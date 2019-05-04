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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Ali Tufan KOÇ
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çok çok uzak bir galakside... Gücün bittiği yerdeyiz!

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Çok çok uzak bir galakside... Gücün bittiği yerdeyiz!

Chicago’da gerçekleşen ‘Star Wars Celebration Week/Star Wars Kutlama Haftası’ kapsamında serinin sıkı hayranı 35 bin kişiyle dört gün geçirdim, galaksiden son havadisleri topladım ve ‘hayran’ psikolojisini biraz olsun anlamaya çalıştım. 4 Mayıs, ‘Dünya Star Wars Günü’nüzü şekerlendirecek notlar burada...

Her jenerasyonun bir efsanesi vardır” sözüyle açılıyor, 20 Aralık’ta gösterime girecek son ‘Star Wars’ filminin fragmanı. On binlerce hayran, Chicago’da nefesini tutmuş, yeni filmin adıyla ve görüntüleriyle ilk kez tanışırken “Tarih, 2019’u unutmayacak. Böyle bir yıl tarih boyunca daha da yaşanmaz. İnsanlığa bu kadarı yapılmaz” cümlesini işitiyorum, üzerindeki ağır Skywalker kostümüne bakmadan gözü yaşlar içinde konuşan 60’larındaki bir Japondan. İsyan sebebi, bu seriye vedayla sınırlı değil, derdi daha büyük: Marvel galaksisine ait yaklaşık 10 küsur yıla ve 20’ye yakın filme yayılmış ‘The Avengers’ın son filmi ‘Endgame’, televizyon tarihini yeniden yazmış dokuz senelik ‘Game of Thrones’un büyük finali ve 1977’den bugüne uzanmış dokuz filmlik ‘Star Wars’ destanın sonu aynı yıl içerisinde gerçekleşiyor; yas üzerine yas.

Başka bir galaksiye ışınlanmış gibi

Bir dizi ya da film serisine duyulabilecek ‘hayran’lığı, bir tür yaşam tarzına, hatta hayat gayesine dönüştüren bir kitle için, 2019 bir tür ‘kıyamet yılı’ olarak hatırlanacak. Önümüzdeki yıl galaksiler, evrenler, ırklar arası bu üç destandan geriye bol bol caps ve hatırı sayılır miktarda hashtag kalacak olmasına henüz kimse hazır değil. Chicago’dan çıkan başlık bu.

1999’dan beri düzenlenen, katılımcı sayısı bu yıl 35 bini bulan ‘Star Wars Kutlama Haftası” içinse “bir aile buluşması” yakıştırması bile hafif. Her dakikasında gerçekten başka bir galaksiye ışınlandığınızı düşünüyorsunuz. Otel odanıza çıkmaya çalışırken bir asansör dolusu Jedi askerinin arasında kalmak çok olağan bir sahne.  Aile bütçesini, çocuklarının isimlerini, hayatta arkadaşlarını ‘Star Wars’ ekseni etrafında kuran on binlerce insanın hayat hikâyesini duydukça ağzınızdan ancak şu cümle çıkabiliyor: “Güç sizinle olsun...”

Çok çok uzak bir galakside... Gücün bittiği yerdeyiz

Fanatikleri, Star Wars karakterlerin bürünmekle kalmayıp bazı sahneleri de canlandırdı. Ve etkinliğin en heyecan verici anlarından biri, The Mandalorian’la tanışma... (üstte).

Son filme dair neler biliyoruz?

* Küçük bir zaman zıplaması söz konusu: ‘Skywalker’ın Yükselişi’,Son Jedi’ın bıraktığı yerden değil, yaklaşık 1 sene sonrasından başlıyor.

* Lucas Film’in en tepesindeki isim Kathleen Kennedy daha evvel, son üçlemeyi oluşturan filmlerin sırasıyla Han Solo, Luke ve Prenses Leia’nın hikâyesine odaklanacağını açıklamıştı. İkinci film ‘Son Jedi’ çekimleri sonrası, Prenses Leia’yı canlandıran Carrie Fisher’ın ani ölümü, son filmin senaryosunu bir gecede çöp kutusuna gönderdi, hikâyenin nasıl tamamlanacağı baştan yazıldı. Hikâyenin ekseni Leia’dan Rey’e kaydı.

* Fragmanın en büyük sürprizi Prenses Leia’nın belirmesiydi. J.J. Abrams durumu aydınlattı: ‘Force Awakens’ çekimlerinden kalma, Carrie Fisher’in ‘kullanılmamış sahneleri’ tekrar elden geçirilmiş, biraz montaj ve azıcık dijital dokunuşla, son filme birkaç sihirli sahne olarak serpiştirilmiş. Prenses Leia’nın bir tür hologramını ya da dijital yansımasını değil, bizzat kendisini izleyeceğiz.

* Üç triloji boyunca devam eden ‘Skywalker’destanı, Bölüm 9 ile noktalanıyor. Bir başka deyişle, 1977’den beri, 8 filmlik hikâye artık sona bağlanıyor. Abrams ve Kennedy, panel boyunca birkaç kez bunu tekrarladı. Biz de altını çizelim.

Çok çok uzak bir galakside... Gücün bittiği yerdeyiz

Prenses Leia dönüyor ama nasıl?

Skywalker’a veda Mandalorian’a merhaba

Disney’in, bir süredir kendi yayın platformunu kurma hazırlığında. Netflix, Amazon, Apple, Hulu ve HBO gibi devler arasındaki ‘streaming’ savaşına dahil olmak için, elindeki en güçlü silahı, galaksiden aşırdığı ışın kılıcını çıkarıyor gururla. Kasım ayında dolaşıma girecek ‘Yıldız Savaşları’ dizisi, ‘The Mandalorian’dan ilk görüntüler ve fotoğraflar, ‘hayran’ katında ‘hayranlıkla’ karşılandı. Üzerinde “George Lucas’ın uzun zamandır çekmek istediği televizyon dizisi” etiketi olmasının payı büyük. The Mandalorian, kronolojik olarak ‘Jedi’nin Dönüşü’nün 5 yıl sonrasına denk düşüyor. Daha önce hiç tanışmadığımız bir karakter olan The Mandalorian (seri boyunca maskesini hiç çıkarmayacak olan Pedro Pascal) ile galaksinin daha evvel ayak basılmamış bir dönemindeyiz. Yeni seri sayesinde bir yandan galaksinin yeni türleri, toprakları, uzay gemileri ve silahlarıyla tanışacağız.

Çok çok uzak bir galakside... Gücün bittiği yerdeyiz

Neden 4 Mayıs?

1978 yılında hayranlar, bir Star Wars klasiği olan “May the Force Be With You (Güç Seninle Olsun)” sloganını “May the Fourth Be With You” (Ayın dördü seninle olsun) şeklinde yeniden dile getirdiler. Amerikalı hayranlar tarafından 4 Temmuz’u kutlamak için başlatılsa da ertesi yıl 4 Mayıs 1979’da, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın görevi teslim alışını kutlamak için ‘The London Evening News’de çıkan bir reklamdaki “May the Fourth Be With You, Maggie” yazısından ilhamla galaksi kutlaması 4 Temmuz’dan 4 Mayıs’a çekildi. O günden ‘Star Wars’ hayranları 4 Mayıs’ı günleri olarak benimsedi ve Lucas Film de özel etkinlikleri ve indirimli ürün satışlarıyla kutlamanın dozunu her yıl yükseltti. Slogan, Türkçe dahil birçok dilde, çeviride kaybolduğu için ‘Star Wars Günü’ isminde karar kılındı.

Yeni ‘Star Wars’unuzu nasıl alırdınız?

VR deneyimi, video oyunu derken Lucas olabilecek her alanda yeni ‘Star Wars’ hikayeleri yaratmaya devam ediyor. İnteraktif VR hikayesi olarak sunulan ‘Vader Immortal’ ve EA ile ortaklaşa piyasaya sürülecek video oyunu, Cal Kestis adlı yeni bir Jedi kahramanını piyasaya sürecek ‘Star Wars: Jedi Fallen Order’ın yeni sürümü bu yılın taze meyveleri.

 

 

 

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