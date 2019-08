Dünya festivallerinden odalarımıza

Neresi vatan? Ayka

2018 Cannes Film Festivali’nde En İyi Film dalında yarışan bir Kazakistan filmi. Film değil ama başrol oyuncusu Altın Palmiye aldı, başka festivallerde de ödüllendirildi. Oscar ödüllerinde ülkesini temsil eden ve Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde son dokuz film arasına giren ‘Ayka’, Rusya’da yeni bir hayata, hayallerine kavuşmak isterken borçlandığı mafyaya para yetiştirmek için akıl almaz zorluklara katlanan, illegal Kırgız göçmen Ayka’nın hikâyesi. Kendisinden nefret eden bir toplumda kalabilmek için yeni doğurduğu bebeğini hastanede bırakmak dahil her şeye razı bir genç kadının yaşadıkları. Dünyanın halini dert etmekten korkmayanlara. (beIN Connect’, Festival)

Her an izleniyoruz

The Great Hack



Bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde gösterildiğinde sosyal medyada ‘en korkunç korku filminden daha korkunç’ olduğuna ilişkin yorumlar okumuştuk. Geçen ay yayına giren belgesel, günümüzde petrolden daha kıymetli bir hale gelen ‘veri’nin nasıl kontrol edildiğini, hepimizden nasıl toplandığını ve yine hepimizi manipüle etmek için nasıl kullanıldığını bu işle meşgul bir oluşumun içinden, birinci ağızdan anlatıyor. “Demin İtalya’ya gitmekten bahsettik, şimdi telefonuma İtalya turu mesajı geldi” diye hayret edenlere özellikle tavsiye edilir. (Netflix)

Hayatımız hızla dijitalleşiyor

Double Vies / Çifte Hayatlar



Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan bu film, hele ‘The Great Hack’ten sonraya bırakılırsa, ekstra keyifle izlenecek bir Fransız filmi. Ana karakterler, dijital çağa ayak uydurmaya çalışan bir yayıncı, sosyal medyaya kayıtsız kalmayan yazarı ve çok izlenen bir dizinin oyuncusu olan karısı. Hikâyeye girip çıkan bir dolu başka karakter arasında Juliette Binoche ve Guillaume Canet’yi izlemek her zamanki gibi çok zevkli. Orta yaş ve üstü izleyici kesiminin içinde bulunduğumuz çağla ilgili olarak akıldan geçirdiği hemen her şeye değinen filmin epey geveze olduğunu belirtmek lazım. “Kitap kokusundan asla vazgeçmem” diyenlere. (beIN Connect Festival)

Doğa elden gidiyor

Woman at War



İzlanda’nın neredeyse mümkün olan bütün film ödüllerini toplamış ‘Woman at War’a birçok festivalden de birçok ödül gelmiş. Oscar ödüllerinde yabancı dilde En İyi Film kategorisinde ülkesini temsil eden film hem çok komik hem çok vicdanlı. İzlanda’nın filmde bol bol gördüğümüz şahane doğasını korumak için tek başına ve birbirinden ilginç yöntemlerle mücadele eden çevreci aktivist 50 yaşında, hiç beklemediği bir ikilemle karşılaşıyor. Bir ömür boyu beklediği anneliği mi seçmeli, aktivizme devam mı etmeli? Çevre için, gezegen için endişe duyanlara. (beIN Connect, Festival)

BEŞ PROGRAM

1-Maraton: Robert Kirkman’ın efsanevi çizgi romanından uyarlanan ve zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başararak güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini konu alan ‘The Walking Dead’, ilk sezonundan dokuzuncu sezonuna dek şimdiye kadar yayımlanmış tüm bölümleriyle her gün ekranda. (FX, pazartesiden itibaren her gece, 00.00)

2-Yeni dizi: Rod Serling imzalı ilk versiyonu artık klasikleşmiş antoloji dizisinin günümüze uygun uyarlaması ‘Twilight Zone’. Bu ‘çeşitlilik’ dünyasında, ‘Get Out’ ve ‘Us’ filmleriyle Hollywood’da kendi nişini oluşturan genç yönetmen Jordan Peele’e emanet edilmiş. Sunuşları ve kıssadan hisseleri de bizzat Peele yapıyor. (beIN Series Sci-Fi, çarşamba, 22.00. İlk bölümün tekrarı pazar, 20.00)

3-Oscar’lı belgesel: Bu yıl Oscar’ı alan ‘Free Solo’da dünyanın en başarılı serbest tırmanışçısı olan Alex Honnold, zihinsel ve fiziksel anlamda en zorlayıcı macerasına hazırlanıyor. YDaha önce ekrana geldi ama izlemediyseniz kaçırmayın. Honnold’la beraber tırmanıyorsunuz. (National Geographic, cumartesi, 21.00)

4-Yarışma: BBC’de 17 yıl boyunca yayımlanan ve aksi sunucusu Anne Robinson’la hafızalara kazınan ‘The Weakest Link’in en son uyarlaması ‘En Zayıf Halka’yı Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina sunuyor. Sert olmaya çalışan tatlı bir öğretmen gibi. Yarışmacılar da en çok bileni hemen eliyor. Yani eski heyecandan eser yok pek. (atv, çarşamba, 22.25)

5-Belgesel dizi: ‘Kasırga Adam’ (‘Hurricane Man’), Amerika, Doğu Asya ve Batı Pasifik’teki tropikal fırtınaları izleyen, dünyanın önde gelen kasırga avcılarından biri olan Josh Morgerman’ın yolculuğunu konu alıyor. Çocukluğundan beri kasırgalara hayranlık duyan Josh, dehşet içerisinde kaçılan bir ortamda kasırgaların ortasına dalarak ilk görüntüleri ve sonra toparlanma sürecini belgeliyor. (BBC Earth, cumartesi, 11.00, 18.15, 23.10’da ilk bölüm)



‘Motherhood’un yani ‘annelik’in m’si düşmüş, geriye ‘Otherhood’ yani bir tür ‘diğerlik’ kalmış. Oğullarının bebekliklerinden beri arkadaş olan üç anne, yetişkinliklerinde kendi hayatlarının peşine düşen ve anneleri unutan oğullarını ‘basmak’ üzere New York’a gidiyor. Hikâye klişe olsa da anneler Angela Bassett, Felicity Huffman ve Patricia Arquette çok iyi.