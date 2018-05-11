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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Bahar ÇUHADAR \ bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
11.05.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Durun, siz kardeşsiniz!

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Durun, siz kardeşsiniz!

‘Az ünlü’ bir oyuncu ile bir kenar mahalle delikanlısı birbirine ne kadar benzeyebilir ki? Yanıtı, Halil Babür’ün hem isabetli tespitler eşliğinde kaleme aldığı hem de Alican Yücesoy ve Ayşegül Uraz ile birlikte çok ikna edici bir oyunculuk sergilediği, Kumbaracı50 yapımı ‘He-Go’yu izledikten sonra verin...

İki benzemez ama çok tanıdık karakter: Çetin ve Ersin. Gerçek hayatta yollarının kesişmesi pek mümkün olmayan iki genç adam. Biri -büyük kısmı çocuklardan oluşan- milyonlarca kişi tarafından izlenmiş bir süper kahraman filminin oyuncusu, nam-ı diğer ‘He-Go’; diğeri bir kenar mahalle delikanlısı. Mesleği, “ne iş olsa yapmak”.

Durun, siz kardeşsiniz

Twitter’dan duyuru neleri değiştirdi?

Kumbaracı50’nin, Halil Babür’ün yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunu ‘He-Go’; ayrı dünyaların insanı bu iki adamın, an be an aynı vücutta birleşmelerinin öyküsü. 11 ay 11 gündür evden çıkmayan ve sosyalleşme ihtiyacını Twitter’da karşılayan (bir de hayalinde sürekli konuştuğu eski karısı Saffet’le didişen), 500 bini bulan takipçi sayısıyla evde kendini beğenmelere doyamayan bir oyuncu Çetin. Bir teklif üzerine İsa’yı canlandırmaya çalıştığı ve işin içinden pek çıkamadığı bir günün ortasında, hayranlarından birine evini açmayı düşünür. Bu ‘parlak fikri’ Twitter’da duyurur ve akabinde hiç beklemediği profilde bir genç adamı, tüm ‘lümpen’ halleriyle Ersin’i, o havalı salonundaki kanepede otururken bulur. Üstelik Ersin üzerinde ‘He-Go’ tişörtüyle gelse de Çetin’in hayranı bile değildir!

Durun, siz kardeşsiniz

Beş üzerinden 3.5 yıldız...

Gerçek bir keşif vesilesi

Halil Babür’ün kaleminden çıkan, bu zekice buluşmanın izleyiciye yaptığı en şık ters köşe; seyircisini “Nasıl yani? Bir kenar mahalle delikanlısıyla dalga geçmemizi mi bekliyor bu oyun bizden?” gibi küçük bir şoka sokmasının hemen ardından; Çetin’le Ersin arasındaki gözle görünen farkları sahne sahne yıkarak hem Çetin’i hem de bizleri güzelce bir silkelemesi oluyor. Oyun metninin alameti fârikası da Babür’ün nitelikli sınıfsal, kültürel tespitleri.
Alican Yücesoy’un canlandırdığı Çetin’i, Ersin eve girene kadar; karşısında duran tabloda yerini alan eski eşi Saffet (Ayşegül Uraz bir resim çerçevesinin içinde, sadece üst bedenini kullanarak eğlenceli bir iş çıkarıyor) ile didişir, hazırlandığı İsa rolü için debelenirken izliyoruz önce. Ve tabii bir de televizyonunda durmadan dönen, Çetin’in biricik parçası ‘Gördüm Anıtlarını’ (Şarkıyı Halil Babür, Shakespeare‘in 64. sonesinden bestelemiş) klibi var. (Adam kendini beğenmişin teki, söylemiştik değil mi!) Oyun alanının dar imkânlarına rağmen gerçekçi bir tasarımla, incelikle hazırlanmış bir ev dekorunun içinde sürüyor hikâye, ki sahne tasarımı oyunun etkisini artıracak başarıda. Başlarda hayli ağır akan oyun, Ersin’in girişiyle ritmini buluyor. Halil Babür’ü ilk kez izleyecekler için gerçek bir keşif vesilesi Ersin karakteri.

Durun, siz kardeşsiniz


Fazlasıyla gerçek bir mahalle delikanlısı

Adımlarından elini cebine atışına, boynunu kırıp hafif dalgacı bir gülüşle konuşmasından yarı mahcup yarı bıçkın hallerine; rol yapmaktan uzak, fazlasıyla gerçek bir mahalle delikanlısı sunuyor seyirciye Babür. Ersin’in, ona kibarca tepeden bakan Çetin’i alt ettiği anlar hele, seyircinin içinin yağlarını eritecek cinsten. O bıçkın, biraz da ‘tehlikeli’ gibi görünen delikanlı ile pek bilmiş, entelektüel ve az da olsa ünlü oyuncunun ortak yönleri beklenenden de fazla çıkacak.
‘He-Go’ açılış ve final arasında yükselişe geçip finale doğru yine sarkıyor maalesef. Akışın tekrar ele alınması ne iyi olur. Zira; fikri, eğlenceli diyalogları, üç oyuncunun da yetkin performansları, karakterlerin birbirine dönüşümünü ince ince işlemesi, güncel eleştirisi ve politik söylemiyle son derece kıymetli ve dikkate değer bir oyun bu. Sezon kapanmadan, kaçırmayın.

HE - GO
Kumbaracı50
Yazan: Halil Babür
Yöneten: Yiğit Sertdemir
Oyuncular: Alican Yücesoy, Ayşegül Uraz, Halil Babür.
Ne zaman, nerede: Bu akşam ve 16 Mayıs Çarşamba, saat 20.30’da, Kumbaracı50’de.
Süre: 80 dak.
Bilet fiyatı: Tam 50, öğrenci 35 TL.

Durun, siz kardeşsiniz

 

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