Eczacıbaşı bursuyla hayatları değişti

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın 1987’de vermeye başladığı müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler dünya sahnelerinde adlarından söz ettirmeye başladı.

    Barkın Sönmezer

    Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı müzik alanında olağanüstü yetenekli genç sanatçıların yurtdışındaki virtüozluk öğrenimlerine katkıda bulunuyor.

    Başvurular her yıl 1 Haziran’da başlıyor 15 Temmuz’a kadar devam ediyor. Başvurular arasından yaklaşık 10 öğrenciye destek olunuyor. Vakıf 1987’den bu yana 122 öğrencinin eğitimine destek oldu. Burs alan ve yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler, dünya sahnelerinde adlarından söz ettirmeye başladı. Bursiyerlerden Fora Baltacıgil, Berlin Filarmoni Orkestrası’nda kontrbas çalıyor, kardeşi Efe Baltacıgil Philadelphia Orkestrası’nda çello grup şef yardımcısı, Elif Ezgi Kutlu ise Nürnberg Operası’nda kadrolu mezzosoprano olarak görev alıyor. Eski bursiyerlerden Muhiddin Dürrüoğlu, Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda oda müziği profesörü ve aynı zamanda artık vakfın burs vermek için seçim yapan jüri üyelerinden biri. 

    2017 bursuyla hayatı değişen müzisyenler

    -- Deniz İrem Gür: 1994’te New York’ta doğdum. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien’in konser piyanistliği bölümünde yüksek lisans eğitimi alıyorum. Genç sanatçıların ideallerini gerçekliğe dönüştürebilmeleri için desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Bu destek özellikle de Eczacıbaşı gibi köklü ve prestijli bir kurumdan geliyorsa bunun verdiği manevi duygu daha da tarifsiz oluyor.

    -- Ezgi Sarıkçıoğlu: 1994’te Adana’da doğdum. Londra’daki Royal College of Music’te Master of Performance programında, dünyaca ünlü keman pedagoğu Prof. Itzhak Rashkovski’nin sınıfında eğitimime devam ediyorum. İdeallerim için, aldığım ve alacağım her destek çok önemli.

    -- Mevlan Mecid: 6 yaşımdan beri keman çalıyorum. Eğitimime ABD’de devam ediyorum. Mozart, Salzburg Sarayı tarafından; Haydn, Esterhazy Sarayı tarafından destek görmeseydi, bu kadar fazla beste ortaya çıkaramazlardı.

    -- Dilan Şaka: 1993, İstanbul doğumluyum. 2017’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-Sahne Sanatları bölümünden mezun oldum. İngiltere’de Wales International Academy of Voice’ta mezzosoprano olarak yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandım. Bu bursun benim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

    Başvuru kriterleri nedir?

    -- Yeni başlayan ders yılında 24 yaşını bitirmemiş olmak
    -- Müzik alanında lisans diplomasına sahip olmak
    -- Saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş olmak

    Etiketler: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı , Eczacıbaşı Bursu , klasik müzik
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