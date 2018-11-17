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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hürriyet Cumartesi
iizci@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Recai GÜLTEKİN
17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çocuk romanı yazmak yetişkinler için yazmaktan çok daha zor

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Çocuk romanı yazmak yetişkinler için yazmaktan çok daha zor

Hürriyet aile-çocuk yazarı Ömür Kurt, yeni romanıyla karşınızda. ‘Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu’nu sadece çocuklara değil, yetişkinlere de yazdığını söyleyen Kurt, “Bu kitapta dünyaya gökyüzünden, kuzey ormanlarından yola çıkan bir yabanördeği ailesinin gözünden baktım. Yukarıdan bakınca iyiyle kötü, güzelle çirkin, zenginle fakir, savaşla barış apaçık görünüyor” diyor.

Gazetecilikte çocuk ve gençlere yönelik konularda uzmanlaşmayı seçmenizin nedeni ne?

- Bir klişe vardır. Yetişkinler, çocukların başını okşar ve “Çocuklar geleceğimizdir” der. Sahiden buna inanarak mı söylerler, bilmem. Çocukların bir ülkenin geleceği olduğunu söyleyenler buna inanarak yaşamalı, davranmalı. Ben bugün karşı karşıya olduğumuz tüm sorunları çocuklarla aşabileceğimize inanıyorum. Bu nedenle onlar için yazıyorum, onların eğitimine kafa yoruyorum, onlarla bir aradayım. Onlara anlatmak, yetişkinlere anlatmaktan kolay.

Çocuk romanı yazmak yetişkinler için yazmaktan çok daha zor

Cinsel istismarı, şiddeti öven çocuk kitaplarının bazıları sosyal medyada ifşa ediliyor. Ama fark edilmeyenler de var. Bir ebeveyn neye göre seçecek kitabı?

- Bir defa merdiven altı yayınevlerinden uzak duracaklar. Türkiye’de çok güzel çocuk kitapları yazan yazarlar, iyi çizerler, doğru mesajı öne çıkarmayı başaran çok iyi yayınevleri var. İyi yayınevlerinin kitaplarında bu saydığımız olumsuz mesajların hiçbiri bulunmaz. Yalnızca kimin yazdığı, kimin bastığı belli olmayan kitaplarda böyle kötü mesajlar var. Bu nedenle anne babalar ve öğretmenler, nitelikli yayınevlerinin kitaplarını seçip, okumalı, çocukla birlikte değerlendirmeli.

Çocuk romanı yazmak zor mu?

- Bence çocuk romanı yazmak yetişkinler için yazmaktan çok daha zor. Yetişkinlere yazarken insan çoğu zaman denetime ihtiyaç duymaz ama çocuklar için yazdığımızda bir özdenetim gerekir. Bir defa çocuğun algı düzeyine ve yaşına dikkat ederek yazmak şart. Sözcükleri özenle seçmek, cümleleri anlayabileceği şekilde dizmek, sınırsız bir düşünce evreninin içinde kolay, anlaşılır ve edebi olmak gerekiyor.

Çocuk romanı yazmak yetişkinler için yazmaktan çok daha zor

Dünyadaki tüm dengesizlikler insan işi

Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu’ yeni romanınız. Kitapta vermek istediğiniz mesaj ne?

- Bu kitap Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından ‘2017 yılının çocuk romanı’ seçildi. Bu benim için çok önemli bir ödül. Çünkü bu kitabı sadece çocuklar için yazmadım, herkes için yazdım. Bugün Türkiye’den yola çıkan bir kuş, özgürce Yunanistan’a ulaşabiliyor; ama bir insan eline valizini alıp bir sınırın ötesine geçemiyor. Sınırlar da insan işi, savaşlar da… İnsanlığın bitmek bilmez hırsı Dünya’nın sorunlarının katlanarak artmasına sebep oluyor. Yeryüzündeki insan sayısı hızla artarken, hayvanların sayısı aynı hızla azalıyor. Beton yığınlarıyla dolu şehirler hızla büyürken, bin bir çeşit bitki türleriyle dolu yeşil alanlar hızla küçülüyor. Bu gidiş bizi felakete sürükleyecek. Bu sebeple bu kitapta dünyaya gökyüzünden baktım. Kuzey ormanlarından yola çıkan bir yaban ördeği ailesinin gözünden. Yukarıdan bakınca iyiyle kötü, güzelle çirkin, zenginle fakir, savaşla barış apaçık görünüyor. Kitapta, dünyanın tüm dengesizliklerinin insan işi olduğunu anlatmayı, yaşarken sadece kendimizi değil hayvanları ve bitkileri de düşünmemiz gerektiğini, yani ince düşünmenin erdemini de okuyuculara anımsatmak istedim.

Türkiye’de çocukların yaşadığı en önemli problemin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

- Şimdiye dek çocuklara “Sen sus bilmezsin” denildi, artık “Çocuklar her şeyi anlıyor, yanında konuşmayalım” deniyor. Bizim toplumumuzda çocuklar evin ferdi veya fikri alınması gereken bir birey olarak görülmüyor. Onlarla ilgili her şeye yetişkinler karar veriyor. Oysaki bu toplumu oluşturan insanların yarısı çocuk. Bu nedenle ne istedikleri, ne hissettikleri önemli. Eğer bu toplumda demokrasi kültürü geliştirmek istiyorsak, çocukların da söz hakkı olduğunu, onların da birer birey olduğunu kabul etmeli, fikirlerini önemsemeliyiz.

Çocuk romanı yazmak yetişkinler için yazmaktan çok daha zor

Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu
Ömür Kurt
Altın Kitaplar
96 sayfa
12 TL

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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