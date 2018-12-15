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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Canavarlarla boğuşan adam

Yenal Bilgici
Yenal Bilgici
ybilgici@hurriyet.com.tr
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Yenal Bilgici
Yenal Bilgici
ybilgici@hurriyet.com.tr
Canavarlarla boğuşan adam

Çalışkan, kadirşinas, özenli, düşünceli... Bozkurt Güvenç, neslinin tüm özelliklerini taşıyordu. Bundan iki yıl önce röportaja gittim. 90 yaşında, önünde 90 yıl daha varmış gibi iştahla anlatıp yol gösteriyordu. Son gününe dek de çalışmaya devam etti.

Üzerinden iki yıl geçmiş bile... Klasik, gri bir Ankara günü, Çankaya’da bir apartman dairesi... Bozkurt Bey’in evinde, meslek hayatımın en kıymetli anlarından birinin içindeyim...
Bir masada karşılıklı oturmuş konuşuyoruz. Çevremizde kâğıtlar, kitaplar, kalemler, notlar... Durmaksızın, yorulmaksızın anlatıyor Bozkurt Güvenç. 90 yaşında o zaman. Önünde bir 90 yıl daha varmış gibi iştahla anlatıyor.
Memlekete antropolojiyi
o getirdi
Güvenç’in çalışkanlığı, azmi zaten dillere destan da bunu ben esas o gün anlamıştım. İki gün önce, biraz da çekinerek “Hocam konuşabilir miyiz” diye sormuş, olumlu yanıt almıştım. İlk defa görecektim onu.
Evine gittiğimde önünde teksir kâğıtları, notları, hatta daha sonra bana vermek üzere tüm bunları içine kaydettiği bir CD ile beni bekliyordu. Kimse bir röportaj için bu denli hazırlık yapmaz. Üstelik yeni yayımladığı bir kitabı da yoktu o sıra.
Dedim ya, teklif benden gelmişti. ‘Kimlik’ konuşacaktık. Bozkurt Bey, ola ki sorarım diye bir dolu not çıkarmış, eksik gedik kalmasın istemişti. O düzeyde bir akademisyen olarak benim imzamla yayımlanacak bir işe bunca özen göstermesine hep minnet duyacağım.
Biliyorum ki, tüm işlerini öyle yapıyordu. Sadece beni değil, her birimizi borçlu çıkaran çalışmalarını da böyle yürüttü zaten.
Akademisyenlik demişken... Güvenç’in nasıl zor bir yükün altına girdiğini de anımsayalım. O, bize verili olduğunu varsaydığımız, bu rahatlıkla üzerine atıp tuttuğumuz, dilimize pelesenk olmuş kavramların en önde gelenleriyle, en zorlularıyla uğraşırdı. İçini doldururdu.
Kültür nedir? Kimlik nedir? Biz kimiz? Biz kendimizi ‘kim’ olarak görüyoruz? Her biri ayrı bir canavar... Bu canavarlarla başa çıkmak için uzun bir ömür yetmezdi. İşlek bir zihin ve müthiş bir çaba da gerekirdi. Güvenç’te bunlar fazlasıyla vardı. O da elini hiç korkak alıştırmadan becerilerini kullandı.
Ömrüne iki kariyer sığdırdı. 1960’lara kadar Türkiye’nin yükselen mimarlarındandı. Sonra Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden biri oldu.
Memlekete ‘antropoloji’yi de o getirdi.
Hepimize ilham vermeye devam edecek
Çalışkan, kadirşinas, özenli, düşünceli... Bu hafta içinde kaybettiğimiz Bozkurt Hoca, neslinin tüm özelliklerini taşıyordu. Ya da düzelterek kullanmak istiyorum bu ifadeyi; nesline, özelliklerini veren insanlardandı o. 90 yaşında, önünde 90 yıl daha varmış gibi iştahla konuşuyor demiştim ya... Son gününe kadar çalışması işte bundan.
Yaşamıyla hepimize ilham vermeye devam edecek.

Canavarlarla boğuşan adam


Yenal Bilgici
Yenal Bilgici
ybilgici@hurriyet.com.tr
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