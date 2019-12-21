Duygu Sarışın: İlişkide her şey yolunda

Önce ‘Ufak Tefek Cinayetler’in fettan kadınıydınız. Şimdi ‘Azize’nin hanımağası ‘Asya’. Kötüyü oynamak sizin tercihiniz mi?

Hayır, öyle denk geldi. Asya’yı derinliği olan, oyuncu güdüsü gerektiren güçlü bir kadın karakter olduğu için oynamak istedim.

* Karakteriniz gibi siz de dışarıdan mesafeli hatta biraz çatık kaşlı duruyorsunuz...

Genelde eğlenceliyim. Arkadaş ortamlarının benimle şenlendiğini söylerler.

* Sıkıcı hatta karanlık yönleriniz yok mu?

Tam bir Akrep burcuyum.

* Yani “Karşımdakini sokarım” mı diyorsunuz?

Yok canım, akrep etrafına bir ateş çemberi çizildiğinde kendini sokar. Benim karanlık taraflarımı da kimse göremez. Neylersem kendime eylerim!

* Her hafta ekranda yeni dizilerle yeni isimleri görüyoruz. Neden sizi izleyelim?

Sizden biriyim ve herkesten bir şeyler taşıyorum. Oyuncuyum. Bu mesleği kalbimle yapıyorum. İşimin hakkını vermek, birilerinin hayatına dokunmak gibi kaygılarım var. Bir karakteri canlandırırken kirpiğinden elinin en ufak hareketine kadar ilmek ilmek dokuyorum.

* E hadi anlatın, nasıl hazırlandınız?

‘Asya’, çocuk yaşta ailesi gözlerinin önünde taranmış, ciddi travmaları olan bir kadın. ‘Kartal’la (Buğra Gülsoy) birlikte büyümüşler. ‘Kartal’ onun çocukluğu, kimliğini bulduğu kişi. Ondan vazgeçmesi kolay değil. Ben karakteri oluştururken kültürel taraflarını almak istedim. Kökleri doğuda. Bir aşiret kızı. Aşiret derken aile birliğinden bahsediyorum. Benim annem de Yugoslav göçmeni. Onların da ailece, iç içe oldukları tarafları var. Onlara ve gördüklerime yoğunlaştım. Mafya yönü için de İzmir Güzelyalı’da küçükken gördüğüm racon kesen çocuklar ve sokakta gördüklerim bana geri bildirimler verdi.

* Erkek arkadaşınız (Çağatay Ulusoy) ‘Asya’ gibi zor bir karakteri çıkarmanızda size yardımcı oldu mu?

Çok tatlısın ama ben bireysel çalışmayı tercih ediyorum.

Doktor, avukat bütün bu meslekleri istiyordum Her şey olabilmek için oyuncu oldum

* Soyadınıza bakınca insan sarışın birini bekliyor. Çok çektiniz mi bu soyadından?

Genelde sarışın bir kadın bekliyorlar. Karşılarında esmer bir kadın buluyorlar. “A sen sarışın değil misin?” gibi esprilere hayat boyu hep maruz kaldım.



* Sizi seksi bulanlar çok. İsminizin başına koyduğunuz sıfatlardan biri midir bu?

Kendimi seksi olarak değerlendirmiyorum. Bu biraz melez görüntümle alakalı gibi geliyor. Biraz sert hatlı ve çekik gözlüyüm. O yüzden. Bence samimi, sıcakkanlı biriyim.



* İzmirli olduğunuzu okudum. Onun ötesinde kimsiniz?

İzmirliyim. Annem telefon başmüdürlüğünden emekli, babam inşaat mühendisi. Aynı zamanda 10 yıl İzmir Konak Belediye Başkanlığı yaptı. Bir ablam var.



* Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunusunuz. Bu meslek nasıl kanınıza girdi?

Moda tasarımı okuyordum. Ablam opera sanatçısı, bir gün okuluna gittim. Bir tarafta koridordan gelen korno sesleri, bir tarafta piyano melodileri... “Olmak istediğim yerdeyim” dedim. Bir de inşaat mühendisi, doktor, avukat, bütün bu meslekleri hayatıma sığdırmak istiyordum. Oyuncu olursam bu işi çözerim dedim. Her şey olabilmek için oyuncu oldum.



* İstanbul’a gelmek korkutucu muydu?

Korkan biri değilim ama zorlandığım oldu. İzmir gibi bir yerden İstanbul gibi bir metropele gelmek zaman zaman ürkütücü olabiliyor. Mesela İzmir’de tramvayımız vardır. İstanbul’da ise metro. Ve metroda bile kozmopolitliği damarlarımda hissettim ama baş edebileceğimi biliyordum. Çünkü öyle yetiştirildim.

“Neden gözünün üstünde kaşın var?” bile diyen var

* Kıskanç mısınız?

Hayır.

* Ama basında sevgilinizin sosyal medyasındaki her hareketini incelediğiniz, bir mekâna giderse haberdar olmak için güvenlikleri tembihlediğiniz bile yazıldı.

Gerçek değil. Kendiyle barışık, mutlu ve özgüvenli biriyim. Sosyal medyayı bile menajerimin yönlendirmesi ve çağın getirdiği koşulların etkisiyle yeni yeni kullanmaya başladım.

* Sosyal medya şiddetine maruz kalıyor musunuz?

Evet.

* Yorumlar sizi üzüyor mu?

Hayır. Hatta özellikle silmiyorum. Oraya onları yazanlar günün birinde kendilerine dönüp “Ben bir kadına bunu yaptım” desinler.

İlişkide her şey yolunda

* Eleştirdikleri ne?

Her şey, “Neden gözünün üstünde kaşın var?” bile diyen var.

* Popüler çiftlerde bunu çoğunlukla kadın tarafı yaşıyor galiba.

İllaki çift olmak gerekmiyor, konuya oradan bakmıyorum. Ama evet, genel olarak haklısın çünkü kadınlar kadınlara bu noktalarda daha çok şiddet gösteriyor. Yorumları sevgiyle alıp kendi içimde dönüştürüyorum. Çünkü biz aynayız. “Sen çok çirkinsin” diyene aynı şekilde karşılık vermek yerine, “Neden çirkin algıladın” diye sormak ve kötüyü iyiye, karanlığı aydınlığa dönüştürmek önemli. Bu mesleği de bu sebeple yapıyorum.

* İlişkinizi hiç konuşmadınız. Gazetelerden sürekli bir ayrılıp bir barıştığınızı okuyoruz. Nasıl gidiyor?

Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildi. Güzel. Her şey yolunda.

* İkiniz de oyuncusunuz. Sanat odaklı mı yoksa daha eğlenceli mi bir ilişkiniz var?

Eğlenceliyim, yaşamayı seviyor, yaşamdan keyif alıyorum. Dolayısıyla erkek arkadaşım, ailem, dostlarım benimle beraber hep keyif aldıklarını ve mutlu olduklarını söyler.

* Özel hayat kırmızı çizginiz mi?

Evet.

* Neden ilişkiyi bu kadar kapalı yaşıyorsunuz?

Bir tohumu toprağa ektiğinde üstünü kapatırsın ki canlansın, filizlensin. Özel hayat da böyle bir şey. Mahrem. İlişki denen şey ne kadar sır olarak yaşanırsa o kadar gerçek olur.