Düğünümüz var dostlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
06.04.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Düğünümüz var dostlar

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Düğünümüz var dostlar

Bu haberi okumadan evlenmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Gelinlikten mekâna, aksesuardan nikah şekerine, 2018 ilkbahar-yazının en öne çıkan düğün trendleri burada...

Nikâh şekeri yerine bağış
Bu sene gelinliklerde Ortadoğu ışıltısı, kuş, tüy, yıldız gibi ayrıntılar hâkim. Damatlıklarda siyah smokin dışında parlement mavisi, bordo, antrasit renkte takımlara ve kadife dokulu kumaşlar tercih ediliyor. Havaların belirsizliği ve müzik yasağının gece yarısı başlaması çiftleri kapalı alanlara teşvik ediyor. Ayrıca Bodrum ve Çeşme düğünleri de oldukça revaçta. Son bir senedir nikah şekeri yerine eğitim kurumları, TEMA Vakfı ve hayvan barınaklarına bağışlar yapılıyor. (Neslihan Hoşcan - Lavin Event)

Düğünümüz var dostlar



Yeni gözde: Kapadokya
Bu yazın düğünlerinde doğaya dönüşün etkilerini göreceğiz. İnsanlar artık yaşamlarının en özel gününde bolca renk, çiçek ve doğal tasarımlar görüp bir hayal içinde yer almak istiyor. Özellikle Güney İtalya’daki düğün mekânları oldukça enerjik geliyor. Ege’deki koy ve plajlar, ayrıca Kapadokya, Türkiye içindeki yeni düğün destinasyonları arasında yer alıyor. Düğünlerde mumlardan plaj şapkalarına kadar çok farklı seçenekler hediye ediliyor. (Aytül & Yonca PR&Events kurucusu Aytül Ayke Fıratoğlu )

Eski fabrikalar yeni düğün mekânları oldu
Bu yıl en göze çarpan gelinlikler arasında omzu açık modeller var. Rönesans çağını hatırlatan bu modeller, omuzları ortaya çıkararak seksiliği de vurguluyor. Yeni sezonun en beğenilen diğer bir tarzı, düşük V göğüs dekolteli tasarımlar. Dantel gelinlikler yine çok romantik. Uçuşan ipek tül detaylar, görkemli kuyruklar gelinlikleri süslemeye devam ediyor. Gelinlikte dikkat çeken diğer bir yenilik, gelinliği tamamlayan pelerinler. İster yerlere kadar, ister omuzdan başlayıp dirseklerde biten kısa bir modelle gelinliğinize ayrı bir hava katabilirsiniz. Kristal taşlı taçlar, doğadan toplanmış kır çiçeği etkisinde el buketleri, saç aksesuarları, romantik dantel saç bantları sezonun olmazsa olmazlarından. Damatlıklarda son yıllarda kırık beyaz ceketler siyah pantolonla aranjman yapılmaya başladı. Bu sezon nikâhta frak giyip pasta kesimi ve after party’lerinde smokine geçiyorlar. Çiftler artık işe yarar ve misafirlerinin düğün sonrası atmaya kıyamayacakları tasarımlar seçmeye özen gösteriyor. Nikâh şekerlerinde lavanta keseleri, bakır lokumluklar, süslemeli kadife kutular, kokulu sabunlar, mumlar ilgi görüyor. Yeşil dalların, yeşilin tonlarının kullanıldığı davetiyeler çok gözde. Nikah hediyesinin yerini bağış ürünleri, kalın ciltli davetiyelerin yerini de doğal malzemeden yapılmış sade modeller alıyor. Geçen sezon çok ilgi gören çıplak pastalar (naked cake) bu sene yarı kaplanmış haliyle gelinlerin beğenisine sunuluyor. Cupcake, macaron ve donut kuleleri de modern tarzda düğünlerde yine popüler! Şehirden uzak yazlık sahillerde gerçekleşen ve tüm hafta sonuna yayılan düğün konseptleri, bu sene de oldukça ilgi görüyor. Misafirlerin minik bir tatil kaçamağı da yaptığı bu davetler, misafir sayısının limitli olduğu düğünler için ideal. Artık düğün mekânı olarak eskiden “Burada düğün mü yapılır” diyebileceğimiz boş arazi, eski fabrika, çiftlik gibi yerler trend oldu. (moderngelin.com sitesi kurucusu Meltem Öksüm)
Kraliçe taçları
geri döndü
Bu sezon pelerinler gelinliğin olmazsa olmazları. Yumuşak, hafif bu kumaşlar gelinliğe uçuş uçuş bir görünüm veriyor. Yine bu sezon tüy detayları fazlasıyla göreceğiz. Bu sene simli parlak ve inci işlemeli duvaklar oldukça trend. Taçlar da geri dönüyor. Prenses kesim gelinlikleri uzun boylu gelinler daha iyi taşıyor. A kesim gelinlikleri kalça kısmı daha geniş gelinler, denizkızı ve balık kesimleriniyse ince gelinler daha iyi taşıyor. Z jenerasyonu arasında popülerleşen pahalı bir düğün yapmaktansa, yurtdışında aile ve yakın arkadaşlar arasında düğün yapma fikri günümüzde git gide yaygınlaşıyor. Özellikle bu görüşteki gelinler, yurtdışında gerçekleştirecekleri törenlerde sade gelinlik ya da elbiseleri tercih ediyor. (Oleg Cassini Kreatif Direktörü Viola Chan)

Düğünümüz var dostlar

Doğaya dair detaylar, pastalar ve süslemelerde ön planda (üstte). Abartılı taçlar yeniden gelinlerin başını süslemeye başladı.

Yurtdışında evlenmek daha mı ucuz?
Barselona’daki Türk Konsolosluğu’na (consulado.barcelona@mfa.gov.tr) düşündüğümüz nikâh tarihini içeren başvuru mail’i attık. İstedikleri evrakların listesini gönderdiler. Toplayıp konsolosluğa kargoyla gönderdik, ‘onaylandı’ şeklinde bir yanıt aldık. Barselona Konsolosluğu sadece perşembe ve cuma saat 15.00’te nikâh kıyıyor. İçeriye gelin ve damat dahil 15 kişi girebiliyor. Nikâh sonrası arkadaşlarımızla yiyip eğlenebileceğimiz yerin rezervasyonunu İstanbul’dan yapmak için aylarca uğraştım, olmadı. Yerel bir pastanede cüzi bir fiyata pasta yaptırdık. Saçımı ve makyajımı kendim yaptım. Nikah şekeri olarak İstanbul’dan küçük hasır keseler almıştım. İçlerine Barcelona magnetleri koydum, arkasına Ayşin&Ufuk 14.11.2017 yazdım. Gelin arabasını da oradan ayarladık. Barselona’da evlenmek, Türkiye’de düğün yapmaktan çok daha ucuz ve eğlenceli oldu. (Halkla İlişkiler Uzmanı Ayşin Özen)

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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