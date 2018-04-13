Çeşme'nin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı! Nerdesin aşkım? -Mutfaktayım aşkım!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
13.04.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Çeşme'nin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı! Nerdesin aşkım? -Mutfaktayım aşkım!

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
Çeşme'nin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı! Nerdesin aşkım? -Mutfaktayım aşkım!

Neden Çeşme? Önümüz yaz, belki yolunuz düşer... Neden şimdi? Çünkü düşerse, yazı beklemeye de gerek yok... İkisi de yaz-kış açık ve şimdi en güzel zamanları... Biri Çeşme’nin çarşı çıkışında, diğeri Reisdere girişinde. Ama her ikisinin de sahipleri karı-koca, aşk ve lezzetle kuşatıyorlar uğrayanları.

GARO MAFYA'NIN KIZI VE DAMADI

KOLBURANOS’TA DAMLA İLE MERT

Çeşmenin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı Nerdesin aşkım -Mutfaktayım aşkım
Garo Mafyan’ın damadı ve kızı onlar. Mekânın adı, soyadlarından: ‘Kolburan’. Fısıltı gazetesi okurları biliyor; tek başınıza gitseniz, bulamazsınız. Zaten dışarıdan, ahır gibi bir bina. “Orada zaten bütün mekânlar öyle” diyeceksiniz. Yok, bu eski bina falan değil; bildiğiniz ahır. Ama Mert ile Damla’nın burada kendi elleriyle yaptığı makarna ve pizzalar, bütün Çeşme’nin en iyileri olmaya aday: Soğuk et tabağı, odun fırınında sosis, kokoreçli ya da köy sucuklu pizza, karidesli makarna... Servis elemanları, ortam, gelip gidenler nasıl şeker, anlatamam. Sadece rezervasyonla çalışıyorlar. Geçen hafta gittik; bu mevsimde bile cuma aradık, pazara yer bulabildiler. (0533) 317 82 05

KABUKLU VE BALIKTA İDDİALILAR

HORASAN’DA AHMET İLE KEZBAN

Çeşmenin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı Nerdesin aşkım -Mutfaktayım aşkım

Onların mekân ismi de soyadlarından: Horasan. Ama pizza ve makarna değil, kabuklu ve balıkta iddialılar. Çarşı çıkışındaki küçük dükkânlarında onlar da yine Çeşme’nin en iyisi olmaya aday. Sadece deniz ürünleri mi? Önünüze gelen sarma bile acayip lezzetli. Küçük olduğu için buraya da rezervasyonsuz gidemiyorsunuz, gittiniz mi de müdavimi oluyorsunuz. (0535) 884 06 00.

Çeşmenin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı Nerdesin aşkım -Mutfaktayım aşkım


CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Çeşmenin en aşk dolu ve lezzetli iki mekanı Nerdesin aşkım -Mutfaktayım aşkım
Rafet El-Roman Bursa Hayal Kahvesi’nde, Gülben Ergen Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Sıla Mersin Yenişehir AKM’de, Gülşen Başakşehir MOİ Sahne’de,  Levent Yüksel Vadistanbul Jolly Joker’de, MFÖ Kadıköy DasDas’ta, Kalben Kadıköy Dorock XL’de...

 

Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?

* Taksicilere UBER’de olduğu gibi, deniz taksilerine de rakip geldiğini: Navette...
Tıpkı UBER gibi, uygulama vasıtasıyla deniz ulaşımı hizmeti satın aldığınızı...
* Etiler’in Japon restoranı Miyabi’nin yaza özel ketojenik mönü yaptığını...
Proteinin tok tutma etkisinden yararlanıp 200-300 kaloriyle doyabildiğinizi...
* Ekstra Gastronomi’nin üç aydır dünyanın ünlü şeflerini ağırladığını...
17 Nisan’da kraliyet ödüllü Tony Singh’in viski-yemek uyumu çalışacağını...

79 TL

Bugün ve yarın Maçka KüçükÇiftlik Park’taki ‘Sokak Festivali’ne kombine bilet fiyatı. Müziğin yanında drone, dans, uçurtma, frizbi; ne ararsan var.

 

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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