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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi
16.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Dilara’cı mısınız ‘Güneş’çi mi?

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‘Dilara’cı mısınız ‘Güneş’çi mi?

‘İstanbullu Gelin’ izleyicileri ikiye ayrıldı. Bir yanda cefakâr ‘Dilara’cılar, diğer yanda sevgi böceği ‘Güneş’çiler. Siz hangi taraftasınız?

oran ailesini mahvetmek üzere yola çıkan Adem’in (Fırat Tanış) kötü niyetli planlarının bir parçası olarak başladı Dilara’yla (Neslihan Arslan) ilişkisi. İkilinin düğünleri bile Dilara’nın onca heyecanlı hazırlığına rağmen Adem’in Boranları Bursa’ya rezil etmek için kullandığı bir araçtı.

Sonrasında şiddete kadar uzandı iş. Dilara pes etmedi, Adem’in her şeyden önce kendisiyle barışması için uğraştı, hatta onun gibi bir adamı terapiste gitmeye ikna etti, daha ne yapsın? Ardından aileyle Adem arasında ilk bağlar oluşurken iki tarafı da yumuşatan unsur oldu. Adem acımasız planlarını gerçekleştirip aileyi ortada bırakınca da tarafını seçti, Boranların yanında yer aldı.

Güneş (Nihal Yalçın), tam da bu zamanda, Adem karısının ‘ihanetine uğramışken’ girdi Adem’in hayatına. İkisinin de gizli bir ajandası yoktu ve gözümüzün önünde âşık oldular. Ama hayat bu, karmaşık olacak ki tadı çıksın. Adem’in kendisiyle barışının ardından aileyle barışı, üstüne bir de baba olup mutluluktan deliye dönüşü de bu döneme denk geldi.

Boran ailesiyle bağlar yeniden kurulurken, Dilara da işin ta en başında umduğu mutluluğu yakalayabileceğini düşündü haklı olarak. Fakat o trenin bu istasyondan çoktaaan kalktığını görüyoruz değil mi?

Bu cümleler gidişatı açık ediyor

İşte her şeyin ilginçleştiği, sıradanın dışına çıktığı yer de tam burası. Bu iki kadının ilişkisinin evrileceği yer. Adem gibi haşin bir tavırla belirtmesek de Güneş, Adem’in, dolayısıyla Umut vasıtasıyla Dilara’nın da hayatında olacak, belli bu.

Peki nasıl yürüyecek bu ilişki? Dün geceki bölümü izlemeden önce bile diyorum ki ipuçları çoktan verildi bile; üç karakterin üç cümlesi gidişatı açık etti. Hangi üç cümle?

  1. Dilara, “Nerede benim hikâyem? Düşünüyorum düşünüyorum, hayatımdaki hiçbir hikâyede merkezde değilim ben” demişti. Adem’in bile kendini bulmasına meydan veren Dilara elbette merkezde olduğu bir hikâye yazacak kendine.
  2. “Mutluluğumun başka bir kadını tarumar edeceğini bilmiyordum” diyen Güneş zaten en başından beri ‘kötü kadın’ tiplemesi olarak çıkmadı karşımıza; bundan sonra da kötü olmayacak.
  3. “Anne-baba arasındaki ilişki bir çocuğun üçüncü ebeveynidir” diyen Osman (Güven Murat Akpınar) da noktayı koyuyor sanırım. Bu ilişki bal gibi yürüyecek ve gerçek hayatta da olması gerekeni hiç değilse ekranda olduracaklar galiba diye düşünüyor insan.

Uzun lafın kısası, Dilara da biziz, Güneş de. ‘İstanbullu Gelin’i gayet iyi tanıdığımız o duygusal bocalamalara rağmen aklıselimi kaybetmeyen ve en önemlisi birbirini yemeyen güçlü kadınları için seviyoruz.

 Popüler kültür dünyasının en büyük depremlerinden birini yaratan, bütün dünyanın konuştuğu belgeseli kaçırmayın. Michael Jackson’ı dinlemeye devam mı tamam mı kararını izledikten sonra verirsiniz. 

Beş program

Yerli dizi: ‘Hercai’. İstanbullu Miran’la Midyatlı Reyyan’ın aşkı. (atv, cuma, 20.00)

Macera filmi: ‘Triple Frontier’. Bir grup eski Özel Kuvvetler subayı, uyuşturucu baronunu soymaya karar verir. (Netflix)

Komedi filmi: ‘We’re the Millers/Bu Nasıl Aile!’. Uyuşturucu satıcısının sahte ailesi. Jennifer Aniston, Jason Sudeikis ve Emma Roberts var. (Foxlife, cumartesi, 21.30)

Yabancı dizi: ‘The Rookie’. Los Angeles Polis Departmanı’na katılarak hayallerini gerçekleştiren yaşlı çaylak. (Foxcrime, pazartesi, 20.30)

Yarışma: ‘Abbas Güçlü ile Büyük Oyun’. 250 bin lira ödüllü en iyi bilgisayar oyunu yarışması.
(Kanal D, çarşamba, 23.45)

12

12 bin yıllık tapınaklara ev sahipliği yapan Göbeklitepe’den söz ediyoruz. Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarında 1963’te keşfedilen ve yıllar içinde yapılan kazılarla tarihe ışık tutan Göbeklitepe’deki çalışmalar, arkeoloji başta olmak üzere tüm bilim dünyasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Neolitik döneme ait bu kutsal alan 1995’ten bu yana pek çok bilim insanının çalışmalarına konu oldu. Dekoratif yontulmuş taşlar ve T biçimli sütunlarıyla uygarlık tarihinin sıfır noktası kabul edilen bu sırlarla dolu mekânın bilinmeyenleri, Kültür Bakanlığı tarafından ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilen 2019’da ekranlara geliyor. (National Geographic, pazar, 20.00)

 

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