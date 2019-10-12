Daha güvenli sular
Dizi sektöründe yenilerini denemek yerine tutmuş formüllerden şaşmayanlar, daha güvenli sularda ilerliyor.
Mesela ‘Seksenler’ kadroya yeni eklenen isimlerle kaldığı yerden devam edecek. Senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bora Tekay oturuyor. Kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Suzan Kardeş ve daha birçok isim var. Tanıtımında, “‘Seksenler’ dizisi Türkiye’nin, 1980’lerin başından günümüze değin geçen 39 yıllık geçmişinin ve değişiminin hikâyesidir. (…) Dizi, kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk olurken, o yılları yaşamış olanlar kadar yaşamamış olan gençlerin ve çocukların da ilgisini çekecek” diyorlar. Yeni dizinin ilk bölümü dün gece Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde izleyici karşısına çıktı bile. İkinci bölümse 14 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Türkiye-Fransa maçı öncesinde ekranlara gelecek. Dizi üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18.00’de izleyiciyle buluşmaya
devam edecek.
Beş program
Yeni film: Bu hafta sonu Filmekimi’nde gösterilen yepyeni film ‘The Laundromat’te sigorta sahtekârlığını araştıran dul bir kadın (Meryl Streep), Panama’da iki avukatın dünyanın mali sistemini istismar ettiğini açığa çıkarır. (Cumadan itibaren Netflix’te)
Kült western: İnsanı pazar sabahı erkenden ekran başına geçirecek kudrette bir klasik ‘İyi, Kötü ve Çirkin’de esrarengiz bir yabancıyla (Clint Eastwood), Meksikalı bir kanun kaçağının (Eli Wallach) tekinsiz iş ortaklığı var. (TRT1, pazar, 09.15; gece 00.45’te tekrarı var)
Yeni dizi: ‘Living with Yourself’te aşkta ve yaşamda hüsrana uğramış bir adam (sevimli Paul Rudd), gizemli bir tedavinin ardından eski benliğinin kendisinin daha iyi bir versiyonuyla değiştirildiğini fark ediyormuş. (Cumadan itibaren Netflix’te)
Punk film: ‘Arada’, Burak Deniz ve Büşra Develi gibi iki sevilen genç oyuncuyla bir dolu Instagram fenomeninin yer aldığı ‘ilk Türk punk filmi’. Ekşi Sözlük’te hakkında o kadar fena şeyler yazıyor ki, merak ediyor insan. (MovieSmart Türk, pazartesi,00.00)
Belgesel dizi: ‘Fabrikanın İçinden’ yeni sezonunda sevilen eşya ve gıdaların yapımında gereken yetenek ve teknolojiyi inceliyor.
(BBC Earth, pazartesi, 22.00)
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