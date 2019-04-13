Dünyayı taşıyan sayfalar! En iyi 10 kütüphane...

7 gün, 24 saat açık

Atatürk Kİtaplığı İstanbul



Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veriyor. 1924’te Şehremaneti Dairesi’nde oluşturulduktan sonra 1931’de Beyazıt Medresesi’ne taşınan koleksiyon

1939’da Belediye Müzesi ve Kütüphanesi olarak açılmış. 1960’lı yıllara gelindiğinde koleksiyonu medreseye sığmaz hale gelmiş. Halen bulunduğu Taksim Mete Caddesi’ndeki yerine taşınma tarihiyse 3 Mart 1981. Bugün yaklaşık 500 bin kitap bulunuyor. Ayrıca 50 bine yakın yazma, albüm, atlas-harita, takvim, salname, kartpostal, gazete ve özel koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. 7/24 hizmet veriyor. ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Dünyanın en modernleri listesinde

Beyazıt Devlet Kütüphanesİ / İstanbul



Geçen ay Amerikan ‘Wired’ dergisi burayı ‘Dünyanın en modern 10 kütüphanesi’ listesinde dördüncü sıraya yerleştirdi. Ülkemizin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi. İlk cilt atölyesi ve matbaa burada kurulmuş. Kütüphanede bulunan toplam doküman sayısı 1 milyonun üzerinde. Görme engellilerin yararlanabileceği 5 bin sesli kitap var. Burası da

7/24 açık.

beyazitdevletkutup.gov.tr

Bir milyon materyal

Mİllİ Kütüphane / Ankara



16 Ağustos 1948’de açılmış. 5 Ağustos 1983’ten beri Çankaya’da, bugünkü binasında hizmet veriyor. Veritabanında bibliyografik işlemleri tamamlanmış 1 milyon 90 bin 363 adet kayıtlı materyal bulunuyor. EHT (Eski harfli Türkçe matbu kitaplar) koleksiyonu 80 bin cilt civarında. Resmi tatiller dışında hafta içi her gün 09.00-00.00, hafta sonu ise 09.30-22.00 saatlerinde açık. mkutup.gov.tr

Sosyal bilimler üzerine...

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi / İstanbul



‘TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) İslâm Ansiklopedisi’nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak amacıyla 1984’te kurulmuş. Zamanla İslamiyet sahasının dışına taşarak Türk tarihi, kültürü ve edebiyatı başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında zenginleşmiş bir koleksiyona kavuşmuş. Üsküdar’daki kütüphane

her gün 09.00-23.00 saatlerinde açık.

isam.org.tr

En özel arşiv

Kadın Eserlerİ Kütüphanesİ / İstanbul



Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi. Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kurulup 14 Nisan 1990’da, İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihi bir binada açılmış. Vakıf kadın merkezli ulusal/uluslararası konuşma, oyun gösterimi, eğitim semineri, konser, sergi, okuma günleri, gezi, dia ve film gösterileri, imza günleri, şiir dinletileri gibi pek çok etkinlik de düzenliyor. Hafta içi 08.30-17.30 saatlerinde açık,

hafta sonları kapalı.

kadineserleri.org

Binasını da çok seveceksiniz

Mİllİ Kütüphane / İzmİr



Özel girişimle kurulduğu 6 Temmuz 1912’den beri ‘milli’ unvanını taşıyor. Jüri üyelerimizden Elif Türkölmez, kütüphanenin 29 Ekim 1933’ten beri hizmet verdiği neoklasik tarza sahip binayı anmadan geçmezken bir de sitem iletiyor: “Mimar Tahsin Sermet Bey’in tamamladığı kütüphane binası, 107 yıldır ayakta. İçinde 600 binden fazla eser var. Bir de kitapları ödünç verse...” Her hafta ‘Perşembe Konferansları’ düzenleyen Konak’taki kütüphane pazar hariç 09.00-17.00

saatlerinde açık.

izmirmillikutuphane.com

Film gösterimleri ve söyleşiler

Özgen Berkol Doğan Bİlİmkurgu Kütüphanesİ İstanbul



2007’de aramızdan ayrılan genç bilim insanı Özgen Berkol Doğan’ın anısını yaşatmak üzere, 2012’de açılan bilimkurgu kütüphanesi. Bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyatı alanlarında Türkiye’de yayımlanmış eserlerin tümünü ve mümkün olduğunca diğer dillerdeki eserleri okurla buluşturmayı amaçlıyor. Perşembe günleri film gösterimleri ve söyleşiler de düzenleniyor. Kadıköy’deki kütüphane Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında açık.

ozgenberkoldogan.com

Geleneksel sanatlardan örnekler

Süleymanİye Yazma Eser Kütüphanesİ / İstanbul



Süleymaniye Külliyesi’nin birinci ve ikinci medreselerinin kitaplık haline getirilmesiyle kurulan, değerli yazma ve basma eser koleksiyonlarının bulunduğu bu kütüphane 1918’de oluşmuş. Fatih, Hamidiye, Sultan Ahmed,

I. Mahmud tarafından kurulan Ayasofya ve Laleli gibi padişah kütüphanelerinin de bulunduğu 152 koleksiyonun yanı sıra cilt, tezhip, minyatür, hat, ebru gibi geleneksel sanatların en güzel örneklerini görmek mümkün. Her gün 08.30-23.00 saatlerinde açık.

suleymaniye.yek.gov.tr

Özel izin gerekiyor

İstanbul Arkeolojİ Müzelerİ Kütüphanesİ / İstanbul



Türkiye’nin ilk müze kütüphanesi. 75 bine yakın basılı kitap, 2 bine yakın elyazması ve 60 bine yakın arşiv evrakı barındırıyor. 1903’te açılan kütüphanenin iç tasarımında ‘Sanâyi-i Nefise Mektebi resim muallimi’ Philippo Bello’nun imzası var. Günümüze kadar ufak onarımlar ve tavan değişimi haricinde neredeyse hiç değişime uğramamış. Fatih’teki bu kütüphanede çalışmak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden alınacak özel izne tabi.

istanbularkeoloji.gov.tr

Görme engelliler için en zengin Braille koleksiyonu

Boğazİçİ Ünİversİtesİ Kütüphanesİ



Kütüphanenin temelleri, 1863’te Robert Kolej kurulduğunda Harvard Üniversitesi’nin 200 kitaplık bağışı Bebek’te eski bir binaya yerleştirildiğinde atılmış. 1983’te tasarımını Sevinç ve Şandor Hadi’nin yaptıkları bugünkü binaya taşınan kütüphaneye 1999’da Aptullah Kuran’ın adı verilmiş. Görme engelli öğrenciler için Türkiye’deki en zengin Braille koleksiyonu da burada. library.boun.edu.tr