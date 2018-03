Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

Gelecek” dediler. İnanmadım ama yine de gittim: Olmaz ama oğlunun mekânı ya, bakarsın çıkar gelir diye... Nişantaşı Sets’in açılış kalabalığında koca dükkânı bir solukta gezip eski Başbakan Tansu Çiller’i aradım. Oğlu ve eşi oradaydı, davetlilerle ilgileniyordu ama kendisi yoktu. Haklı çıktım: Tansu Çiller ‘insana karışmama’ prensibini oğlunun hatırına bile bozmamıştı. Hazır gelmişken nasıl bir yer, bari size onu anlatayım...

Sets, Atiye Sokak’tan girince arkaya doğlu bölümlü bölümlü uzanan, en arka tarafta bir bahçeyle sonlanan, kocaman bir mekân. Arkadaki bu gizli saklı bahçeye inat, ön tarafta görmek ve görünmek için ideal bir terası var. Siz bu terastan Atiye’yi, sokağın gelip geçen kalabalığı da sizi seyrediyor hiç çekinmeden, rahat rahat...

Yeni mi? Yeni. Peki nesi?



◊ Konsept, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani her şey: Sabah kahvaltıyla başlıyor, öğle kafe gibi takılıyor, akşamüstü bistro, akşam restoran, gece bar oluyor.

◊ Mönü, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani döktürmeli: Sevenine füme et de var; susamlı enginar, portakallı kısır, ev yapımı sucuk, somon kavurma hatta hindi ve kuzu tandır da...

◊ Dekor, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani dar alanda kısa paslaşmalı: Bol sosyalleşmeli sıkışık nizam oturmalı, duvarlar eski filmler falan, retro dokundurmalı.

◊ Ahali, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani: Giyinip süslenip gelmiş Anadolu Yakalılar; üstünde kot/eşofman ne varsa sokağa inmiş semt sakinleri... Galata’dan renkli saçlı iki-üç blogger; Taksim’den gördüğü her şeye bayılan iki-üç ekspat; Cihangir’den birkaç az meşhur...

◊ Farklı mı? Hayır...

◊ İş yapar mı? Kesin!

◊ Peki ne zamana kadar?

Tıpkısının aynısı daha yeni bir yer açılana kadar.



Şoför Kazım Oğlak

GECENİN İNSANLARI

UBER’in müşterisi daha kaliteli

◊ Hangi saatler arasında şoförlük yapıyorsun?

- Öğle üçten gece üçe kadar.

◊ Kaç yıldır?

- 24.

◊ Nasıl etkiliyor hayatı?

- Yarasa gibiyiz. Her işimiz ters. Tek bir avantajı var.

◊ Nedir o?

- Her sabah sanki pazarmış gibi çoluk çocuğumla uzun uzun kahvaltı edebiliyorum.

◊ UBER tartışmasına ne diyorsun?

- Valla yasal olsa ben de geçmek isterim. Hem kendime çalışmış olurum hem de UBER’in müşterisi daha kaliteli.





CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Aleyna Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Athena Samsun Grand Sheraton’da, Sertab Maslak Unique İstanbul’da, Berkay Antalya Jolly Joker’da, Kenan Doğulu Zincirlikuyu Zorlu PSM’de, Nazan Öncel Moda Kayıkhane’de, Teoman İzmir Ooze Venue’de...





Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?

* Miami’nin ünlü parti konsepti ‘Do Not Sit on the Fourniture’un bu akşam Harbiye Klein’a geleceğini...

‘İstanbul Oturma’ sloganıyla yapılacak gecede Behrouz, Bar25 ve ‘Man-0-To’yla tanıdığımız DJ NU’nun çalacağını...

* İhtiyacı olanlarla dayanışmayı sağlayan geleneğimiz ‘askıda ekmek’in kent hayatına uyarlandığını...

Biletix’ten bilet alırken fazladan bilet alarak bir üniversite öğrencisinin de o etkinliğe katılmasını sağlayabildiğinizi...





51 TL



Bir Karaköy klasiği olan Ma’na Meyhanesi’nde mönüde bulunan rakı çeşidi sayısı.