Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
Savaş ÖZBEY - sozbey@hurriyet.com.tr
30.03.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

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Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

Tansu Çiller’in oğlu Berk Çiller’in, Atiye Sokak’taki yeni mekânı Sets’in açılışında Nefise Karatay, Sumru Yavrucuk, Bekir Aksoy hatta Özer Uçuran Çiller bile vardı ama gözler eşi Tansu Hanım’ı nafile aradı....

Gelecek” dediler. İnanmadım ama yine de gittim: Olmaz ama oğlunun mekânı ya, bakarsın çıkar gelir diye... Nişantaşı Sets’in açılış kalabalığında koca dükkânı bir solukta gezip eski Başbakan Tansu Çiller’i aradım. Oğlu ve eşi oradaydı, davetlilerle ilgileniyordu ama kendisi yoktu. Haklı çıktım: Tansu Çiller ‘insana karışmama’ prensibini oğlunun hatırına bile bozmamıştı. Hazır gelmişken nasıl bir yer, bari size onu anlatayım...

Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

Sets, Atiye Sokak’tan girince arkaya doğlu bölümlü bölümlü uzanan, en arka tarafta bir bahçeyle sonlanan, kocaman bir mekân. Arkadaki bu gizli saklı bahçeye inat, ön tarafta görmek ve görünmek için ideal bir terası var.  Siz bu terastan Atiye’yi, sokağın gelip geçen kalabalığı da sizi seyrediyor hiç çekinmeden, rahat rahat...

Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

Yeni mi? Yeni. Peki nesi?

◊ Konsept, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani her şey: Sabah kahvaltıyla başlıyor, öğle kafe gibi takılıyor, akşamüstü bistro, akşam restoran, gece bar oluyor.
◊ Mönü, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani döktürmeli: Sevenine füme et de var; susamlı enginar, portakallı kısır, ev yapımı sucuk, somon kavurma hatta hindi ve kuzu tandır da...
◊ Dekor, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani dar alanda kısa paslaşmalı: Bol sosyalleşmeli sıkışık nizam oturmalı, duvarlar eski filmler falan, retro dokundurmalı.
◊ Ahali, bir Nişantaşı zamane klasiği. Yani: Giyinip süslenip gelmiş Anadolu Yakalılar; üstünde kot/eşofman ne varsa sokağa inmiş semt sakinleri... Galata’dan renkli saçlı iki-üç blogger; Taksim’den gördüğü her şeye bayılan iki-üç ekspat; Cihangir’den birkaç az meşhur...
◊ Yeni mi? Yeni...
◊ Farklı mı? Hayır...
◊ İş yapar mı? Kesin!
◊ Peki ne zamana kadar?
Tıpkısının aynısı daha yeni bir yer açılana kadar.

Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

Şoför Kazım Oğlak

GECENİN İNSANLARI

UBER’in müşterisi daha kaliteli

Hangi saatler arasında şoförlük yapıyorsun?

- Öğle üçten gece üçe kadar.

Kaç yıldır?

- 24.

Nasıl etkiliyor hayatı?

- Yarasa gibiyiz. Her işimiz ters. Tek bir avantajı var.

Nedir o?

- Her sabah sanki pazarmış gibi çoluk çocuğumla uzun uzun kahvaltı edebiliyorum.

UBER tartışmasına ne diyorsun?

- Valla yasal olsa ben de geçmek isterim. Hem kendime çalışmış olurum hem de UBER’in müşterisi daha kaliteli.

Çillerlerin Nişantaşı’ndaki yeni mekânı SETS

 

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Aleyna Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Athena Samsun Grand Sheraton’da, Sertab Maslak Unique İstanbul’da, Berkay Antalya Jolly Joker’da, Kenan Doğulu Zincirlikuyu Zorlu PSM’de, Nazan Öncel Moda Kayıkhane’de, Teoman İzmir Ooze Venue’de...

Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?

* Miami’nin ünlü parti konsepti ‘Do Not Sit on the Fourniture’un bu akşam Harbiye Klein’a geleceğini...
‘İstanbul Oturma’ sloganıyla yapılacak gecede Behrouz, Bar25 ve ‘Man-0-To’yla tanıdığımız DJ NU’nun çalacağını...
* İhtiyacı olanlarla dayanışmayı sağlayan geleneğimiz ‘askıda ekmek’in kent hayatına uyarlandığını...
Biletix’ten bilet alırken fazladan bilet alarak bir üniversite öğrencisinin de o etkinliğe katılmasını sağlayabildiğinizi...

51 TL

Bir Karaköy klasiği olan Ma’na Meyhanesi’nde mönüde bulunan rakı çeşidi sayısı.

  

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