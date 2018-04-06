Düğünümüz var dostlar

Nikâh şekeri yerine bağış

Bu sene gelinliklerde Ortadoğu ışıltısı, kuş, tüy, yıldız gibi ayrıntılar hâkim. Damatlıklarda siyah smokin dışında parlement mavisi, bordo, antrasit renkte takımlara ve kadife dokulu kumaşlar tercih ediliyor. Havaların belirsizliği ve müzik yasağının gece yarısı başlaması çiftleri kapalı alanlara teşvik ediyor. Ayrıca Bodrum ve Çeşme düğünleri de oldukça revaçta. Son bir senedir nikah şekeri yerine eğitim kurumları, TEMA Vakfı ve hayvan barınaklarına bağışlar yapılıyor. (Neslihan Hoşcan - Lavin Event)







Yeni gözde: Kapadokya

Bu yazın düğünlerinde doğaya dönüşün etkilerini göreceğiz. İnsanlar artık yaşamlarının en özel gününde bolca renk, çiçek ve doğal tasarımlar görüp bir hayal içinde yer almak istiyor. Özellikle Güney İtalya’daki düğün mekânları oldukça enerjik geliyor. Ege’deki koy ve plajlar, ayrıca Kapadokya, Türkiye içindeki yeni düğün destinasyonları arasında yer alıyor. Düğünlerde mumlardan plaj şapkalarına kadar çok farklı seçenekler hediye ediliyor. (Aytül & Yonca PR&Events kurucusu Aytül Ayke Fıratoğlu )



Eski fabrikalar yeni düğün mekânları oldu

Bu yıl en göze çarpan gelinlikler arasında omzu açık modeller var. Rönesans çağını hatırlatan bu modeller, omuzları ortaya çıkararak seksiliği de vurguluyor. Yeni sezonun en beğenilen diğer bir tarzı, düşük V göğüs dekolteli tasarımlar. Dantel gelinlikler yine çok romantik. Uçuşan ipek tül detaylar, görkemli kuyruklar gelinlikleri süslemeye devam ediyor. Gelinlikte dikkat çeken diğer bir yenilik, gelinliği tamamlayan pelerinler. İster yerlere kadar, ister omuzdan başlayıp dirseklerde biten kısa bir modelle gelinliğinize ayrı bir hava katabilirsiniz. Kristal taşlı taçlar, doğadan toplanmış kır çiçeği etkisinde el buketleri, saç aksesuarları, romantik dantel saç bantları sezonun olmazsa olmazlarından. Damatlıklarda son yıllarda kırık beyaz ceketler siyah pantolonla aranjman yapılmaya başladı. Bu sezon nikâhta frak giyip pasta kesimi ve after party’lerinde smokine geçiyorlar. Çiftler artık işe yarar ve misafirlerinin düğün sonrası atmaya kıyamayacakları tasarımlar seçmeye özen gösteriyor. Nikâh şekerlerinde lavanta keseleri, bakır lokumluklar, süslemeli kadife kutular, kokulu sabunlar, mumlar ilgi görüyor. Yeşil dalların, yeşilin tonlarının kullanıldığı davetiyeler çok gözde. Nikah hediyesinin yerini bağış ürünleri, kalın ciltli davetiyelerin yerini de doğal malzemeden yapılmış sade modeller alıyor. Geçen sezon çok ilgi gören çıplak pastalar (naked cake) bu sene yarı kaplanmış haliyle gelinlerin beğenisine sunuluyor. Cupcake, macaron ve donut kuleleri de modern tarzda düğünlerde yine popüler! Şehirden uzak yazlık sahillerde gerçekleşen ve tüm hafta sonuna yayılan düğün konseptleri, bu sene de oldukça ilgi görüyor. Misafirlerin minik bir tatil kaçamağı da yaptığı bu davetler, misafir sayısının limitli olduğu düğünler için ideal. Artık düğün mekânı olarak eskiden “Burada düğün mü yapılır” diyebileceğimiz boş arazi, eski fabrika, çiftlik gibi yerler trend oldu. (moderngelin.com sitesi kurucusu Meltem Öksüm)

Kraliçe taçları

geri döndü

Bu sezon pelerinler gelinliğin olmazsa olmazları. Yumuşak, hafif bu kumaşlar gelinliğe uçuş uçuş bir görünüm veriyor. Yine bu sezon tüy detayları fazlasıyla göreceğiz. Bu sene simli parlak ve inci işlemeli duvaklar oldukça trend. Taçlar da geri dönüyor. Prenses kesim gelinlikleri uzun boylu gelinler daha iyi taşıyor. A kesim gelinlikleri kalça kısmı daha geniş gelinler, denizkızı ve balık kesimleriniyse ince gelinler daha iyi taşıyor. Z jenerasyonu arasında popülerleşen pahalı bir düğün yapmaktansa, yurtdışında aile ve yakın arkadaşlar arasında düğün yapma fikri günümüzde git gide yaygınlaşıyor. Özellikle bu görüşteki gelinler, yurtdışında gerçekleştirecekleri törenlerde sade gelinlik ya da elbiseleri tercih ediyor. (Oleg Cassini Kreatif Direktörü Viola Chan)

Doğaya dair detaylar, pastalar ve süslemelerde ön planda (üstte). Abartılı taçlar yeniden gelinlerin başını süslemeye başladı.

Yurtdışında evlenmek daha mı ucuz?

Barselona’daki Türk Konsolosluğu’na (consulado.barcelona@mfa.gov.tr) düşündüğümüz nikâh tarihini içeren başvuru mail’i attık. İstedikleri evrakların listesini gönderdiler. Toplayıp konsolosluğa kargoyla gönderdik, ‘onaylandı’ şeklinde bir yanıt aldık. Barselona Konsolosluğu sadece perşembe ve cuma saat 15.00’te nikâh kıyıyor. İçeriye gelin ve damat dahil 15 kişi girebiliyor. Nikâh sonrası arkadaşlarımızla yiyip eğlenebileceğimiz yerin rezervasyonunu İstanbul’dan yapmak için aylarca uğraştım, olmadı. Yerel bir pastanede cüzi bir fiyata pasta yaptırdık. Saçımı ve makyajımı kendim yaptım. Nikah şekeri olarak İstanbul’dan küçük hasır keseler almıştım. İçlerine Barcelona magnetleri koydum, arkasına Ayşin&Ufuk 14.11.2017 yazdım. Gelin arabasını da oradan ayarladık. Barselona’da evlenmek, Türkiye’de düğün yapmaktan çok daha ucuz ve eğlenceli oldu. (Halkla İlişkiler Uzmanı Ayşin Özen)