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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
iizci@hurriyet.com.tr - Fotoğraf: Berkay gülüm
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çöllere düşmek erkeğe daha çok yakışıyor

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Çöllere düşmek erkeğe daha çok yakışıyor

Uzun yıllar ekonomi gazeteciliği yapan Demet Cengiz, ikinci kitabı ‘Aşk Olsun’da hayatından kesitler paylaşıyor: “Gurur duymadığım konuları da yazdım.”

Ekonomi yazarından aşk yazarına nasıl dönüştünüz?

- Şahsi alanda hepimizin konuları aynı: Hayatın anlamı, aşk, aile, arkadaşlar, ilişkiler, sağlık vs. Kendim için tuttuğum notları kitap yapmam önerilince aşka yelken açtım.

 Aşk, arkadaşlık, ilişkiler, aile... Hepsi sizin mahreminiz ama hiç tanımadığınız insanlarla paylaşıyorsunuz. Buna neden ihtiyaç duydunuz?

- Bir önceki kitabı basmak benim fikrim değildi. Orada önemli bir karar aldım. Son iki kitabımda yazdıklarımı en yakınlarıma bile anlatmıyorum. Biraz bildikleri hikâyelerin ayrıntısını öğrenince şaşırıyorlar. Bir önceki kitabı okuyan binlerce kişi bana içini döktü. Çünkü ben dökmüştüm. Öyle hep beraber döktük, hep beraber topluyoruz. Gurur duymadığım konuları da yazdım. Aşk acısı sarhoşluk gibidir. Kimse sarhoşluğu kabul etmediği gibi aşk yüzünden perişan olduğunu da söylemez. Söyleyen biri çıkınca da gider ona içimizi dökeriz ama gizlice.

 Size iyi geldi mi her şeyi olduğu gibi yazmak?

- Benden çok okurlara iyi geldi. Ben yazarken yüzleştim, onlar da okurken. Yüzleşmek başta öyle hissettirmese de sonrasında hep iyi gelir.

 Kitapta kendinizi “İlk adımı erkeklerin atması gerektiğini düşünen o tutucu kadınlardan biri” olarak tanımlıyorsunuz. Hâlâ aynı fikirde misiniz?

- Bu bir fikir değil, doğa meselesi. Bence çöllere düşmek erkeğe daha çok yakışıyor.

Çöllere düşmek erkeğe daha çok yakışıyor

Demet Cengiz Aşk Olsun İnkılâp Kitabevi 240 sayfa 20 TL

 

 

 

 

 

 

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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