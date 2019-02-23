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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU
23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dans ettiğimi söylediğimde, ‘Duymadan nasıl yapıyorsun’ diye soruyorlar

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Dans ettiğimi söylediğimde, ‘Duymadan nasıl yapıyorsun’ diye soruyorlar

Kimi işitme cihazıyla az duyuyor, kimi hiç duymuyor. Tango eğitmeni Hakan Merter’in adımlarını izleyip işaret dili tercümanı Neveda Öner’in çeviri desteğiyle tango yapmayı öğreniyorlar. Onlarla bir derse katıldık, ne hissettiklerini sorduk.

Cumartesi günü, Unicorns Turkey Eğitim ve Danışma Merkezi... Bir odadan hafif hafif tango tınıları yükseliyor. Kişisel dönüşüm eğitimleri, yabancı dil programları ve çocuklara yönelik atölyeler de düzenlenen bu merkezde, tango eğitmeni Hakan Merter, İşitme Engelliler Derneği’nden altı öğrencisine tango adımlarını öğretiyor. Haftada bir gün, 1.5 saat; ücretsiz. Nisan ayında bir gösterileri olacak, ona hazırlanıyorlar. İşitme engelli bireylerin dans etmesi kulağınıza tuhaf gelmiş olabilir. Halbuki adımları öğrendikten sonra yapamayacakları şey değil. Zaten tango dersi alanlar arasında daha önce dans etmiş, halkoyunları oynamış olanlar var. Merter, “Burada güzel bir başlangıç yaptık. Neden dans etmesinler, neden tango yapmasınlar” diye soruyor. Ders sırasında yeni bir şey öğrendikleri için kendilerini çok iyi hissettiklerini, birbirlerine sarılmayı, birbirlerine yakın olmayı öğrendiklerini anlatıyor: “Bizim yapabildiğimiz ama onların yapamadığı şey, müzikle birlikte adım atmak. İşte bunu öğreniyorlar.” Merkezde görme engelliler için hızlı okuma, etkin anlama ve yoga programları düzenlendiğini de belirtelim.
Öğrenciler anlatıyor...
Feride Korkmaz:

Dans ettiğimi söylediğimde, ‘Duymadan nasıl yapıyorsun’ diye soruyorlar


 Daha önce salsa yaptım, hatta iki-üç yıl önce gösteriye çıktım. Dans bende bağımlılık yaptı. Derste mutlaka işiten biri oluyor, onu izleyerek adımları öğreniyoruz. Tango yapmayı hiç düşünmemiştim ama izliyordum. Böyle bir davet olunca başladım ve sevdim. Dans eden işitme engelli pek yok. Ben sadece bir-iki kişi biliyorum. Dans ettiğimi söylediğimde insanlar çok şaşırıyor ve “Duymadan nasıl yapıyorsun” diye soruyor. Bazen de önce dansımı görüyor, sonra işitme engelli olduğumu öğreniyorlar. O zaman daha çok şaşırıyorlar.
Sevda Köklü: Daha önce hiç dans etmemiştim ama çok istiyordum. Dokuz sene önce işyerimizde bir dans grubumuz vardı, ben de onlara katılmak istedim ama işitme engelli olduğum için, “Olmaz” dediler. Çok üzülmüştüm. Onlar dans ederken ben de onları izliyordum. Bu kursu bana İşitme Engelliler Derneği’ndeki arkadaşım söyledi. Seve seve katıldım ve burada çok mutlu oldum. Öğretmenimiz çok güzel anlatıyor. Ben cihazla az duyuyorum. Hiç duymayan işitme engelli arkadaşlarıma yardım ediyorum. Tüm işitme engellilere dans etmelerini tavsiye ediyorum. Bundan sonra dans etmeye devam ederim, mesela halkoyunları olabilir.
Süha Fatih: Daha önce hiphop yapmıştım. Tangoya da merakım vardı. Üniversitede bir hocamız, dansta her duygunun bir anlamı olduğunu anlatmıştı. Dans etmek insanın harekete geçmesini, daha yüksek düzeyde iletişim kurmasını sağlıyor. Keyif veriyor. Bambaşka bir dünyaya girmek gibi... Öğretmenimiz çok iyi, bize çok yardımcı oluyor.
Şenay Savul: Daha önce dans ettim ama çalışmaya başladığım için sadece bir hafta sürdü. Bugün ilk dersim, ilk kez tango yapacağım. Çok heyecanlıyım. Yapabileceğimi düşünüyorum. Daha önce halkoyunları da yaptım. Hatta geçen sene Yunanistan’da bir gösteri yaptık.

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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