Durun, siz kardeşsiniz!

İki benzemez ama çok tanıdık karakter: Çetin ve Ersin. Gerçek hayatta yollarının kesişmesi pek mümkün olmayan iki genç adam. Biri -büyük kısmı çocuklardan oluşan- milyonlarca kişi tarafından izlenmiş bir süper kahraman filminin oyuncusu, nam-ı diğer ‘He-Go’; diğeri bir kenar mahalle delikanlısı. Mesleği, “ne iş olsa yapmak”.

Twitter’dan duyuru neleri değiştirdi?

Kumbaracı50’nin, Halil Babür’ün yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunu ‘He-Go’; ayrı dünyaların insanı bu iki adamın, an be an aynı vücutta birleşmelerinin öyküsü. 11 ay 11 gündür evden çıkmayan ve sosyalleşme ihtiyacını Twitter’da karşılayan (bir de hayalinde sürekli konuştuğu eski karısı Saffet’le didişen), 500 bini bulan takipçi sayısıyla evde kendini beğenmelere doyamayan bir oyuncu Çetin. Bir teklif üzerine İsa’yı canlandırmaya çalıştığı ve işin içinden pek çıkamadığı bir günün ortasında, hayranlarından birine evini açmayı düşünür. Bu ‘parlak fikri’ Twitter’da duyurur ve akabinde hiç beklemediği profilde bir genç adamı, tüm ‘lümpen’ halleriyle Ersin’i, o havalı salonundaki kanepede otururken bulur. Üstelik Ersin üzerinde ‘He-Go’ tişörtüyle gelse de Çetin’in hayranı bile değildir!



Beş üzerinden 3.5 yıldız...

Gerçek bir keşif vesilesi

Halil Babür’ün kaleminden çıkan, bu zekice buluşmanın izleyiciye yaptığı en şık ters köşe; seyircisini “Nasıl yani? Bir kenar mahalle delikanlısıyla dalga geçmemizi mi bekliyor bu oyun bizden?” gibi küçük bir şoka sokmasının hemen ardından; Çetin’le Ersin arasındaki gözle görünen farkları sahne sahne yıkarak hem Çetin’i hem de bizleri güzelce bir silkelemesi oluyor. Oyun metninin alameti fârikası da Babür’ün nitelikli sınıfsal, kültürel tespitleri.

Alican Yücesoy’un canlandırdığı Çetin’i, Ersin eve girene kadar; karşısında duran tabloda yerini alan eski eşi Saffet (Ayşegül Uraz bir resim çerçevesinin içinde, sadece üst bedenini kullanarak eğlenceli bir iş çıkarıyor) ile didişir, hazırlandığı İsa rolü için debelenirken izliyoruz önce. Ve tabii bir de televizyonunda durmadan dönen, Çetin’in biricik parçası ‘Gördüm Anıtlarını’ (Şarkıyı Halil Babür, Shakespeare‘in 64. sonesinden bestelemiş) klibi var. (Adam kendini beğenmişin teki, söylemiştik değil mi!) Oyun alanının dar imkânlarına rağmen gerçekçi bir tasarımla, incelikle hazırlanmış bir ev dekorunun içinde sürüyor hikâye, ki sahne tasarımı oyunun etkisini artıracak başarıda. Başlarda hayli ağır akan oyun, Ersin’in girişiyle ritmini buluyor. Halil Babür’ü ilk kez izleyecekler için gerçek bir keşif vesilesi Ersin karakteri.





Fazlasıyla gerçek bir mahalle delikanlısı



Adımlarından elini cebine atışına, boynunu kırıp hafif dalgacı bir gülüşle konuşmasından yarı mahcup yarı bıçkın hallerine; rol yapmaktan uzak, fazlasıyla gerçek bir mahalle delikanlısı sunuyor seyirciye Babür. Ersin’in, ona kibarca tepeden bakan Çetin’i alt ettiği anlar hele, seyircinin içinin yağlarını eritecek cinsten. O bıçkın, biraz da ‘tehlikeli’ gibi görünen delikanlı ile pek bilmiş, entelektüel ve az da olsa ünlü oyuncunun ortak yönleri beklenenden de fazla çıkacak.

‘He-Go’ açılış ve final arasında yükselişe geçip finale doğru yine sarkıyor maalesef. Akışın tekrar ele alınması ne iyi olur. Zira; fikri, eğlenceli diyalogları, üç oyuncunun da yetkin performansları, karakterlerin birbirine dönüşümünü ince ince işlemesi, güncel eleştirisi ve politik söylemiyle son derece kıymetli ve dikkate değer bir oyun bu. Sezon kapanmadan, kaçırmayın.

HE - GO

Kumbaracı50

Yazan: Halil Babür

Yöneten: Yiğit Sertdemir

Oyuncular: Alican Yücesoy, Ayşegül Uraz, Halil Babür.

Ne zaman, nerede: Bu akşam ve 16 Mayıs Çarşamba, saat 20.30’da, Kumbaracı50’de.

Süre: 80 dak.

Bilet fiyatı: Tam 50, öğrenci 35 TL.