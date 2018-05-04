Çek son moda tulumları
İlkbahar-yaz sezonunun hit trendi tulum giymek. Gece de gündüz de değerlendireceğiniz bu parça, her yerde karşınıza çıkacak. Modayı yakalamanız için alternatifleri araştırdık.
Fırfırlı, straples modeller oldukça revaçta. AdL mağazalarında bulabilirsiniz. 79.99 TL.
Ofis ortamında giymeniz için farklı bir model, Beymen Club’ta. 199 TL.
İnce dokulu denim tulumla kısa yoldan spor şıklığı yakalayın. Adres Forever New. 229.90 TL.
Desenli modası tam gaz devam. H&M’de rahat ve farklı alternatifler var. 149 TL.
Koton’daki bu tasarım, kol detaylarıyla göz alıyor. 69.99 TL.
Kırmızı her zaman göz alıcı. Love My Body’nin modelini, davetlerde giyebilirsiniz. 299.90 TL.
Pembe modası devam ediyor. Trendyol by Milla’da satışta olan bu parçayı kaçırmayın. 89.99 TL.
Omuz detayıyla farklılaşan Mudo imzalı parça kaçmaz. 199 TL.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle