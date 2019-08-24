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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ / abaris@hurriyet.com.tr
24.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dayatma devri sona erdi

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Dayatma devri sona erdi

Victoria’s Secret, düşen satışlardan sonra, melekleri podyumda gezdirdiği defilesini iptal etti. Sebebin ise, dolgulu sutyenleriyle nam salan firmanın beden olumlama akımını ıskalayıp, demode kaçması olduğu söyleniyor. Sahiden iç dünyamızda neler oluyor? Her yıl 21 milyondan fazla sutyen satan, Marks&Spencer iç giyim departmanının başındaki isim Soozie Jenkinson ile konuştuk.

◊ Bir bilene soralım: İç çamaşırı dünyasında neler oluyor?

-Rahatlık artık en az şıklık kadar önemli. Bir dönem yüzüne bakılmayan spor sutyenlerinin hem spor salonlarında hem sokakta hatta gece kulüplerinde bile giyilmesini böyle açıklayabiliriz. Ama şöyle de bir durum var. Eskiden bu tip çamaşırlar sadece rahatlığı ön plana alırdı. Çok alımlı değillerdi. Şimdi hem tarz hem de rahat parçalar var piyasada...

Bir daha dolgulu sütyenler takmayacak mıyız, demode mi oldu bu parça?

-Bence artık bazı şeyleri kalıplara sokma devri bitti daha ziyade. İsteyen istediğini giyiyor. Tek tip kadın yok, bunun artık bilincine varıldı. Dayatma devri sona erdi diyebiliriz. Dolgulu sütyenle kendinizi rahat hissediyorsanız onu giyersiniz. Ya da sporcu sutyenini tercih ederseniz, onun da farklı alternatifleri var. Kadınların beden olumlama akımıyla özgürleştiğini düşünüyorum. Herkes bir rahatladı...

İç çamamaşırı alanında bir devrim mi yaşıyoruz yani?

-Bu tanım biraz dramatik oldu ama öyle de denebilir. Çoktan başlamıştı bu hareket.

Size göre iç giyim dünyasının altın çağı hangi dönem?

-Ben her zaman vintage esintili parçaları çok seviyorum. 1930’lu yıllara gönderme yapan desenler favorilerim arasında. Tatlı bir romantizmi var. Danteller, yüksek beller, çiçek desenleri... Kadınları özel hissettirdiğini düşünüyorum. İlkbahar-yaz koleksiyonumuzda bu parçalara sıklıkla yer vermiştik. Çok da iyi sonuçlar aldık.

Peki bundan sonra trendler neler olacak?

- İki yıldır ‘bralette’ modeline ilgi sürüyor. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Artık daha doğal, bedenle bütünleşen siluetler göreceğiz. Teknolojik gelişmeler de devam ediyor. Bunun da yardımıyla dikişsiz tasarımlar daha ön planda olacak.

Dayatma devri sona erdi



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