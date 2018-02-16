Dünyanın en önemli hobi fuarlarından biri olan Frankfurt CreatIveWorld’den bildiriyoruz: Mandala out, hygge in

Hygge’nin sözlük anlamı, rahatlık, güvenlik, tatmin olarak tercüme edilebilir. Kelime aynı zamanda bir yaşam biçimini tarif ediyor. Dünya mutluluk endekslerinin zirvesinden inmeyen Danimarka’ya özgü bir yaşam biçimini... Teknolojinin istila etmediği, çevrenin ve kişinin iyiliğinin düşünüldüğü, yuvanın merkezde olduğu, küçük şeylerle mutlu olma sanatı diyebiliriz. İngiltere’de 2016’da yılın kelimelerinden biri seçilmişti. Bu işe kafa yoranlar, giderek tekinsizleşen dünyada insanların evlerine, hobilerine, yakın çevrelerine sığınma eğilimi göstermesiyle açıklıyor İskandinavya’dan çıkıp dünyayı saran hygge’nin yükselişini. Mutluluk araştırmacısı Meik Wiking’in yazdığı ‘Hygge: Danimarkalıların Mutluluk Sırrı’ adlı kitap küresel satış rekorları kırıyor.

İşte bu yaşam biçimi, Creativeworld fuarında hissedilen en baskın temalardan biriydi. Mumların üzerine çizilen desenler, el boyaması yastıklar, yaprak ve çiçek motifleriyle süslenmiş tabaklar, vazolar... Satın almak yerine ‘kendin yap’ teması hygge’nin merkezinde olduğundan, evinizi böyle bir yaşam alanına dönüştürmenizi sağlayacak tüm malzemeler bir aradaydı. Mutfağınızda, banyonuzda döşeli seramiklere bile istediğiniz desen ve renkleri uygulamak mümkün.

Evdeki eski eşyaların ömrünü uzatabilirsiniz



Sadece kalem ve fırça kullanarak evinizdeki her objeye renk katabilirsiniz.

Alman kırtasiye markası Edding’in Türkiye Genel Müdürü Yüce Tümer de “Renklerin dünyasında yolculuk yapmak isteyenler için obje boyama yöntemi öne çıkıyor” diyor. “Bu yöntem sayesinde kişinin dekoratif bir gözle odaya bakışı çeşitleniyor ve odadaki dekorasyon materyallerini uygun şekilde boyayabilme yeteneği artıyor.Evde eskiyen ama atmaya kıyamadığınız pek çok eşyanızı eskisinden çok daha muhteşem bir görünüme kavuşturmanız mümkün. Sadece ahşap değil, seramik, cam gibi farklı yüzeyleri boyamak da oldukça ilgi çekiyor” diyor.

Kumaş boyama da fuarda oldukça popülerdi. Tişört, çanta, mutfak önlüğü, yastık, spor ayakkabı gibi her türlü kumaş üzerine boyama yapabilen kalemlerle yaratıcılığınızı sergilemek, son dönemin en popüler hobilerinden biri. Hediyeler söz konusu olduğunda da el emeğiyle yapılanlar artık çok daha değerli.