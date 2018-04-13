Çeşme'nin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı! Nerdesin aşkım? -Mutfaktayım aşkım!
Neden Çeşme? Önümüz yaz, belki yolunuz düşer... Neden şimdi? Çünkü düşerse, yazı beklemeye de gerek yok... İkisi de yaz-kış açık ve şimdi en güzel zamanları... Biri Çeşme’nin çarşı çıkışında, diğeri Reisdere girişinde. Ama her ikisinin de sahipleri karı-koca, aşk ve lezzetle kuşatıyorlar uğrayanları.
GARO MAFYA'NIN KIZI VE DAMADI
KOLBURANOS’TA DAMLA İLE MERT
Garo Mafyan’ın damadı ve kızı onlar. Mekânın adı, soyadlarından: ‘Kolburan’. Fısıltı gazetesi okurları biliyor; tek başınıza gitseniz, bulamazsınız. Zaten dışarıdan, ahır gibi bir bina. “Orada zaten bütün mekânlar öyle” diyeceksiniz. Yok, bu eski bina falan değil; bildiğiniz ahır. Ama Mert ile Damla’nın burada kendi elleriyle yaptığı makarna ve pizzalar, bütün Çeşme’nin en iyileri olmaya aday: Soğuk et tabağı, odun fırınında sosis, kokoreçli ya da köy sucuklu pizza, karidesli makarna... Servis elemanları, ortam, gelip gidenler nasıl şeker, anlatamam. Sadece rezervasyonla çalışıyorlar. Geçen hafta gittik; bu mevsimde bile cuma aradık, pazara yer bulabildiler. (0533) 317 82 05
KABUKLU VE BALIKTA İDDİALILAR
HORASAN’DA AHMET İLE KEZBAN
Onların mekân ismi de soyadlarından: Horasan. Ama pizza ve makarna değil, kabuklu ve balıkta iddialılar. Çarşı çıkışındaki küçük dükkânlarında onlar da yine Çeşme’nin en iyisi olmaya aday. Sadece deniz ürünleri mi? Önünüze gelen sarma bile acayip lezzetli. Küçük olduğu için buraya da rezervasyonsuz gidemiyorsunuz, gittiniz mi de müdavimi oluyorsunuz. (0535) 884 06 00.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesinRafet El-Roman Bursa Hayal Kahvesi’nde, Gülben Ergen Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Sıla Mersin Yenişehir AKM’de, Gülşen Başakşehir MOİ Sahne’de, Levent Yüksel Vadistanbul Jolly Joker’de, MFÖ Kadıköy DasDas’ta, Kalben Kadıköy Dorock XL’de...
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Taksicilere UBER’de olduğu gibi, deniz taksilerine de rakip geldiğini: Navette...
Tıpkı UBER gibi, uygulama vasıtasıyla deniz ulaşımı hizmeti satın aldığınızı...
* Etiler’in Japon restoranı Miyabi’nin yaza özel ketojenik mönü yaptığını...
Proteinin tok tutma etkisinden yararlanıp 200-300 kaloriyle doyabildiğinizi...
* Ekstra Gastronomi’nin üç aydır dünyanın ünlü şeflerini ağırladığını...
17 Nisan’da kraliyet ödüllü Tony Singh’in viski-yemek uyumu çalışacağını...
79 TL
Bugün ve yarın Maçka KüçükÇiftlik Park’taki ‘Sokak Festivali’ne kombine bilet fiyatı. Müziğin yanında drone, dans, uçurtma, frizbi; ne ararsan var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle