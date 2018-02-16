Çocuklar inanın, inanın çocuklar güzel günler göreceğiz, çiçekli günler

Menekşe: Menekşeler çok derin saksılardan hoşlanmıyor. Saksıların delikli, toprağının torflu olması da önemli. Gün ışığını sevmesine karşın direkt güneşi sevmeyen menekşeler batıya bakan balkon cepheleri için ideal.

Aslanağzı: Rengârenk ve zarif çiçekleri olan aslanağzı güzel olduğu kadar faydalı da… Çünkü bu bitkiyi çay olarak da içebilirsiniz. Bol ışıktan ve sudan hoşlanıyor. Toprağının her daim nemli olmasında fayda var.

Zinya: Çiçekleri farklı renklerde büyük ve katmerli olduğu gibi, küçük çiçekli olan türleri de bulunuyor. Yetişmesi ve bakımı oldukça kolay… Bol ışık ve güneşli yerlerle birlikte, suyu da çok seviyor ve baharda açmaya başlıyor.

Lale: Türüne göre eylülde başlayan lale ekimleri mart ayının ilk haftasına kadar devam edebilir. Lale soğanı çukurlarını veya kanalını mümkünse 10-15 gün önceden açın ve dikime geçmeden önce sulayın. Çukurlar arasında beş santim mesafe olmasında yarar var.

Petunya: Bütün yaz boyunca açan, çok fazla renk ve çeşidi bulunan, uygun şartlarda yıllarca yaşayabilen bu çiçek yarı gölge alanları seviyor. Rüzgâr ve soğuktan çabuk etkilenen petunyaların dibinin sürekli nemli olması gerekiyor.

Şebboy: Çok güzel bir görünüme ve büyüleyici bir kokuya sahip! Adını da zaten Farsçadaki ‘gece kokusu’ kelimesinden alıyor. Akdeniz çiçeği olan ve doğada da bulunan şebboylar 50-60 santime kadar uzayabiliyor.

Alev Çiçeği (Floks): Yazın balkonunuzda kartopu misali çiçek topları görmek, akşamları nefis bir koku duymak istiyorsanız alev çiçeği tam size göre. Bahçe ve yol kenarına da ekebileceğiniz bu çiçek, nemli toprağı ve yarı gölgeli alanları seviyor.

Budamanın ve tohum ekmenin tam zamanı

Şubat ayı balkon-bahçelerde ekim ve bakım zamanı olduğu kadar, ağaçlar için de bakım ve dikim zamanı. Hava şartlarını göz önünde bulundurarak yağışsız havalarda meyve ağaçlarını ve süs bitkilerini budayabilir, yerini değiştirmek istediğiniz ağaçları nakledebilirsiniz. Göztaşlı kireçle badana edebileceğiniz ağaçların diplerinin çapalanmasıyla birlikte, kalem aşıları da bu ayın sıcak günlerinde yapılabilir. Sebze bahçelerindeyse bu ay yastıklar hazırlanarak fasulye, kavun, patlıcan, kıvırcık salata gibi sebze tohumları ekilebilir. Havanın sıcak gittiği yerlerde maydanoz, pancar, turp, marul, sarmısak, pırasa, enginar fideleri, çilek kökleri de dikilebilir.

Mevsim uyarıları

-- Bahar gelmiş gibi görünse de aldanmayın. Bu yıl kış hafif geçti. Yağmur yeterince yağmamış, kar düşmemiş ve bahar her yerde yüzünü erken göstermiş olsa da yanılmayın.

-- Eğer balkonlar camlı ve hâlâ yaşanabilecek şubat soğuklarına karşı korunaklıysa, yıllık otsu bitkileri şimdiden ekmeye başlayabilirsiniz. Eğer balkonda korunaklı bir alanınız yoksa bu çiçekleri ekmek için mart sonu-nisan başını beklemenizde fayda var. ‘Alev çiçeği’ de denilen floks, petunya, menekşe, zinya, aslanağzı ve şebboy aralarda ekilebilecek çiçeklerin bazıları. Ayrıca baharı lalelerle şenlendirmek istiyorsanız bu çiçeğin soğanlarını da bugünlerde saksılarla buluşturmanız gerekiyor.