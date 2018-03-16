Dâhi padişah: Mehmed

Uzun zamandır gündemde olan konu: Salı gecesi Kanal D’de izleyiciyle buluşacak olan ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde bir çağı kapatıp bir yenisini açan, toplam 32 yıl tahtta kalan bu Osmanlı padişahıyla ilgili neler izleyeceğiz, dizi nelere odaklanacak? Bir belgesel izlemeyeceğimizi, tarihi gerçeklerle kurgunun iç içe geçeceğini göz ardı etmeden, genel çerçeveyi özetleyelim.

◊ Dönem: 1451 ile 1453 arası

Ana hatlarıyla konu şöyle: 1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitaht’a doğru yola çıktığında Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Sultan Mehmed’in yanında getirdiği en değerli şey, koskoca cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetme hayali. Ancak gerçekleştirmenin önünde büyük engeller var. İçeriden ve dışarıdan.

◊ Mehmed’in donanımı

Kitap söz konusu olunca gözü başka bir şey görmeyen Mehmed Han’ın Arapça, Farsça, İtalyanca, Yunanca dahil yedi dil bildiği, Latinceyi anadili gibi konuştuğu rivayet ediliyor. Dünya tarihinin ilk fatihi Büyük İskender’in büyük hayranı olduğu, coğrafyaya, felsefeye, astronomiye, matematiğe büyük ilgi duyduğu, bilim insanına sarayının kapılarını açtığı biliniyor.

◊ Sultan’ın icatları

Bütün kıtaların detaylı ve doğru bir şekilde işlendiği ‘mücessem küre’nin ve 1478’de kullanacağı yangın roketi dışında, dizide Sultan Mehmed’in planlarını bizzat çizdiği, dönemin dev topları şahi toplarının ve bakır levhalarla kaplatarak oluşturduğu ilk zırhlı gemilerinin üstünde durulacak. Bu gemiler karadan denize indirilmesi de Mehmed Han’ın çizdiği haritalar ve planlar izlenerek gerçekleştirilmiş. Toprak tasfiye edilmiş, yollara içyağı ve zeytinyağına bulanmış kızaklar yerleştirilmiş. Sonrasında, askerin karşı yakaya geçirilmesi için fıçıları demirlerle birbirine bağlatarak uzun zincirlerle gerdirip,üzerine de tahta, taş ve toprak döşettirerek bir rıhtım oluşturmuş.

◊ Saray hayatı ve kadınlar

Sultan Süleyman gibi hareminde gözdesi olmak için birbirinin gözünü oyan kadınlar bolluğu olmasa da hayatında ilginç kadınlar var Mehmed Han’ın. Mesela Bizans İmparatorluğu’nun son amirallerinden Lukas Notaras’ın mimar kızı Eleni. Dizide Büşra Develi’nin canlandıracağı Eleni, Mehmed Han’a Konstantinopolis’in iç yapısını anlatacak, su yollarını, kalelerin güçlü ve güçsüz yerlerini işaret edecek. Bu entelektüel beraberlik nerelere gidecek, göreceğiz. Ayrıca en büyük muhalifi kudretli veziriazam, Çetin Tekindor’un oynadığı Çandarlı Halil Paşa’nın kızları da aşkları ve talipleriyle dizinin ilgi odaklarından. Hatta Hazal Filiz Küçükköse’nin canlandıracağı büyük kız Melike, Sultan Mehmed Han’a saplantılı bir aşkla bağlı. Karşılığını alacak mı? Henüz bilmiyoruz.

Geniş bir kadro

Kenan İmirzalıoğlu’nun Sultan Mehmed’i canlandıracağı dizide Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Leyla Tanlar gibi birçok ünlü oyuncu var. Sultan Mehmed’in devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’da da Çetin Tekindor’u izleyeceğiz. Taner Birsel, konuk oyuncu. O3 Medya’nın yapımcılığındaki dizide yönetmen

Cevdet Mercan, yapımcı Onur Güvenatam, senarist de Ercan Mehmet Erdem.

HAFTANIN PROGRAMI

Şahsiyet (puhutv, cumartesi)

Hakan Günday’ın yazdığı, Onur Saylak’ın yönettiği yeni polisiye dizinin ilk üç bölümü bugün yayında. Haluk Bilginer her zamanki gibi usta, şaşırtmıyor. Cansu Dere performansıyla, çekimler kalitesiyle şaşırtıyor.

BEŞ PROGRAM

Belgesel: Benim Sanatım, Bilge Alkor (NTV, bugün, 12.15)

Yeni dizi: 8.Gün (atv, pazartesi, 20.00)

Yeni dizi: Yasak Elma (Fox, pazartesi, 20.00)

Özel program: Dünya Mutluluk Günü, Mutluluk Projesi, Mert Fırat (TLC, salı, 21.45)

Futbol: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi (beIN Sports 1, bugün, 19.00)



