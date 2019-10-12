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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
İZLEMEDEN GEÇMEYİN Elçin Yahşi öneriyor
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Daha güvenli sular

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Daha güvenli sular

Dizi sektöründe yenilerini denemek yerine tutmuş formüllerden şaşmayanlar, daha güvenli sularda ilerliyor.

 Mesela ‘Seksenler’ kadroya yeni eklenen isimlerle kaldığı yerden devam edecek. Senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bora Tekay oturuyor. Kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Suzan Kardeş ve daha birçok isim var. Tanıtımında, “‘Seksenler’ dizisi Türkiye’nin, 1980’lerin başından günümüze değin geçen 39 yıllık geçmişinin ve değişiminin hikâyesidir. (…) Dizi, kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk olurken, o yılları yaşamış olanlar kadar yaşamamış olan gençlerin ve çocukların da ilgisini çekecek” diyorlar. Yeni dizinin ilk bölümü dün gece Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde izleyici karşısına çıktı bile. İkinci bölümse 14 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Türkiye-Fransa maçı öncesinde ekranlara gelecek. Dizi üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18.00’de izleyiciyle buluşmaya
devam edecek.
Beş program
Yeni film: Bu hafta sonu Filmekimi’nde gösterilen yepyeni film ‘The Laundromat’te sigorta sahtekârlığını araştıran dul bir kadın (Meryl Streep), Panama’da iki avukatın dünyanın mali sistemini istismar ettiğini açığa çıkarır. (Cumadan itibaren Netflix’te)
Kült western: İnsanı pazar sabahı erkenden ekran başına geçirecek kudrette bir klasik ‘İyi, Kötü ve Çirkin’de esrarengiz bir yabancıyla (Clint Eastwood), Meksikalı bir kanun kaçağının (Eli Wallach) tekinsiz iş ortaklığı var. (TRT1, pazar, 09.15; gece 00.45’te tekrarı var)
Yeni dizi: ‘Living with Yourself’te aşkta ve yaşamda hüsrana uğramış bir adam (sevimli Paul Rudd), gizemli bir tedavinin ardından eski benliğinin kendisinin daha iyi bir versiyonuyla değiştirildiğini fark ediyormuş. (Cumadan itibaren Netflix’te)
Punk film: ‘Arada’, Burak Deniz ve Büşra Develi gibi iki sevilen genç oyuncuyla bir dolu Instagram fenomeninin yer aldığı ‘ilk Türk punk filmi’. Ekşi Sözlük’te hakkında o kadar fena şeyler yazıyor ki, merak ediyor insan. (MovieSmart Türk, pazartesi,00.00)
Belgesel dizi: ‘Fabrikanın İçinden’ yeni sezonunda sevilen eşya ve gıdaların yapımında gereken yetenek ve teknolojiyi inceliyor.
(BBC Earth, pazartesi, 22.00)

Daha güvenli sular

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