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    Daha sağlıklı bir Türk mutfağı için değiştirmemiz gereken 8 alışkanlık

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç'tan tavsiyeler...

    Yemekleri pişirirken kullanılan yağlar azaltılmalı. Kavurma, kızartma yerine sebzelerin fırında pişirilmesi ya da ızgara yapılması, köfte hazırlarken ekstra yağlar yerine daha yumuşak olması için içlerine sebzelerin ilave edilmesi ve bunların sahanda veya fırın tepsisinde çok az su ilave edilerek pişirilmesi gibi yöntemlere başvurulabilir.

    Türk mutfağında kıymalı harç kullanılarak yapılan musakka ve oturtmalarda da sebzeler önce kızartılıyor. Sebzelerin kızartılması enerji değerinin artmasına sebep oluyor. Yağın tekrar tekrar kullanılmasıyla oluşan trans yağlar sağlığımız için tehlikeli. Yine kavurma işlemi de yağın yanmasına, kanserojen madde oluşmasına neden oluyor.

    Pilav pişirilirken yüksek sıcaklıkta kavurmak sağlıklı olmaz, pirinçleri bol suda bekletmek hem zararlı kimyasallardan arınmasını hem de pilavın daha çabuk pişmesini sağlar.

    Fırın tepsisinin altına yağlı kâğıtlar konulabilir. Yağsız ızgara yapmaya yönelik dökme demir tavalar, buharlı pişiriciler, toprak kaplar, cam ürünler kullanılabilir.

    “Mangalda pişen etin tadına doyum olmaz” diyorsunuz ama ateşe çok yakın pişen etlerde kanserojen maddeler oluşmaya başlar. Bence dökme demirden bir tava edinmelisiniz, bu şekilde yağ kullanmanız gerekmeyecek. Etlerin yapışmaması için tavanın iyice ısındığından emin olmalısınız.

    Sebze yemeği yaparken, bir kilo sebze için iki kaşık yağ yeterli. Eğer kıyma ilave edecekseniz hiç yağ koymayabilirsiniz.

    Izgarada domates, kabak, patlıcan, havuç, mantar, biber gibi sebzelerinizi pişirebilirsiniz. Sebzeleri sotelerken yağ yerine çok az domates suyu ekleyebilir; bunu sarımsak, baharat ve aromalı otlarla tatlandırabilirsiniz.

    Böreklerinizi çok daha az katlı hazırlayabilirsiniz. Arasına iki tatlı kaşığı zeytinyağı, üç tatlı kaşığı yoğurt ve bir yumurta koyduğunuz sos ile lor peyniri, sebzelerle hazırladığınız harçlarla çok daha az kalorili ve sağlıklı hale dönüştürebilirsiniz.

    Etiketler: Türk mutfağı , Türk Yemekleri , sağlıklı beslenme
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