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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyayı taşıyan sayfalar! En iyi 10 kütüphane...

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Dünyayı taşıyan sayfalar! En iyi 10 kütüphane...

Bazen araştırma yapmak, bazen sessiz sakin bir ortamda okumaya yoğunlaşmak, bazen de sadece o güzelim kokuyu içinize çekmek için... Sizi eski-yeni kitaplar arasında şahane bir tura çıkarıyoruz.

7 gün, 24 saat açık
Atatürk Kİtaplığı İstanbul

Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veriyor. 1924’te Şehremaneti Dairesi’nde oluşturulduktan sonra 1931’de Beyazıt Medresesi’ne taşınan koleksiyon
1939’da Belediye Müzesi ve Kütüphanesi olarak açılmış. 1960’lı yıllara gelindiğinde koleksiyonu medreseye sığmaz hale gelmiş. Halen bulunduğu Taksim Mete Caddesi’ndeki yerine taşınma tarihiyse 3 Mart 1981. Bugün yaklaşık 500 bin kitap bulunuyor. Ayrıca 50 bine yakın yazma, albüm, atlas-harita, takvim, salname, kartpostal, gazete ve özel koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. 7/24 hizmet veriyor. ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Dünyanın en modernleri listesinde
Beyazıt Devlet Kütüphanesİ / İstanbul

Geçen ay Amerikan ‘Wired’ dergisi burayı ‘Dünyanın en modern 10 kütüphanesi’ listesinde dördüncü sıraya yerleştirdi. Ülkemizin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi. İlk cilt atölyesi ve matbaa burada kurulmuş. Kütüphanede bulunan toplam doküman sayısı 1 milyonun üzerinde. Görme engellilerin yararlanabileceği 5 bin sesli kitap var. Burası da
7/24 açık.
beyazitdevletkutup.gov.tr

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

Bir milyon materyal
Mİllİ Kütüphane / Ankara

16 Ağustos 1948’de açılmış. 5 Ağustos 1983’ten beri Çankaya’da, bugünkü binasında hizmet veriyor. Veritabanında bibliyografik işlemleri tamamlanmış 1 milyon 90 bin 363 adet kayıtlı materyal bulunuyor. EHT (Eski harfli Türkçe matbu kitaplar) koleksiyonu 80 bin cilt civarında. Resmi tatiller dışında hafta içi her gün 09.00-00.00, hafta sonu ise 09.30-22.00 saatlerinde açık. mkutup.gov.tr

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

Sosyal bilimler üzerine...
İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi / İstanbul

‘TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) İslâm Ansiklopedisi’nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak amacıyla 1984’te kurulmuş. Zamanla İslamiyet sahasının dışına taşarak Türk tarihi, kültürü ve edebiyatı başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında zenginleşmiş bir koleksiyona kavuşmuş. Üsküdar’daki kütüphane
her gün 09.00-23.00 saatlerinde açık.
isam.org.tr

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

En özel arşiv
Kadın Eserlerİ Kütüphanesİ / İstanbul

Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi. Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kurulup 14 Nisan 1990’da, İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihi bir binada açılmış. Vakıf kadın merkezli ulusal/uluslararası konuşma, oyun gösterimi, eğitim semineri, konser, sergi, okuma günleri, gezi, dia ve film gösterileri, imza günleri, şiir dinletileri gibi pek çok etkinlik de düzenliyor. Hafta içi 08.30-17.30 saatlerinde açık,
hafta sonları kapalı.
kadineserleri.org

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

Binasını da çok seveceksiniz
Mİllİ Kütüphane / İzmİr

Özel girişimle kurulduğu 6 Temmuz 1912’den beri ‘milli’ unvanını taşıyor. Jüri üyelerimizden Elif Türkölmez, kütüphanenin 29 Ekim 1933’ten beri hizmet verdiği neoklasik tarza sahip binayı anmadan geçmezken bir de sitem iletiyor: “Mimar Tahsin Sermet Bey’in tamamladığı kütüphane binası, 107 yıldır ayakta. İçinde 600 binden fazla eser var. Bir de kitapları ödünç verse...” Her hafta ‘Perşembe Konferansları’ düzenleyen Konak’taki kütüphane pazar hariç 09.00-17.00
saatlerinde açık.
izmirmillikutuphane.com

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

Film gösterimleri ve söyleşiler
Özgen Berkol Doğan Bİlİmkurgu Kütüphanesİ İstanbul

2007’de aramızdan ayrılan genç bilim insanı Özgen Berkol Doğan’ın anısını yaşatmak üzere, 2012’de açılan bilimkurgu kütüphanesi. Bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyatı alanlarında Türkiye’de yayımlanmış eserlerin tümünü ve mümkün olduğunca diğer dillerdeki eserleri okurla buluşturmayı amaçlıyor. Perşembe günleri film gösterimleri ve söyleşiler de düzenleniyor. Kadıköy’deki kütüphane Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında açık.
ozgenberkoldogan.com

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

Geleneksel sanatlardan örnekler
Süleymanİye Yazma Eser Kütüphanesİ / İstanbul

Süleymaniye Külliyesi’nin birinci ve ikinci medreselerinin kitaplık haline getirilmesiyle kurulan, değerli yazma ve basma eser koleksiyonlarının bulunduğu bu kütüphane 1918’de oluşmuş. Fatih, Hamidiye, Sultan Ahmed,
I. Mahmud tarafından kurulan Ayasofya ve Laleli gibi padişah kütüphanelerinin de bulunduğu 152 koleksiyonun yanı sıra cilt, tezhip, minyatür, hat, ebru gibi geleneksel sanatların en güzel örneklerini görmek mümkün. Her gün 08.30-23.00 saatlerinde açık.
suleymaniye.yek.gov.tr

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

Özel izin gerekiyor
İstanbul Arkeolojİ Müzelerİ Kütüphanesİ / İstanbul

Türkiye’nin ilk müze kütüphanesi. 75 bine yakın basılı kitap, 2 bine yakın elyazması ve 60 bine yakın arşiv evrakı barındırıyor. 1903’te açılan kütüphanenin iç tasarımında ‘Sanâyi-i Nefise Mektebi resim muallimi’ Philippo Bello’nun imzası var. Günümüze kadar ufak onarımlar ve tavan değişimi haricinde neredeyse hiç değişime uğramamış. Fatih’teki bu kütüphanede çalışmak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden alınacak özel izne tabi.
istanbularkeoloji.gov.tr

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

Görme engelliler için en zengin Braille koleksiyonu
Boğazİçİ Ünİversİtesİ Kütüphanesİ

Kütüphanenin temelleri, 1863’te Robert Kolej kurulduğunda Harvard Üniversitesi’nin 200 kitaplık bağışı Bebek’te eski bir binaya yerleştirildiğinde atılmış. 1983’te tasarımını Sevinç ve Şandor Hadi’nin yaptıkları bugünkü binaya taşınan kütüphaneye 1999’da Aptullah Kuran’ın adı verilmiş. Görme engelli öğrenciler için Türkiye’deki en zengin Braille koleksiyonu da burada. library.boun.edu.tr

Dünyayı taşıyan sayfalar En iyi 10 kütüphane...

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