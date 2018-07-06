'Robot değil, sağlıklı bir erkeğim'

* Kısa sürede yıldızınız parladı, ‘yeni jön’ diye anılmaya başladınız. Sebebi fiziğiniz mi yoksa oyunculuğunuz mu?

- Sadece fizikle bir şey olmaz. Benden daha yakışıklı birçok insan var. Oyunculuk bir bütün. Fizikten daha önemli olan bazen verdiğin bir ifade olabiliyor. Bunu size sağlayan da zekânız ve duygularınızdır.

* Ama yeni diziniz ‘Erkenci Kuş’ta sürekli üstsüzsünüz?

- Sürekli değilim (gülüyor). Bir hayran geçenlerde “Ferrariniz olsa siz üstünü örter misiniz” yazmıştı. Bu bir yaz dizisi. Karakter spor yapıyor, görsel tarafı var, kış gelince öyle olmayacaktır.

* Rol için de olsa ekranda bu kadar soyunmak sizi rahatsız ediyor mu?

- Hep sporla uğraştım. Takım arkadaşlarınız spor salonunda çıplak dolaşır ve çıplaklığa karşı bir rahatlığınız oluşur. O yüzden soyunmak beni rahatsız eden bir şey değil.

* Eskiden seksi kadın oyuncular reyting getirirdi. Artık kaslı erkekler mi getiriyor?

- Bu bir bütün. Önemli olan senaryoya o sahnenin uygun olması. Ben karakter için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdim. Haftanın beş günü boks ve crossfit yaptım. Reşadiye’de babamla kaldığım evin kış bahçesini bir spor salonuna çevirdim. Genetik olarak da şanslıyım.





Dram oynasam döktürürüm

* Sizi genelde aynı tarz karakterleri oynamakla eleştiriyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?

- Bu yorumları yapanlar dizileri izlemeyen, hakkımda her şeyi bildiğini düşünüp aslında hiçbir şey bilmeyenler. En önemsediğim şey tekrara düşmemek. ‘Gönül İşleri’nde aşiret çocuğunu canlandırdım, ‘Hangimiz Sevmedik’te diş hekimiydim, ‘Erkenci Kuş’ta önemli bir fotoğrafçıyı oynuyorum. Canlandırdığım Can karakteri dünyayı geziyor. Doğayla iç içe, vahşi bir tip. Lakabı; ‘albatros kuşu’. Bu, yedi yıl havada kalabilen, sürekli göç eden, tekeşli bir kuş.

* Sizi ekranda hep jön olarak izledik. Sizden karakter oyuncusu da olur mu?

- Ben hissettiğim her rolü oynayabilirim. Mesela Messi’yi alıp kaleye koyar mısın? Türkiye’de jön açığı varken, en iyi jön olmak da dururken neden karakter oyuncusu kafasına gireyim? Ayrıca romantik komedi figürü olmak hiç kolay bir iş değil.

* Oysa asıl ‘Dram oynamak zordur’ gibi bir algı vardır?

- Tam tersi. Mesela ben dram oynasam döktürürüm. Ama romantik komedi oynayabilecek oyuncu bulmak zor. Çünkü romantik komedi içinde aksiyon, aşk, komedi ve dram gibi birçok türü barındırıyor. Hem maskülen hem sert hem de romantik olacaksın.

* Gelecekte adınızı Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerin arasına yazdırır mısınız?

- Ben kendimi farklı bir yere koyuyor ve kimseyle kıyaslamıyorum. Orijinalliğimi koruma çabasında olan ve bana verilen rolü en iyi şekilde yapmaya çalışan biriyim.

Elleyenler oluyor ya da biri gelip, “Arkadaşım sizi çok beğenmiş, masamıza gelir misiniz” diyor, içtiğim kahveye sigarasını atıp gülümsüyorlar. Mesafeli olsam adım soğuğa, sıcak davransam flörtöze çıkıyor.





Cinsel enerjisi olmayan biri çok mutsuzdur

* Ülkenin en seksi erkeklerinden biri olarak görülmek ne hissettiriyor?

- Sabahları, “Ne kadar yakışıklıyım” diye uyanmıyorum. Allah böyle yaratmış, bununla barışmak gerek. Ben ünlü olduktan sonra bir anda insanlar bana bakmaya başlasaydı, “Aa ben ne oldum” diyebilirdim. Ama bunun öncesi de var.

* Hep mi ilgi görürdünüz?

- Ukalaca algılama ama çocukluğumdan beri hep okulun en yakışıklısıydım. Bana her zaman ilgi vardı. Bir şeyler yeni başlamadı yani, sadece arttı.

* Bu durumdan hiç çektiniz mi?

- Erkek arkadaşlarım dışarıya çıktığımızda “Senin yanında durmayalım, ekmeğimizle oynuyorsun” der. Bir yandan kendi çevrenizdeki dedikodu ağı çok çalışıyor. Hakkınızda olmayan hikâyeler uyduruluyor.

Robot değil, sağlıklı bir erkeğim

* Türkiye’nin ‘yeni en seksisi’ olarak hayatınızda seksin yeri ne?

- Cinsel enerjisi olmayan biri çok mutsuzdur. Bu konu benim için bütün sağlıklı insanlar kadar önemli. Devamını merak edenler; Akrep burcuyum, bu burcun özelliklerine bakabilirler.

* Çapkın mısınız?

- Birilerine bakıp yanına giderek konuşmak gibi bir tavrım hiç olmadı. Bir ortama girdiğimde kadınlar onlara bakıyorum sanmasın, yanlış anlamasınlar diye ateş isteyenlerin bile yüzüne bakmadan çakmağı uzatırım. Buna rağmen, bir gün mekânda bir kız gelip “Niçin hepimize sırtını dönüyorsun? Bu daha çok hoşumuza gidiyor” dedi.

* Peki, nasıl ilişki kuruyorsunuz?

- İlişkilerim hep doğal akışında başladı. Tesadüfen tanışıp birbirimizi beğendik. Bu noktada çok sağlıklıyım.

* Nasıl bir kadın sizi etkiler?

- Fiziksel özellik söyleyemem. İfadesı, aurası, tılsımı olan, asil görünümlü ve ruhlu, espri anlayışına sahip, güldüren ama bunu yaparken maskülen olmayan kadınlar...

* Maço musunuz?

- Centilmen olunması gereken yerde centilmenim, maço olunması gereken yerde maçoyum. Ben biraz her şeyim.

* Şimdi hayatınızda biri var mı?

- Robot değil, sağlıklı bir erkeğim. Hayatımda birinin olması normal. Ama olsa da o kişinin aile yapısını düşünerek bunları konuşmayı doğru bulmuyorum.

Atatürkçüyüm, belli ilkelerim var



* Apolitik misiniz?

- Her şeyle ilgili fikrim var ama politika konuşmayı sevmem. Atatürkçüyüm, belli ilkelerim ve değer yargımlarım var. Hümanistim, iyi bir insan olunması gerektiğine inanıyorum.



* Türkiye ve dünya gündemine dair fikirleriniz neler?

- Hukuk fakültesi boyunca arkadaşlarımızla sohbetlerimiz, hep sorunları çözmek üzerineydi. Ama Türkiye öyle bir ülke ki her gün yeni bir sorun var. Birçok sorun da sizi aşıyor. Ben de bir şeyleri fark edip sonu olmadığı için konuşmaz hale geldim.



* Bir hukuk büronuz var değil mi? Günümüzde hukukla uğraşmak zor mu?

- Çok zor. Ortağım Burak, çok komik bir çocuktur ama buradaki sıkıntılar öyle birinin bile karakterini değiştirecek

noktaya getirdi.



* Çözüm?

- Politika, eğitim, futbol, hukuk, tıp... Hepsinin özünde insan var. Medeniyet denen şey olmadığı sürece, istediğiniz kadar müthiş kanunlar çıkarın, algılayacak beyin ve hukuk kültürü yoksa işimiz iş!

Asla homofobik değilim

* Üç sene önce sosyal medyada “Asla eşcinsel rolü oynamam” diye bir açıklama yaptınız...

- Twitter’da hayranlar soru soruyordu. Bu cevabı da yazan ben değildim, babamdı. O zamanlar benim işlerime çok müdahildi.



* Oynar mısınız yani?

- Bugüne kadar iç dünyamla paralellikleri olan, kendimi yansıtabileceğim karakterler seçtim. Bu anlamda öyle bir karakteri yansıtamayacağımı düşünüyorum.



* İç dünyanızla paralellik göstermiyor diye katili de mi oynayamazsınız?

- Orada iç dünyamdaki öfke duygusunu bulmaya çalışarak oynayabilirim. Ama diğeri bende hiç olmayan bir şey.



* Homofobik misiniz?

- Asla homofobik değilim.



* Gay’lerin ilgisi sizi rahatsız ediyor mu?

- “Bir şeylerin ilgisinden rahatsız oluyorum” demek şımarıklık olur, herkes bana ilgi gösterebilir. Ama bir kadın ya da bir adam beni taciz ederse her insan gibi bundan rahatsız olurum.



* Çok tacize uğruyor musunuz?

- Dizim olmadığı dönemlerde çok fazla dışarıya çıkan bir adamım. Gittiğiniz mekânlardaki insanlar alkolün de etkisiyle yanınıza gelip sizi zorlayabiliyor. Bunu erkek ve kadın herkes yapıyor. Elleyenler oluyor ya da biri gelip, “Arkadaşım sizi çok beğenmiş, masamıza gelir misiniz” diyor, içtiğim kahveye sigarasını atıp gülümseyenler oluyor. Mesafeli olsam adım soğuğa, sıcak davransam flörtöze çıkıyor.

Hep bursla okudum, okulumu birincilikle bitirdim

* Suadiye’de doğduğunuzu ve avukat olduğunuzu biliyoruz. Peki, nedir bu kaşın, gözün temeli?

- Baba tarafım Yugoslav göçmeni. Babaannem Makedon. Annemin babası turuncu saçlı, altı dil bilen, İsviçre vatandaşı bir işadamı. Teyzem İskoçya’da yaşıyor. Ben tek çocuğum.

* Anne-baba?

- Onları hiç evli hatırlamıyorum. Ben çok küçükken ayrıldılar. Hafta içi annemle, hafta sonu babamla kalıyordum. Zeki bir babam var. Annem edebiyat mezunu. Bilfen Koleji’nden sonra İtalyan Lisesi’ne başladım. Bir yabancı dili, iki-üç ay içinde çözebilirim. Bu sayede hep bursla okuyup okulumu birincilikle bitirdim.

* ‘İnek’ diye tabir edilenler öğrencilerden miydiniz?

- Hem inek öğrenciydim hem de çok sportiftim. Bütün spor takımlarında oynuyordum.

* Hukuk okumak nereden çıktı?

- Babam “Ben okumamanın sıkıntısını yaşadım, sen avukat ol, hayata her zaman sıfırdan başlayabilirsin” dedi. Suadiye’de oturuyordum. Eve yakın diye Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yazdım, basketbol bursuyla girdim. Hedefim, deniz hukukuydu. Ama staj döneminde sen ne söylersen söyle, insanların kendi anlamak istediklerini anladıklarını gördüm. Çarpık bir düzen... Cem Yılmaz’ın da dediği gibi; “Filmleri izleyip avukat olmak istiyorsanız çok pişman olursunuz. En havalı olan, mübaşir!” Ben de kendime alternatifler düşünüyordum ama aklımda oyunculuk yoktu.

* Nasıl keşfedildiniz?

- Bir arkadaşım, beni menajerlerim Cüneyt Sayil ve İlker Bilgi’yle tanıştırdı. İlk deneme çekiminden sonra ‘Gönül İşleri’ne başladım.

Can Yaman ve Demet Özder’in başrolünde olduğu ‘Erkenci Kuş’ salı 20.00’de Star’da.